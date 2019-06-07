Первый тест-драйв «горячего» Hyundai i30 N: пионерский привет от Себастьена Леба

Воистину, история циклична. Стоило японцам плюнуть на малоприбыльную тему быстрых городских машин и удариться в кроссоверы, как парни с соседнего полуострова подхватили упавшее знамя. Неужели появился конкурент Subaru WRX STi и почившему Mitsubishi Lancer Evolution? Не так быстро! Даже, если за рулем великий Себастьен Лёб.
Евгений Васин

Как только Себ, чемпион мира по ралли 2004—2012, засветился в ливрее корейского автогиганта, весь мир почувствовал приближение быстрых машин из Страны утренней свежести. Зачем еще приглашать девятикратного чемпиона за руль, как не за продвижением «шустрых» новинок? Один вопрос: это будет суперкар от Genesis или «пушка-гонка» от Hyundai? И то, и другое вызывало теологические вопросы, смешки и бухтение маститых знатоков.

И вот, пожалуйста: не успел Себастьен Лёб «вкатиться» в управление раллийной малышки i20, как нам уже везут первенца нового направления — быстрый городской хетч i30N, который «по бумажкам» способен дать фору даже легендарной парочке Mitsubishi Lancer Evo и Subaru WRX STi. Вы вот это серьезно сейчас? Где эти две глыбы, и где Hyundai c его миллиардом Solaris?

Но время решило иначе. Время и деньги, которых у корейцев судя по всему много больше, чем у японцев. Поэтому Лёб уже летит по любимой гоночной трассе, и не под стягом «двойного шеврона». Ну а в России уже можно приобрести «огненный» хэтчбек — Hyundai i30 N. Просыпайтесь, завтра наступило!

Внешность обманчива

Вдоволь насмотревшись на «горячих» в богатые двухтысячные, мы знаем: за привычной внешностью, может скрываться пламенное сердце. Спасибо временам, когда Ford Focus ST и тому подобные Opel Astra OPS встречались в автосалонах. По тем же канонам создали и корейскую новинку: от тривиальной городской «повозки» i30 N отличается лишь деталями.

Брать «визуальным рядом» корейцы умеют лучше всех, поэтому новый Hyundai обладает всеми обязательными элементами быстрой машины: выхлопные трубы, пара едких шильдов, спойлер, колесные диски, плохо скрывающие мощные тормоза, и треугольник дополнительного стоп-сигнала. Два фирменных цвета: небесно-голубой и красный «строго по Данте».

Главное же «несовпадение» с обычной машиной — это отчаянный отстреливающий выхлоп «лаунч-контроля». Можно не заметить, но не услышать — слишком сложно.

Фото: Алексей Батушенко

Страсти по интерьеру

Салон — вполне обычный, не вызывающий отторжение и смешанных чувств, как, впрочем, и восторга. Внутренне пространство собрано в фирменном лаконичном стиле, аккуратно и скучно. Словно рамка, которая не должна отвлекать от главной картины.

Анатомические кресла, пожалуй, главная «фишка» интерьера. Они не только удобны, но и стимулируют «рулевого» к правильной посадке.

Корейцы есть корейцы, поэтому в центре торпедо громоздится огромный дисплей мультимедиа, который быстр и технологичен, но совсем не нужен. Когда вы медленно ползете в пробке, пытаясь изо всех сил сдержать бешеный норов своей машины, будет приятно пощелкать сенсорными клавишами. Вряд ли это спасет от стресса, но скоротать время между светофорами поможет.

Руль встречает двумя крупными клавишами смены режимов, позволяющих настроить автомобиль по ситуации и по настроению: можно менять параметры работы подвески, системы стабилизации и даже выхлопа.

Потешит самолюбие задняя силовая растяжка, которая стоит на «стаканах» амортизаторов в багажнике. Повод чаще его открывать в обществе. Ах да, есть же еще беспроводная зарядка для телефона. Приятно. Технологично! Но совсем не важно. Ибо главное — внутри.

Изюм с сахаром

Изюминка — недостаточно мощный эпитет, чтобы вкратце описать технические возможности Hyundai i30 N. Ведь на сегодняшний день это самый зажигательный, интересный и быстрый корейский автомобиль в России.

Линейка моторов представлена двумя «ликами» одной и той же двухлитровой турбобензиновой «четверки» Theta II 2.0T-GDI, которая в зависимости от комплектации выдает либо 249 л. с. — привет, налоги! — либо 275 л. с. — здравствуй, чистая радость. Бензин, понятное дело, только АИ-95, коробка — только механическая, шесть ступеней.

Разница между двумя силовыми агрегатами на прямой едва заметна, а вот на дуге более мощный вариант выигрывает. И дело тут не в лошадиных силах: более мощный вариант оснащен механическим дифференциалом в передней оси. Так любимым теми, кто «топил» за «Три бриллианта» в эпоху Томми Мякинена. Благодаря старой-доброй железке хетч «пишет повороты» отчаянно и красиво, позволяя и прощая водителю дерзости и даже откровенные ошибки в управлении.

Форсажа для!

Hyundai i30 N уверенно поднимает настроение на гоночной трассе: машина внимательна к не по-корейски острому и четкому рулю, подвеску можно затянуть до соковыжимательных, но сверхпродуктивных настроек, а мотора за глаза хватит на трек-день районного масштаба. Несколько кругов на «прикататься», и можно смело вставать рядом с любыми нарушителями общественного порядка уровня Focus ST и Astra OPS.

Перспективы новинки туманны и не очевидны, целевая аудитория расплывчата, а продавать машину будут далеко не все дилерские центры.

А вот Honda Civic Type-R едет ровнее и позволяет крутить мотор дольше, выдавая более боеспособную полку крутящего момента, а Subaru просто разорвет эту малютку мощью и настройками шасси, даже если мы говорим про WRX, а не про синего дьявола STI. То же самое с i30N сделает и Lancer Evolution: до аналогичных настроек управляемости и подвески, а также «магии поворотов» корейскому пионеру еще расти и расти. И мотор здесь играет чуть ли не «последнюю скрипку».

Про семейство Skyline, он же GT-R, лучше будет просто промолчать, чтобы не обижать начинающих. Кореец отлично рулится, очень приятен и резв, но это пока еще не японская «гонка».

Стартовая цена в 2 200 000 рублей рассчитана на тех, кто уже обжегся на подержанном Porsche и не готов платить за логистику и таможню Honda Civic Type-R.

Констатировать смело можно лишь один довод: в России стало на одну интересную машину больше, и ее судьба в руках самых продуктивных маркетологов. А что будет дальше — дорога покажет.

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7 июня 2019
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