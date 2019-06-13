7 плюсов и куча минусов нового Hyundai Solaris в одном видео

С Hyundai Solaris, наверное, не знакомы лишь те, кто никогда не выходил из дома. Ведь, как минимум один «Солярис» всегда стоит во дворе, как минимум два — с тобой в одной пробке, пять — на парковке у аэропорта, десять — на картах в «таксишном» мобильном приложении. Корейский седан облюбовали и извозчики, и студенты, и каршеринг, и всевозможные службы доставок…

И это говорит о многом.