Французский камбэк — видео тест-драйв компактвэна Citroёn Berlingo Multispace

Если хотите автомобиль с простором минивэна, но при этом нет желания влезать в автокредит, обратите внимание, cкажем, на Citroёn Berlingo Multispace. Это очень неплохой компактвэн, ведь Multispace отличается просторным салоном и огромным багажником. Французский автопроизводитель не зря вернул модель на наш рынок. Такой просторный автомобиль у конкурентов нужно еще поискать. На заднем ряду без проблем устроятся трое взрослых и не будут толкать друг-друга локтями. А по количеству всяких полочек, боксов и отделений «Берлинго» даст фору многим более габаритным моделям.