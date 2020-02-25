Помогут ли курсы контраварийного вождения Audi quattro Winter Experience на реальной дороге

Компания Audi особое внимание уделяет активной и развлекательной деятельности, регулярно организовывая в нашей стране и турнир по гольфу, и чемпионат по горнолыжному слалому. Для водителей же самым любимым и познавательным мероприятием остается ежегодный Audi quattro Winter Experience, где любой желающий может попробовать свои силы за рулем немецких машин на голом льду.

МЕСТО ВСТРЕЧИ

В предыдущие годы зимний экспириенс Audi проходил на Ладожском озере в Карелии, а в этом — школа контраварийного вождения перебралась в Тюмень. Причина проста — настоящая зима, необходимая для ледовых покатушек, перешагнула Страну лесов и озер. Другое дело — Сибирь: в день, когда мы прилетели, столбик термометра колебался в районе −15 С.