Какие проблемы ждут владельцев LADA Vesta SW Cross через полгода эксплуатации

Да, LADA Vesta SW Cross — автомобиль, приковывающий взгляды ничуть не хуже, чем всякие там Ferrari и AMG. А все потому, что совсем не характерно для русского автопрома машина получилась интересной и качественной.
Впрочем, достаточно было бы сказать даже, что она просто получилась…
Мы эксплуатировали псевдовнедорожный универсал из племени Vesta добрую половину года, пережив с ним и всевозможные погодные катаклизмы, и дорожные неурядицы, и разномастные эксцессы в эксплуатации.
Каких же трудностей ждать владельцам модного приподнятого «вагона» спустя шесть месяцев владения? Все ответы — в нашем видеосюжете.
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