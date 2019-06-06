Mercedes, KIA, Hyundai и другие марки обвинили российских судей в мошенничестве

Представители корейских Hyundai и KIA, немецкого Mercedes-Benz, британского Jaguar Land Rover и китайской Dongfeng обвиняют российские суды в преступных схемах, вынуждающих автоконцерны неоправданно выплачивать потребителям компенсации за авто, в десятки раз превышающие их стоимость.
Вячеслав Василенко

Именитые автопроизводители обратились в Высшую квалификационную коллегию судей, ФСБ, а также Совет по противодействию коррупции при президенте России и в Генеральную прокуратуру страны.

В компаниях заявляют, что Ленинский, Советский, Прикубанский и Октябрьский суды Краснодара в сговоре с местным Комитетом по защите прав потребителей и рядом физических лиц, уже более трех лет выносят неправомерные решения против автоконцернов о взыскании многомиллионных компенсаций в пользу потребителей.

Если подробнее, то схема такова: в течение 15 дней после приобретения новенькой машины у дилера, покупатели (читай — участники преступной группы) обращаются к Фемиде с претензией на производственные дефекты. Содействует им в подаче иска тот самый Комитет по защите прав потребителей.

Автомобили, в нарушение закона, на исследование продавцам не предоставляются, но зато судебная экспертиза каждый раз подтверждает наличие заводского брака. При этом вердикты выносят одни и те же специалисты, и одни и те же судьи. В результате, как не трудно догадаться, иски удовлетворяются — с автомобильных компаний требуют суммы, значительно превышающие стоимость новых авто.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» юристы ведущей это дело компании «Закон и Налоги», машины с якобы найденными дефектами активно эксплуатируются. Так, к примеру, согласно выводам судебной экспертизы, была выявлена неисправность датчика абсолютного давления в китайском кроссовере DFM AX7 и автомобиль признали «неисправным и не имеющим возможность разгоняться».

Однако по сведениям ГИБДД, после заявления о наличии недостатка, делающим невозможным использование транспортного средства, автомобиль активно используется по сей день, причем на нем совершены даже длительные поездки в другие города. Более того: в ряде случаев, как выяснили адвокаты ответчиков, иски к их клиентам подавали одни и те же люди, а судебную экспертизу проводил один и тот же эксперт. Да и разбирал многие дела один и тот же судья.

Что уж там говорить про подложные документы — согласно почерковедческому исследованию, договор купли-продажи автотранспортного средства, акт приема передачи и претензия потребителя о возврате денежных средств подписаны совершенно разными людьми.

Впрочем, вряд ли эти факты тревожат, в частности, судью Ламейкина Эдуарда Викторовича, столь сильно обеспокоенного проблемами автовладельцев, регулярно покупающих бракованные машины разных марок. Одновременно в его производстве находится несколько дел, где ответчиками выступают не только упомянутые автобренды, но и другие. В их числе — Ravon, General Motors, Nissan, Peugeot, Citroёn и АВТОВАЗ. А те дела, что уже прошли через этого гражданина и его коллег — все, повторимся, без исключения — были решены в пользу несчастных покупателей.

То есть судья Ламейкин, проживающий, кстати сказать, в шикарном доме площадью почти 600 «квадратов» и передивгающийся на навороченном Porsche Cayenne ценой под 7 500 000 рублей, твердо стоит на защите интересов простых людей от алчных автостроителей..

Которые, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», заботами Краснодарской Фемиды суммарно выплатили истцам свыше 200 000 000 рублей. Представители Dongfeng и других марок собрали исчерпывающую доказательную базу против аферистов, включая факты, подтверждающие неформальные контакты истцов с экспертами и судьями. Похоже, Кубань скоро вновь прославится очередными громким уголовным делом.

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6 июня 2019
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