Красотка на каблуках: как засадить огромный пикап на мелком бездорожье

Для тех, кому мало в жизни экстрима, мокрых ног и поломанных каблуков, а иногда еще и своих — добро пожаловать на урок гламурной езды по снегу и льду. А помощником (читай — жертвой) в этом мероприятии станет настоящий рамный вездеход системы Mitsubishi L200.

Только настоятельно не рекомендуем повторять то, что вы увидите в этом видеосюжете.