Mercedes, KIA, Hyundai и другие марки обвинили российских судей в мошенничестве

Именитые автопроизводители обратились в Высшую квалификационную коллегию судей, ФСБ, а также Совет по противодействию коррупции при президенте России и в Генеральную прокуратуру страны.

В компаниях заявляют, что Ленинский, Советский, Прикубанский и Октябрьский суды Краснодара в сговоре с местным Комитетом по защите прав потребителей и рядом физических лиц, уже более трех лет выносят неправомерные решения против автоконцернов о взыскании многомиллионных компенсаций в пользу потребителей.

Если подробнее, то схема такова: в течение 15 дней после приобретения новенькой машины у дилера, покупатели (читай — участники преступной группы) обращаются к Фемиде с претензией на производственные дефекты. Содействует им в подаче иска тот самый Комитет по защите прав потребителей.

Автомобили, в нарушение закона, на исследование продавцам не предоставляются, но зато судебная экспертиза каждый раз подтверждает наличие заводского брака. При этом вердикты выносят одни и те же специалисты, и одни и те же судьи. В результате, как не трудно догадаться, иски удовлетворяются — с автомобильных компаний требуют суммы, значительно превышающие стоимость новых авто.