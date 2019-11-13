Встретимся у сарая: сравнительный тест-драйв LADA Vesta SW Cross и ВАЗ-2104

Путь «универсализации» до LADA Vesta SW Cross начался в Тольятти аж в 1971 году, когда на главный конвейер страны встал ВАЗ-2102. Это был лицензионный «копипаст» FIAT 124 Familiare, что, впрочем, для того времени было вполне рядовым явлением.

Времена менялись, менялся и ВАЗ. «Четверка» местами оказалась не только самобытной, но и более ресурсной. А сегодня «Лада» вообще способна сама задавать тренды. Помните скандал с «иксобразным» стилем? Кто у кого украл идею — уже не суть, но то, что весь мир оценил ее именно на LADA — факт.

А чем еще столь кардинальным, кроме дизайна, может похвастать новый российский «вагон», и по каким параметрам он проигрывает своему «дедушке»?