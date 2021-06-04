Фотошпионы подловили нового зверя — BMW M3 CS

Фото сделано на Нюрбургринге, где автомобиль проходит финальную обкатку. Судя по изображениям, можно предположить, что седан получит новые кузовные панели из углеволокна. Также есть информация, что инженеры доработают рулевое управление, подвеску и изменят настройки системы стабилизации.

Мотор должны форсировать, но вряд ли существенно, ведь для такого экстремального спорткара, который будут покупать, чтобы участвовать с любительских заездах по гоночной трассе, главное — настройки шасси. Поэтому, предположим, что силовой агрегат получит прибавку всего в 10 л. с., то есть мощность составит 520 «лошадей», а это все равно немало.

Что касается премьеры седана серии Competition Sport, то она должна состояться до конца года.