1 год в режиме Drive: длительный тест LADA XRAY Cross

Уже год на длительных испытаниях «АвтоВзгляда» находится недокроссовер-перехетчбэк LADA Xray Cross, оборудованный 1,6-литровым 113-сильным двигателем и японским вариатором Jatco. Аналогичная коробка устанавливается на целый ряд моделей Nissan, да и не только. Злые языки утверждают, что проблемы с бесступенчатой трансмиссией могут начаться после 50 000 км пробега. Мы накатали пока немногим больше 30 000 км, причем не только по дорогам, но и по их отсутствию. Да что там: мы изрядно поиздевались над вариатором и в снегу. В общем, есть о чем рассказать.

Да, вариатор — это удобная штука при нашем пробочном ритме движения, хотя для поклонников обычных «автоматов» его работа может показаться довольно непривычной. В ручном режиме создается некая «имитация» переключения передач, точнее, удержание оборотов на определенном уровне.

Правда, лично я предпочитаю пользоваться стандартным автоматическим режимом, благо его вполне хватает в большинстве случаев. Вялость вариатора и недостаток динамики проявляется лишь со средних оборотов, когда необходимо резко ускориться со скорости, скажем, 70 км/ч. В обычном же городском передвижении XRAY Cross вполне адекватно себя ведет.