7 плюсов и куча минусов нового Hyundai Solaris в одном видео

Даже несмотря на то, что компания «Хендэ Мотор СНГ» уже давно переключила свое внимание на перспективный сегмент кроссоверов, компактный седан Solaris до сих входит в ТОП-5 самых продаваемых моделей на российском рынке. В чем же секрет успеха корейского бюджетника — смотрите в нашем видеообзоре.
С Hyundai Solaris, наверное, не знакомы лишь те, кто никогда не выходил из дома. Ведь, как минимум один «Солярис» всегда стоит во дворе, как минимум два — с тобой в одной пробке, пять — на парковке у аэропорта, десять — на картах в «таксишном» мобильном приложении. Корейский седан облюбовали и извозчики, и студенты, и каршеринг, и всевозможные службы доставок…
И это говорит о многом.
Разумеется, в первую очередь, Hyundai Solaris очаровывает покупателей своей ценой — от 740 000 рублей просят в автосалонах за новенький автомобиль в стандартном исполнении. Да, сумма не маленькая.
Однако реальность такова, что сегодня за меньшие деньги можно купить разве что машину тольяттинского происхождения или какого-нибудь китайца, которому еще три года назад присвоили звание неликвида.
Однако у «Соляриса» есть и другие преимущества перед одноклассниками, помимо цены. Как, впрочем, есть и недостатки. Какие именно — вы узнаете, посмотрев наш видеообзор.