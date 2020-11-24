Ничего себе заявочка: тест-драйв нового премиум-кроссовера Geely Tugella

Встречают, как водится, по одежке. А костюмчик китайцу и правда к лицу — он прямо-таки на стиле. Внешний облик автомобиля получился одновременно дерзким и элегантным, агрессивным и ярким, атлетичным и галантным. А главное — типично европейским и с намеком на свежеиспеченные кричащие тренды. Да, поджарый силуэт, черные элементы декора и дизайнерские 20-дюймовые «катки» действительно подчеркивают спортивный нрав кросс-купе. А в чем же премиальность этого фитнес-мобиля? Давайте попробуем выяснить, заглянув в салон.
Внутреннее убранство Geely Tugella ни разу не намекает на интерьер азиатского автомобиля. Да и компоновка салона выверена до миллиметра. По крайней мере, устроиться на драйверском месте труда не составит. Если, конечно, вы не Сунь Минмин — знаменитый китайский баскетболист ростом под 2,5 метра. Под стать лучшим мировым образцам консоль развернута к пилоту, а 12,3-дюймовый тачпад мультимедиа поражает отменной графикой. Подружить головное устройство со смартфонами — плевое дело: пожалуй, даже называющим себя «премиалами» японским автостроителям определенно стоит взять у Geely пару-тройку практических уроков.
Кресла из замши и высококачественной кожи с солидным диапазоном электрорегулировок крепко держат в своих объятиях и при необходимости могут вас не только согреть, но и охладить. Как, собственно, и подстаканники — ваши напитки. Радует глаз огромная панорамная крыша и амбиентная подсветка салона, которую можно настраивать в зависимости от настроения.
Специально для нашего брата клиренс автомобиля задрали до 204 мм, обработали днище и кузов «антикоррозийкой», оснастили салон подогревом всего и вся. В частности, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и всех кресел без исключения. А еще китайцы не поскупились на дополнительные шумопоглощающие материалы. В итоге акустический комфорт оказался на уровне 37,2 Дб. Если по-простому, то в салоне Tugella так же тихо, как в очереди к стоматологу.
А вот аудиосистема от Bose, представленная в версии для китайского рынка, нам, увы, не досталась. Правда, и без того восемь «разбросанных» по салону динамиков звучат совсем не по-китайски. Вероятно, в «Джили» решили, что и так машина вполне себе может претендовать на игру в премиум-лиге. Конечно, не за счет двухзонного климата с ионизацией воздуха и фильтром очистки стандарта CN95, способным сдерживать до 95% вредных частиц. А, как минимум, благодаря некислому коктейлю всевозможных умных систем. Да, такой боекомплект порой не найти даже у куда «более рослых» конкурентов!
Впрочем, судите сами: тут вам и ассистент контроля за нахождением авто в пределах разметки, и система определения усталости пилота, и адаптивный круиз-контроль, соблюдающий дистанцию до впереди идущего транспорта, самостоятельно сбрасывающий скорость вплоть до полной остановки. А еще «Тугелла» способна видеть дорожные знаки, поддерживать в их рамках разрешенную скорость, а также предотвращать ДТП и следить за объектами на проезжей части, включая пешеходов. За все эти полезности «вина» лежит на инжиниринге Volvo, с потрохами принадлежащем Geely. Добавьте сюда кучу парктроников-камер, шесть подушек безопасности, и можно выезжать…
Выезжаем! Да, полноприводный кроссовер умеет двигаться мягко и довольно активно. Скажем спасибо слаженной работе подвесок и настройкам руля. «Баранка», конечно, не такая острая, как реакции Haval на эту публикацию, но вполне пикантная. Усилие на ободе — правильное, хотя и тяжести я ему все же чуточку бы добавил. В повороты «Тугелла» заскакивает с легкостью, не вызывая повышенной работы потовых желез и криков с галерки. Работать рулем удобно и… даже приятно! Причем на любой скорости. А ускоряется, надо сказать, автомобиль довольно бодро — 238 «турбоконей» под прицелом восьмизарядного «автомата» Aisin знают свое дело. Особенно если активировать режим «спорт».
А как дела на бездорожье? Поверьте, грунтовку кроссовер любит куда больше, чем автор этих строк бывшую тещу. Крутящий момент распределяется по осям в равных долях: в помощь — электрогидравлическая муфта BorgWarner. Грязевые ванны, колею и барханы «Джили» форсирует уверенно, хотя и не всегда с удовольствием. Еще бы, ведь по большому счету это городской пижон, а не сельский проходимец. И в откровенную оффроуд-душегубку на нем лучше не соваться, а вот до дачи довезет наверняка. Даже если придется пробираться сквозь сугробы — для таких приключений найдется режим «снег».
А теперь о главном того самого заявленного премиума — о цене. За свой полноприводный купеобразный кроссовер китайцы просят 2,5 млн. рублей. Ничего себе заявочка! Однако, справедливости ради стоит добавить, что столь модный дизайн, богатое оснащение и обилие умной электроники не предложит за эти деньги ни один из конкурентов. Разве что подержанные BMW и Mercedes-Benz, чьи пребывающие в шоке покупатели уже, наверное, пулей полетели занимать очереди в автосалоны Geely.