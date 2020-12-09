Доспехи великана: первый тест-драйв обновленного Infiniti QX80

Глобальными метаморфозы с обновками Infiniti QX80, конечно, не назвать. Но даже при минимальном вмешательстве японских «премиалов» флагман претерпел довольно большие перемены. Ребята из Страны восходящего солнца добавили ему практичности, не забыв приправить коктейль лоском и шармом. Впрочем, судите сами.

Нет, на новую «морду лица» поклонникам QX80 рассчитывать не приходится. Равно, как и на изменения кормы. По словам маркетологов марки, экстерьер «здоровяка» и без того привлекает внимание. Не спорим — так и есть. Особенно притягательным он стал после операции на глаза — фары переехали ближе к линии капота, сделав фасад внедорожника более органичным. А вот броских расцветок ему явно не хватало. Вуаля — теперь не придраться.