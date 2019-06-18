Дорого и сердито: первый российский тест-драйв новой Toyota Corolla

А еще Corolla 12-го поколения может выпендриться огромным букетом опций, не характерных для машин С-класса. В частности, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфонов, цифровым щитком приборов, системой считывания разметки и дорожных знаков. Да чего тут только нет!

Найдется даже круиз-контроль, умеющий соблюдать дистанцию до впереди идущего авто вплоть до полной остановки. Не хватает, пожалуй, лишь холодильника и кофеварки. Впрочем, и без того «Королла» не слабо ударит по карману. Даже сильнее, чем это сделает седан бизнес-класса Toyota Camry!

А чем еще не по-японски поразит японский автомобиль, вы узнаете из нашего видеосюжета.