Фотошпионы подловили нового зверя — BMW M3 CS

Фото из открытых источников
Еще совсем мало времени прошло с момента показа новых BMW M3 и M3 Competition, но немцы уже готовят премьеру еще более экстремального седана — с шильдиком CS на кузове. Автомобиль уже заметили фотошпионы, а также выложили в Сеть некоторую информацию о новинке.

Фото сделано на Нюрбургринге, где автомобиль проходит финальную обкатку. Судя по изображениям, можно предположить, что седан получит новые кузовные панели из углеволокна. Также есть информация, что инженеры доработают рулевое управление, подвеску и изменят настройки системы стабилизации.

Мотор должны форсировать, но вряд ли существенно, ведь для такого экстремального спорткара, который будут покупать, чтобы участвовать с любительских заездах по гоночной трассе, главное — настройки шасси. Поэтому, предположим, что силовой агрегат получит прибавку всего в 10 л. с., то есть мощность составит 520 «лошадей», а это все равно немало.

Что касается премьеры седана серии Competition Sport, то она должна состояться до конца года.

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4 июня 2021
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