Пикап в стиле «люкс»: первый российский тест-драйв Mercedes-Benz x350d

Фото: Mercedes-Benz
В мире грузовички с открытым кузовом раскупают, как если и не горячие, то теплые пирожки. Их популярность растет — отдельное спасибо понимающим водителям из США. Поэтому не удивительно, что на этот сегмент обращает внимание все большее число автопроизводителей: от бюджетных до премиальных. Вот и Mercedes-Benz после многолетних обещаний сподобился поставить на конвейер такую машину. Более того: первый в истории марки пикап добрался и до нас. Ждем ответа от BMW?
Алексей Гусев

Конечно, в России пикапы спросом, увы, не пользуются: по дорогам страны колесят лишь 259 000 таких авто, что составляет жалкие 0,6% от общего числа зарегистрированных транспортных средств. Однако это не мешает автостроителям выкатывать свои новинки: имидж — все! Да и ментальность нашего брата, пусть и крайне медленно, но меняется. Ну или вашему корреспонденту просто этого очень хочется… А все потому, что X-Кlasst от Mercedes-Benz — крайне любопытный автомобиль. Я бы даже сказал, своего рода уникальный. И вот почему.

Да, с дизайном экстерьера новинки рынка все относительно ясно: большой покатый с ребрами капот, исполинская фальшрадиаторная решетка с большой трехлучевой звездой по центру, слегка раскосые светодиодные фары, традиционные для большинства пикапов вертикальные задние фонари. Довольно благородный вид, хотя некоторые детали (например, несимметричной формы окна в задних дверях) слегка напоминают решения Toyota Hilux и Nissan Navara. У последнего, к слову, он заимствует и раму лестничного типа, пусть и в модифицированном виде.

Есть и другие, ярко выраженные «ниссановские» детали — дверные ручки, например, зона рычага АКП или рампа грузового отсека, который, кстати, оснащен подсветкой. Но все это не сильно беспокоит на фоне тех возможностей, которые представляет этот «псевдониссан» в «люксовом» обличье Mercedes-Benz.

Про то, что любой автомобиль от Mercedes, как правило, нашпигован самыми различными опциями, особенно в дорогих комплектациях, упоминать излишне. В салоне Х-класса по-мерседесовки уютно, тут царят кожа и дерево и все вроде бы хорошо, но некоторые детали интерьера слегка удивляют и обескураживают.

С одной стороны, прекрасный традиционный трехспицевый мультируль, глубокие колодцы приборов и ставший уже привычным по другим моделям монитор над воздухозаборниками «авиационного» типа, очень кстати, идущими пикапу, а с другой — характерная «ниссановская» прорезь под селектор АКП да и сам рычаг на тонюсенькой ножке, — наследие донора платформы.

Также сама крышка перчаточного ящика явно «не от мира сего», уж больно пластмассово-японская. Можно еще найти пару деталей явно родом из Страны восходящего солнца, нежели с родины технологий и порядка — никто не говорит, что это плохо: скорее, придирки. Ну и просто немного непривычно для премиума.

А вот по своим умениям и способностям Х-класс очень далеко уехал от своего соплатформенника, как российский турист, нежащийся на теплых пляжах Тайланда от морозной зимней России.

На ходу пикап вполне соответствует своему имиджу премиальной марки: его подвеска довольна комфортабельна, даже складывается впечатление, что едешь не на пикапе, а на мягком и тихом кроссовере бренда. Раньше подобное «легковое» ощущение создавал Volswagen Amarok. Кстати, именно его штутгартцы считают своим основным конкурентом.

Да и управляемость у «мерседеса» на высоте: ради нее слегка укоротили рулевую рейку, а также хорошенько настроили управление и шасси — так что даже солидный клиренс в 222 мм не позволяет пикапу сильно раскачиваться. Основную же работу выполняет проверенный годами на разных моделях 258-сильный турбодизель и шустрая трансмиссия 7G-Tronic Plus. В тандеме эти два агрегата таскают за собой немаленький автомобиль словно пушинку, или, как в нашем случае, снежинку.

Учли конструкторы и тот факт, что у всех без исключения пикапов есть одна слабость — из-за легкого кузова задняя ось нередко «гуляет» из стороны в сторону, особенно если активно закладывать в виражи. Однако сегодня подобная проблема актуальна лишь для самых дешевых версий американских пикапов, оснащенных задним приводом. У нашего же «немца» по умолчанию присутствует фирменный полный привод 4MATIC, так что никаких проблем не возникает. Хотя, разумеется, при желании в занос можно отправить все, что угодно.

И остается добавить, что тестовая машина была в самом дорогом и даже слегка пафосном исполнении Power. Но у производителя имеются и более «приземленные» версии Pure и Progressive, а также два младших дизеля — x220d и x250d. Кстати, базовая Pure вообще предлагается на дисках-штамповках и с черными бамперами, зеркалами и дверными ручками. За такую машину дилеры попросят скромные 2 899 000 рублей.

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11 декабря 2018
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