Почему при дешевеющей нефти не дешевеет бензин на АЗС

Когда думаешь, что хуже уже быть не может, начинается високосный год. Тренд нынешнему с лишним днем в феврале году задал Китай с его уханьской эпидемией коронавируса, переросшей в пандемию и бедствие мирового масштаба. Еще на старте всех этих событий умные головы, понимающие, чем это все грозит, заерзали, после чего цена на нефть стала потихоньку падать. Ну действительно, снижение спроса на топливо в условиях грядущего глобального карантина, да и нового витка кризиса, вполне логично. Как логично, по мнению некоторых членов ОПЕК+, совместными усилиями снизить добычу «черного золота», стимулируя тем самым рост цен на него. Но не тут-то было.

Россия взбрыкнула, просчитав, видимо, все «за» и «против», и решила пойти вразрез с членами ОПЕК+, отказавшись сокращать объемы добычи. И это тоже логично. С одной стороны, мы, в преддвериях глобального шухера, по заявлению «гаранта», выбиваем с рынка добытчиков более дешевой сланцевой нефти. А с другой, закрываем лазейки для не членов ОПЕК+, которые могли бы воспользоваться моментом и, что называется, в одно лицо демпинговать на рынке нефти, зарабатывая, пока другие связаны всякими там обязательствами.

Действительно, зарабатывать можно как на марже, так и на объемах продаж. И в данной ситуации второй вариант, с нашей-то близостью к Европе и связанной с этим более простой логистикой, а следовательно, возможностью давать хорошую цену на нефть продолжительное время, выглядит во всей этой ситуации вполне идеальным. А далее шок, угрозы завалить Европу дешевой нефтью со стороны арабов, и прочие бла-бла-бла, что еще больше снизило цену барреля и задало другие тренды, в — рост курса валют.