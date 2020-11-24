Ничего себе заявочка: тест-драйв нового премиум-кроссовера Geely Tugella

Внутреннее убранство Geely Tugella ни разу не намекает на интерьер азиатского автомобиля. Да и компоновка салона выверена до миллиметра. По крайней мере, устроиться на драйверском месте труда не составит. Если, конечно, вы не Сунь Минмин — знаменитый китайский баскетболист ростом под 2,5 метра. Под стать лучшим мировым образцам консоль развернута к пилоту, а 12,3-дюймовый тачпад мультимедиа поражает отменной графикой. Подружить головное устройство со смартфонами — плевое дело: пожалуй, даже называющим себя «премиалами» японским автостроителям определенно стоит взять у Geely пару-тройку практических уроков.

Кресла из замши и высококачественной кожи с солидным диапазоном электрорегулировок крепко держат в своих объятиях и при необходимости могут вас не только согреть, но и охладить. Как, собственно, и подстаканники — ваши напитки. Радует глаз огромная панорамная крыша и амбиентная подсветка салона, которую можно настраивать в зависимости от настроения.