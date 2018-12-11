Пикап в стиле «люкс»: первый российский тест-драйв Mercedes-Benz x350d

Конечно, в России пикапы спросом, увы, не пользуются: по дорогам страны колесят лишь 259 000 таких авто, что составляет жалкие 0,6% от общего числа зарегистрированных транспортных средств. Однако это не мешает автостроителям выкатывать свои новинки: имидж — все! Да и ментальность нашего брата, пусть и крайне медленно, но меняется. Ну или вашему корреспонденту просто этого очень хочется… А все потому, что X-Кlasst от Mercedes-Benz — крайне любопытный автомобиль. Я бы даже сказал, своего рода уникальный. И вот почему.

Да, с дизайном экстерьера новинки рынка все относительно ясно: большой покатый с ребрами капот, исполинская фальшрадиаторная решетка с большой трехлучевой звездой по центру, слегка раскосые светодиодные фары, традиционные для большинства пикапов вертикальные задние фонари. Довольно благородный вид, хотя некоторые детали (например, несимметричной формы окна в задних дверях) слегка напоминают решения Toyota Hilux и Nissan Navara. У последнего, к слову, он заимствует и раму лестничного типа, пусть и в модифицированном виде.

Есть и другие, ярко выраженные «ниссановские» детали — дверные ручки, например, зона рычага АКП или рампа грузового отсека, который, кстати, оснащен подсветкой. Но все это не сильно беспокоит на фоне тех возможностей, которые представляет этот «псевдониссан» в «люксовом» обличье Mercedes-Benz.