Доспехи великана: первый тест-драйв обновленного Infiniti QX80

Глобальными метаморфозы с обновками Infiniti QX80, конечно, не назвать. Но даже при минимальном вмешательстве японских «премиалов» флагман претерпел довольно большие перемены. Ребята из Страны восходящего солнца добавили ему практичности, не забыв приправить коктейль лоском и шармом. Впрочем, судите сами.
Нет, на новую «морду лица» поклонникам QX80 рассчитывать не приходится. Равно, как и на изменения кормы. По словам маркетологов марки, экстерьер «здоровяка» и без того привлекает внимание. Не спорим — так и есть. Особенно притягательным он стал после операции на глаза — фары переехали ближе к линии капота, сделав фасад внедорожника более органичным. А вот броских расцветок ему явно не хватало. Вуаля — теперь не придраться.
Да, автомобиль стал определенно краше, получив в гамму цветов пару свеженьких оттенков — глубокий черный Mineral Black с отливом и обжигающе-красный Coulis Red. Во втором случае, Infiniti QX80 стал прямо-таки звездой. Причем куда более яркой, чем Ольга Бузова в качестве певицы. А еще изменениям подвергся шильдик 4WD — согласитесь, необычайно важный нюанс при плановом обновлении авто следующего модельного года. В общем, шутки закончились. Как, собственно, и обновки. По крайней мере, внешнего вида. Что ж, доспехов, как уже было сказано, великану хватает и по умолчанию.
А вот внутри преображений гораздо больше. И не только визуальных. Мало того, что салону досталась свежая передняя панель, так она еще и получила новый мультимедийно-развлекательный комплекс. Отныне центральная консоль стала двухэтажной — теперь здесь расположены два сенсорных монитора диагональю семь и восемь дюймов, умеющих понимать до 6000 различных голосовых команд, раскрывать содержимое смартфонов, давать подсказки по пути следования, а заодно и по жизни.
Радует глаз и графика, которая больше не напоминает собой изображения игрушек с приставки Dendy. А уж быстродействию системы и вовсе стоит позавидовать. Да, давно пора было интегрировать в головное устройство мощный четырехъядерный процессор и увеличить оперативную память. Теперь мультимедиа летает так же, как и сам автомобиль.
Благодаря могущественному V8 под прицелом семизарядного «автомата» огромный богатырь стреляет так, что гнутся уши. Да, улучшать что-то под капотом — только портить! Ведь прыти у табуна из 405 «жеребцов» столько, что они утащат и самолет. Внедорожник массой немногим меньше трех тонн выдает свою сотку с места за 7,5 секунды, ускоряясь до пиковых 210 км/ч. При этом даже на больших скоростях комфорт обитателей салона останется непоколебимым. Низкий поклон за настройку подвесок и систему гидравлической стабилизации кузова — повороты Infiniti QX80 режет, словно катана. Крены — прогнозируемые, раскачка — минимальна.
Руль, конечно, мог бы быть чуточку тяжелее, но требовать драйверского азарта от рамного «проходимца» — занятие неблагодарное. Вот на бездорожье этот монстр, как рыба в воде. Чтобы опустить «верзилу» ниже клиренса, нужно сильно постараться. Полный привод позволяет колесам загребать покруче, чем гребут чиновники деньги налогоплательщиков. Главное — не переусердствовать, а то ведь можно и сесть!
В общем, в умелых руках Infiniti QX80 не огорчит и не обидит. Скорее, наоборот: поможет, согреет и приголубит. В помощь — трехзонный климат-контроль, набор теплых опций и комплекс систем безопасности. В частности, функция предотвращения столкновений, индикатор контроля за разметкой на дороге, куча видеокамер, адаптивные оптика и круиз. Приятным бонусом станет свеженький дизайн чип-ключа, позволяющего без касания попадать в салон и заводить ласкающий слух басовитый мотор.