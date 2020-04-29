УАЗ «Байкал»: все о новейшей «Буханке»-2020

В ходе модернизации нестареющая «Буханка» обзавелась завидным внедорожным потенциалом и вышла на кардинально новый уровень комфорта и удобства эксплуатации. В частности, УАЗ «Байкал» получил лифтованную пневмоподвеску, шноркель и «бездорожную» резину BFGoodrich All Terrain. В общем, где машина не проедет прямо — проедет боком!

А как вам понравится дополнительная крыша с подъемным механизмом, превращающая автомобиль в комфортабельный дом? Дополнительное пространство, два яруса, кровати, мебель, кухня, раковина, холодильник… Да что там говорить, если в салоне есть даже биотуалет!

Вот уж действительно чудо техники. Но, как известно, за удовольствие надо платить. Стоимость доработок стартует от 500 000 рублей и до бесконечности. Все зависит от предпочтений клиента и размера его кошелька.