Какие проблемы ждут владельцев LADA Vesta SW Cross через полгода эксплуатации

Фото и видео: АвтоВзгляд
На испытаниях портала «АвтоВзгляд» российский универсал вроде бы даже повышенной проходимости находится немногим больше полугода. За это время мы успели накатать несколько десятков тысяч километров. Причем в различных, порой, нещадных условиях эксплуатации. Самое время подвести итоги.

Да, LADA Vesta SW Cross — автомобиль, приковывающий взгляды ничуть не хуже, чем всякие там Ferrari и AMG. А все потому, что совсем не характерно для русского автопрома машина получилась интересной и качественной.

Впрочем, достаточно было бы сказать даже, что она просто получилась…

Мы эксплуатировали псевдовнедорожный универсал из племени Vesta добрую половину года, пережив с ним и всевозможные погодные катаклизмы, и дорожные неурядицы, и разномастные эксцессы в эксплуатации.

Каких же трудностей ждать владельцам модного приподнятого «вагона» спустя шесть месяцев владения? Все ответы — в нашем видеосюжете.

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12 февраля 2020
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