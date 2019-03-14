Красотка на каблуках: как засадить огромный пикап на мелком бездорожье

Если вы не знаете, как поглубже засадить — нет, не то, что вы подумали! — а здоровенную машину в снегу, то мы с радостью этому вас научим. Причем выезжать на «зловещее» бездорожье даже не придется.
Что общего между глубокими снежными сугробами и обворожительной красоткой на длинных каблуках? Ни за что не догадаетесь! Объединяет их не безрассудная авантюра, а большущий внедорожник с рамой и полным приводом. Впрочем, судите сами.
Для тех, кому мало в жизни экстрима, мокрых ног и поломанных каблуков, а иногда еще и своих — добро пожаловать на урок гламурной езды по снегу и льду. А помощником (читай — жертвой) в этом мероприятии станет настоящий рамный вездеход системы Mitsubishi L200.
Только настоятельно не рекомендуем повторять то, что вы увидите в этом видеосюжете.
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