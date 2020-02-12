Какие проблемы ждут владельцев LADA Vesta SW Cross через полгода эксплуатации

Да, LADA Vesta SW Cross — автомобиль, приковывающий взгляды ничуть не хуже, чем всякие там Ferrari и AMG. А все потому, что совсем не характерно для русского автопрома машина получилась интересной и качественной.

Впрочем, достаточно было бы сказать даже, что она просто получилась…