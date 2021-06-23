Самый быстрый тест-драйв самых быстрых Porsche на треке «Формулы 1»

Совершенно иным нравом, причем довольно суровым, обладает старый добрый Porsche 911, и дело тут вовсе не в большей мощности. Классическая модель не так уж и проста в управлении, даже на полном приводе. Заднемоторная компоновка и разгруженная передняя ось на больших скоростях способны сыграть злую шутку. Недаром при покупке новенького Porsche, новоиспеченному владельцу дарят бесплатный курс Introduction на автодроме. Пожалуй, самое сложное испытание для неподготовленных, так что будьте осторожны, товарищи! Но сам по себе Porsche 911 Turbo S с его 650 «скакунами» — вещь, безусловно, впечатляющая. И очень, очень быстрая.

Совсем другие ощущения получаешь, садясь в Porsche Panamera Turbo S о 630 «кобылах». Четырехдверный автомобиль прекрасен на прямых, благодаря длинной базе, но в суровых поворотах тяжелая морда норовит утянуть машину наружу, впрочем, подобное легко лечится подбором правильной скорости, правда с педалями нужно быть аккуратнее. Исполинские колеса цепко держатся за асфальт, особенно после пары кругов, когда резина уже хорошо прогрета.

Не зря же многие очень любят этот автомобиль за его утилитарность, ведь на Panamera можно легко и комфортно перемещаться как на автодроме, так и в магазин за продуктами. Быстрая же будет доставка шопинга, ваше пиво даже не успеет нагреться.