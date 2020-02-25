Помогут ли курсы контраварийного вождения Audi quattro Winter Experience на реальной дороге

Компания Audi особое внимание уделяет активной и развлекательной деятельности, регулярно организовывая в нашей стране и турнир по гольфу, и чемпионат по горнолыжному слалому. Для водителей же самым любимым и познавательным мероприятием остается ежегодный Audi quattro Winter Experience, где любой желающий может попробовать свои силы за рулем немецких машин на голом льду.
МЕСТО ВСТРЕЧИ
В предыдущие годы зимний экспириенс Audi проходил на Ладожском озере в Карелии, а в этом — школа контраварийного вождения перебралась в Тюмень. Причина проста — настоящая зима, необходимая для ледовых покатушек, перешагнула Страну лесов и озер. Другое дело — Сибирь: в день, когда мы прилетели, столбик термометра колебался в районе −15 С.
Мы вышли на Андреевское озеро, где нас ожидали с десяток автомобилей, более 200 км подготовленных трасс и ряд различных упражнений. Прежде, чем занять место в машине, мы прослушали небольшой теоретический курс, в ходе которого главный наставник напомнил — а тем, кто не знал, объяснил — правила управления машиной на льду.
— Вам может показаться, что лед под ногами трещит, но его толщина — почти метр, — успокоил нас шеф-инструктор Евгений Васин.
На первый взгляд, все предельно просто. Действуй так же, как если бы хотел отправить машину в контролируемый занос на асфальте, но будь более расторопным. Прежде, чем совершить маневр, отпусти педаль газа или притормози. «Баранку» от упора до упора не крути, на выходе из поворота — ускорься.
РАБОЧАЯ ЛОШАДКА
Тренироваться нам представилось на седанах A6 и флагманских кроссоверах Q8 в модификациях с 340-сильным V6. Стоит ли говорить о том, что эти автомобили ведут себя на льду совершенно по-разному? К сожалению, в полной мере «прочувствовать» SUV нам не удалось — большую часть времени мы провели в ингольштадтских «шестерках».
Легонько прижимаешь педаль газа, и четырехдверка срывается, подбуксовывая на ледяном покрытии. Роботизированная коробка S-Tronic не подводит, демонстрируя полную боевую готовность к сумасшедшим командам пилота. А вот как работает полный привод quattro, что интересно, осталось загадкой. Как нам объяснили, умная электронная система постоянно перераспределяет момент, и узнать, в каком конкретно соотношении он подается на переднюю и заднюю ось, невозможно.
УЧЕНЬЕ — СВЕТ
Двухдневная учебная программа построена по принципу от простого к сложному. Сначала — прохождение поворотов в скольжении и отработка правильного, своевременного торможения, затем — непрерывный занос по кругу, «восьмерке» и прочим фигурам. К концу второго дня мы подобрались к кульминации — заездам на время по скоростной трассе.
За правильным исполнением упражнений инструкторская команда Евгения Васина наблюдает снаружи. Любая ошибка незамедлительно комментируется по рации — то же случается с похвалой или советами. Во время тренировки в машине находятся два человека, которые по команде учителей меняются местами. Что сказать — наверное, это и правильно. Мало того, что ты берешь небольшую передышку, так еще и получаешь возможность учиться на ошибках товарища.
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
По завершению нашего экспресс-обучения я обнаружил легкий тремор ног и ноющую боль в руках. Записалась ли на мой «жесткий диск» какая-либо свежая информация? Безусловно. Новичкам, никогда не выезжавшим на лед ранее, подобный экспириенс будет очень полезен. Да и «старичкам», подзабывшим «зимние» приемы, скучать не придется.
Интересно, что побывать на Audi quattro Winter Experience, как уже было сказано, может любой желающий. Лишь бы были «права», выданные более года назад. Цена вопроса — 97 000 рублей без учета авиабилетов. Сюда входят сами курсы, проживание в приличном отеле и даже развлекательная программа в виде ресторанов и SPA.