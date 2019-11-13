Встретимся у сарая: сравнительный тест-драйв LADA Vesta SW Cross и ВАЗ-2104

Путь «универсализации» до LADA Vesta SW Cross начался в Тольятти аж в 1971 году, когда на главный конвейер страны встал ВАЗ-2102. Это был лицензионный «копипаст» FIAT 124 Familiare, что, впрочем, для того времени было вполне рядовым явлением.
Времена менялись, менялся и ВАЗ. «Четверка» местами оказалась не только самобытной, но и более ресурсной. А сегодня «Лада» вообще способна сама задавать тренды. Помните скандал с «иксобразным» стилем? Кто у кого украл идею — уже не суть, но то, что весь мир оценил ее именно на LADA — факт.
А чем еще столь кардинальным, кроме дизайна, может похвастать новый российский «вагон», и по каким параметрам он проигрывает своему «дедушке»?
Итак, в качестве соперника LADA Vesta SW Cross мы подобрали ВАЗ-2104 десятилетней давности с инжектором, салоном повышенной комфортности и декором от «семерки».
В советские годы выпускавшаяся с 1984-го «четверка» была заветной мечтой всех дачников. Еще бы, ведь в автомобиле с кузовом типа универсал можно было за раз отвезти на свои заветные 6 соток не только бабку-дедку-репку-мышку-жучку, но даже тещу с рассадой и запасом корма на весь летний сезон.
Ну, а про диван или холодильник на крыше не слыхал разве что инвалид по слуху — редкий владелец «чепыря» не устанавливал на верх своей ласточки металлический багажник.
Конечно, сравнивать разработку тех лет и современную LADA Vesta SW Cross — дело мало благодарное, но все же попробуем.
Да, даже концептуально и технически они совсем разные, ведь у «четверки» классический задний привод, никакой электроники и практически полное отсутствие какой-либо безопасности. В случае чего, рассчитывать можно только на стандартные ремни да реакцию водителя.
Кстати, многие, видя ВАЗ-2104 с мордой и салоном от «семерки», ошибочно думают, что машина называется ВАЗ-21047. На самом деле, данная улучшенная модификация носит имя ВАЗ-21043—20. А приставкой «20» могли похвастать и другие модели из Тольятти, в частности инжекторные «девятки» и «девяносто девятые», например.
По сравнению с абсолютно квадратной, словно кирпич из кладки многоэтажных домов серии П44-М в каком-нибудь Митино, формой ВАЗ-2104, дизайн Vesta от Стива Маттина — словно НЛО с закоулков колец Сатурна. Уж больно сильно разница бросается в глаза. Оно и понятно, эти два универсала разделяет едва ли не полвека.
Еще сильнее разница ощущается в салоне — абсолютно квадратное и лишенное всякого удобства пространство «четверки», обладающее непримиримым уровнем эргономики и комфорта, сегодня выглядит настолько аскетично, что современная молодежь вообще вряд ли поймет, как на этом вообще можно ездить.
Впрочем, для советского гражданина с молоткастым и серпастым в кармане, «четверка» в те годы была сродни современному универсалу BMW 5-серии.
Отставание в техническом плане — далеко не новость, и потому стебаться над техническими различиями мы не будем. В конце концов, самое главное в универсалах что? Правильно: размер багажного отделени, и доступ к нему.
Грузоподъемность ВАЗ-2104 составляет по паспорту 455 кг, в реальности же опытные дачники-колхозники загружали существенно больше. И она ехала! Кроме того, если сложить заднее сиденье, то объем багажника увеличивается со стандартных 375 аж до 1340 литров, а это уже вполне себе заявка на успех.
В данной номинации «четверка» даже отчасти выигрывает у своего новорожденного «конкурента», ибо объем багажника LADA Vesta SW Cross хотя и составляет 480 литров в стандартном состоянии, при сложенных задних сиденьях он увеличивается лишь до каких-то «жалких» 825 литров!
Теперь вы понимаете, как ценили «четверочку» наши соотечественники, ведь с таким багажником да поклажей на крыше старый добрый ВАЗ превращался почти в дальнобойную фуру. Кстати, и загружать поклажу в багажник ВАЗа гораздо легче — пол грузового отсека всего на несколько сантиметров выше заднего бампера. Одним словом, вещь!
А вот на ходу неподготовленным современным молодым людям за руль ВАЗ-2104 или иной подобной техники лучше не садиться без предварительной подготовки, в том числе и психологической. А то ведь и до аварии недалеко.
Кажется, что руль не поворачивается, а тормозов нет вообще. Понятно, что так только кажется, ибо современный водитель уже привык к иномаркам, где все мягко и четко работает. Тут, на фоне старенькой «четверки», нынешняя звезда российского автопрома Vesta SW Cross не просто выигрывает, а прямо-таки разрывает соперника на куски.
Откровенно говоря, по своим ходовым характеристикам Vesta практически ничем не отличается от современных конкурентов-одноклассников с более продвинутыми и модными шильдами на радиаторных решетках.
Да и клиренс, как ни крути, у SW Cross намного серьезнее, чем даже у куда более рослых кроссоверов модных импортных фирм — 203 мм. Что до ВАЗ-2104, тот тут всего 107 мм. И в целом, новая LADA длиннее, шире и выше своей предшественницы — 4424х1785х1537 мм у Vesta против 4115х1620х1443 мм у «Жигулей». Все-таки эволюция чувствуется.
Как бы там ни было, но никакой Vesta SW Cross не получилось бы без старушек «двойки» и «четверки», ведь несмотря на множественные технические различия, концепция этих универсалов осталась прежней — возможность впихнуть «невпихуемое» и отвезти это все из точки А в точку В. Только теперь «Лада» ломается гораздо меньше, чем раньше. Но об этом в следующий раз…