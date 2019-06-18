Дорого и сердито: первый российский тест-драйв новой Toyota Corolla

На радость «тойотолюбам», японцы выкатили новое поколение мирового бестселлера — Toyota Corollа. Портал «АвтоВзгляд» уже опробовал новинку на российских дорогах, и готов поделиться впечатлениями. А они, надо сказать, оказались весьма неоднозначными.
Пережив поколение, седан переехал на новую платформу, обзавелся многорычажной задней подвеской, новыми движками и перенастроенным рулевым управлением.
Да, друзья, у Toyota появился руль! Он не только круглый, но еще и — неожиданно для автомобилей этой японской марки — информативный.
А еще Corolla 12-го поколения может выпендриться огромным букетом опций, не характерных для машин С-класса. В частности, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфонов, цифровым щитком приборов, системой считывания разметки и дорожных знаков. Да чего тут только нет!
Найдется даже круиз-контроль, умеющий соблюдать дистанцию до впереди идущего авто вплоть до полной остановки. Не хватает, пожалуй, лишь холодильника и кофеварки. Впрочем, и без того «Королла» не слабо ударит по карману. Даже сильнее, чем это сделает седан бизнес-класса Toyota Camry!