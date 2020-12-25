1 год в режиме Drive: длительный тест LADA XRAY Cross

Уже год на длительных испытаниях «АвтоВзгляда» находится недокроссовер-перехетчбэк LADA Xray Cross, оборудованный 1,6-литровым 113-сильным двигателем и японским вариатором Jatco. Аналогичная коробка устанавливается на целый ряд моделей Nissan, да и не только. Злые языки утверждают, что проблемы с бесступенчатой трансмиссией могут начаться после 50 000 км пробега. Мы накатали пока немногим больше 30 000 км, причем не только по дорогам, но и по их отсутствию. Да что там: мы изрядно поиздевались над вариатором и в снегу. В общем, есть о чем рассказать.
Да, вариатор — это удобная штука при нашем пробочном ритме движения, хотя для поклонников обычных «автоматов» его работа может показаться довольно непривычной. В ручном режиме создается некая «имитация» переключения передач, точнее, удержание оборотов на определенном уровне.
Правда, лично я предпочитаю пользоваться стандартным автоматическим режимом, благо его вполне хватает в большинстве случаев. Вялость вариатора и недостаток динамики проявляется лишь со средних оборотов, когда необходимо резко ускориться со скорости, скажем, 70 км/ч. В обычном же городском передвижении XRAY Cross вполне адекватно себя ведет.
Конечно, у некоторых возникает вполне логичный вопрос: а почему АВТОВАЗ не хочет ставить на LADA классический «автомат» от тех же Renault Sandero Stepway, например? Маркетинговая политика завода — их право, конечно, но не советую шибко возбуждаться по данному поводу: все дело в том, что с морально устаревшей 4-ступенчатой автоматической коробкой Renault DP2, хоть и едет чуть шустрее (по крайней мере, субъективно создается именно такое ощущение), но нещадно кушает топливо. А вот LADA XRAY Cross даже при самом активном перемещении ест 10 литров бензина с октановым числом 92. Пусть и не рекорд класса, зато честно и вполне справедливо.
Пообщавшись с многочисленными владельцами аналогичных автомобилей, удалось узнать о некоторых нюансах. Так, один из собственников пожаловался нам на стук в режиме «Р» при включении зажигания, другой упомянул про вой вариатора на 1—2 секунды при плавном увеличении хода от 40 до 60 км/ч. А еще один собеседник «АвтоВзгляда» отметил гул при скорости свыше 120 км/ч. В последнем случае, вероятно, виной тому гофра резонатора выхлопной системы. Якобы, небольшая ее «модернизация» помогла решить этот вопрос. Помогла, но правда только владельцам Vesta. Что касается первых двух причин, то объяснения мы их пока не нашли. Все-таки владельцев «вариаторных» LADA еще не так много. Наш же тестовый «Искрей» подобными капризами не жаловал. Спасибо.
А как же ведет себя машина с вариатором в снегу, спросите вы? В белом плену «Иксрей» чувствует себя на удивление уверенно. Несмотря на то, что картер вариатора Jatco довольно массивный, машина не цепляет им снег. Все дело в том, что в XRAY Cross вазовцы поставили подрамник от Renault Duster, что позволило сохранить огромный дорожный просвет в 215 мм.
А если заехать в снег глубже? Главное — помнить, что вариатор не любит долгих пробуксовок, а потому решаю облегчить ему жизнь. Стравливаю давление в колесах, отключаю ESP, и вперед! Мотор ревет, вариатор воняет, но работает, и я двигаюсь вперед. В итоге, без проблем миную опасный участок и выезжаю на асфальт. Трансмиссия выдержала, и показала себя очень боеспособной.
Пожалуй, осталось лишь добавить, что «ласточка» действительно умеет летать. Просто следует ее вовремя обслуживать, а себя не воображать доморощенным Шумахером. Почти за год испытаний только лампочка ПТФ перегорела, да и то из-за «нырка» в глубокую лужу. Ну и хваленый «Яндекс» несколько раз завис в головном устройстве. Повторюсь, несколько! А не постоянно, как это делает мультимедийка в премиальных Jaguar Land Rover. В общем, выходим на второй год — полет нормальный.