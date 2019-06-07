Первый тест-драйв «горячего» Hyundai i30 N: пионерский привет от Себастьена Леба

Как только Себ, чемпион мира по ралли 2004—2012, засветился в ливрее корейского автогиганта, весь мир почувствовал приближение быстрых машин из Страны утренней свежести. Зачем еще приглашать девятикратного чемпиона за руль, как не за продвижением «шустрых» новинок? Один вопрос: это будет суперкар от Genesis или «пушка-гонка» от Hyundai? И то, и другое вызывало теологические вопросы, смешки и бухтение маститых знатоков.

И вот, пожалуйста: не успел Себастьен Лёб «вкатиться» в управление раллийной малышки i20, как нам уже везут первенца нового направления — быстрый городской хетч i30N, который «по бумажкам» способен дать фору даже легендарной парочке Mitsubishi Lancer Evo и Subaru WRX STi. Вы вот это серьезно сейчас? Где эти две глыбы, и где Hyundai c его миллиардом Solaris?

Но время решило иначе. Время и деньги, которых у корейцев судя по всему много больше, чем у японцев. Поэтому Лёб уже летит по любимой гоночной трассе, и не под стягом «двойного шеврона». Ну а в России уже можно приобрести «огненный» хэтчбек — Hyundai i30 N. Просыпайтесь, завтра наступило!