Почему при дешевеющей нефти не дешевеет бензин на АЗС

Когда думаешь, что хуже уже быть не может, начинается високосный год. Тренд нынешнему с лишним днем в феврале году задал Китай с его уханьской эпидемией коронавируса, переросшей в пандемию и бедствие мирового масштаба. Еще на старте всех этих событий умные головы, понимающие, чем это все грозит, заерзали, после чего цена на нефть стала потихоньку падать. Ну действительно, снижение спроса на топливо в условиях грядущего глобального карантина, да и нового витка кризиса, вполне логично. Как логично, по мнению некоторых членов ОПЕК+, совместными усилиями снизить добычу «черного золота», стимулируя тем самым рост цен на него. Но не тут-то было.
Россия взбрыкнула, просчитав, видимо, все «за» и «против», и решила пойти вразрез с членами ОПЕК+, отказавшись сокращать объемы добычи. И это тоже логично. С одной стороны, мы, в преддвериях глобального шухера, по заявлению «гаранта», выбиваем с рынка добытчиков более дешевой сланцевой нефти. А с другой, закрываем лазейки для не членов ОПЕК+, которые могли бы воспользоваться моментом и, что называется, в одно лицо демпинговать на рынке нефти, зарабатывая, пока другие связаны всякими там обязательствами.
Действительно, зарабатывать можно как на марже, так и на объемах продаж. И в данной ситуации второй вариант, с нашей-то близостью к Европе и связанной с этим более простой логистикой, а следовательно, возможностью давать хорошую цену на нефть продолжительное время, выглядит во всей этой ситуации вполне идеальным. А далее шок, угрозы завалить Европу дешевой нефтью со стороны арабов, и прочие бла-бла-бла, что еще больше снизило цену барреля и задало другие тренды, в — рост курса валют.
Однако простым гражданам, таким, как мы с вами, государственную тайну и векторы направления политического курса страны, хотя и нашей общей, никто просто так не расскажет ближайшие лет сто. А значит, все эти рассуждения в пользу бедных, которых интересует, прежде всего, простой вопрос: бензин подешевеет? Ответ на него такой же простой — нет! Но для более пытливых, пожалуй, стоит рассказать из чего складывается стоимость бензина.
Во-первых, оглянитесь назад и вспомните, когда это с падением цены на нефть топливо дешевело? Да, было — рублей на пять в 2008—2009 годах, когда цена барреля нефти ушла в глубокое пике со $141 до $37. А сегодня ценник на «черное золото» всего-то снизился на одну треть. И если понимать, что доля цены добытой нефти в цене одного литра бензина всего-то 4%, а остальное — расходы на транспортировку, наценки нефтеперерабатывающих заводов, АЗС и выплаты государству в виде акцизных и налоговых сборов (примерно 60%), то все встает на свои места. То есть цена нефти падает, доллар и все импортное соответственно дорожает, дорожает жизнь, растет инфляция и, как апогей всего этого, цены на топливо не только не падают, но идут вверх…