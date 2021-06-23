Самый быстрый тест-драйв самых быстрых Porsche на треке «Формулы 1»

Сам автодром Игора-драйв — место довольно интересное и примечательное. Проектированием трассы занимался легендарный Герман Тильке, причем по просьбе заказчиков немец сохранил естественный перепад высот, так что получившаяся конфигурация только добавляет азарта и адреналина пилотам.
Плавные и быстрые повороты, очень скоростной участок, где реально можно, что называется, «наваливать» — недаром автодром сертифицирован для проведения даже Королевских гонок. Заключительная S-образная связка поворотов перед выходом на финишную прямую имеет весомый подъем, так что приходится буквально «взлетать» по поребрикам вслепую, направляя машину лишь по памяти. Похожая связка есть на легендарной трассе Laguna Seca, ее знает каждый виртуальный гонщик Playstation, только там она наоборот — вниз. В общем, нам предстояло эффектное действо.
Что ж, в качестве «подопытных» был предоставлен практически весь модельный ряд Porsche, причем в самых «жирных» комплектациях. Я решил действовать по порядку, что называется, с чувством, мерой, расстановкой. И начал с самого младшего, но весьма злобного и дерзкого товарища — Porsche Boxster GTS с 4-литровым 400-сильным двигателем центрального расположения. Надо сказать, что среднемоторные модели Boxster и Cayman, по словам профессиональных гонщиков, сильно недооценены «поршеводами», типа, их покупают те, у кого нет денег на 911. Неправильная позиция!
Boxster GTS в режиме Sport+ ревет так, что в салоне реально закладывает уши, а разгон с места до 100 км/ч ощущается куда быстрее, чем за 4,5 секунды. Мотор находится прямо за спиной, а мягкий верх пропускает внутрь весь его прекрасный саунд. С таким звуком и стереосистема не нужна! Имея идеальную развесовку, Boxster GTS буквально сам ввинчивается в повороты, однако любые манипуляции нужно делать исключительно на прямых колесах. 5 баллов из 5 возможных и потрясающий вау-эффект. Вот тебе и бэйби-порше…
Совершенно иным нравом, причем довольно суровым, обладает старый добрый Porsche 911, и дело тут вовсе не в большей мощности. Классическая модель не так уж и проста в управлении, даже на полном приводе. Заднемоторная компоновка и разгруженная передняя ось на больших скоростях способны сыграть злую шутку. Недаром при покупке новенького Porsche, новоиспеченному владельцу дарят бесплатный курс Introduction на автодроме. Пожалуй, самое сложное испытание для неподготовленных, так что будьте осторожны, товарищи! Но сам по себе Porsche 911 Turbo S с его 650 «скакунами» — вещь, безусловно, впечатляющая. И очень, очень быстрая.
Совсем другие ощущения получаешь, садясь в Porsche Panamera Turbo S о 630 «кобылах». Четырехдверный автомобиль прекрасен на прямых, благодаря длинной базе, но в суровых поворотах тяжелая морда норовит утянуть машину наружу, впрочем, подобное легко лечится подбором правильной скорости, правда с педалями нужно быть аккуратнее. Исполинские колеса цепко держатся за асфальт, особенно после пары кругов, когда резина уже хорошо прогрета.
Не зря же многие очень любят этот автомобиль за его утилитарность, ведь на Panamera можно легко и комфортно перемещаться как на автодроме, так и в магазин за продуктами. Быстрая же будет доставка шопинга, ваше пиво даже не успеет нагреться.
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, имея под капотом 680 л. с., а также опциональную систему подавления кренов, не уступает своим более «низким» собратьям ни в динамике, ни в управляемости. Тем не менее, нужно четко понимать, что «Кай» и «Панамка» — автомобили все же дорожные, а Cayenne не чурается и легкого бездорожья. Во многом благодаря этому кроссовер со всем разнообразием его модификаций уже который год является излюбленным автомобилем линейки Porsche в России.
Ну и, наконец, вишенка на торте — полностью электрические Porsche Taycan Turbo S и новейший, только выходящий на рынок Taycan Turbo S Cross Turismo. Собственно говоря, ради последнего мы и поехали в Ленинградскую область. Porsche AG специально для нас прислали два автомобиля из Германии, и можно было в полной мере оценить их возможности.
Особенный эффект производит «запуск с катапульты» или старт с использованием системы Launch-control — пиковая мощность 761 л. с. и 2,8 секунды до сотни работают отменно, а от перегрузки темнеет в глазах. Если посадить рядом ничего не подозревающую девушку и стартануть таким образом, то она согласится на все и сразу, ибо помутнеет разум.
Эта «бешеная электричка» на удивление классно держится за дорожное покрытие и прекрасно входит в повороты. Все дело в низком центре тяжести, ведь батарея электрокара находится под днищем, а это — самая тяжелая деталь автомобиля. Ощущения слегка непривычные, ведь разгон идет абсолютно равномерно, хотя формально у автомобиля есть две передачи.
В определенном режиме есть имитация звука двигателя, но мчать на огромной скорости в полной тишине довольно интересно и необычно. Только легкий свист напоминает о том, что за пределами кузова машины на страшной скорости мимо пролетает планета. Taycan Turbo S и его более модная версия Cross Turismo на сегодняшний день являются самыми мощными и быстрыми серийными электрокарами в мире.
Заееды на Игора-драйв еще раз доказали, что немецкая компания Porsche по-прежнему впереди планеты всей по разработке и производству спортивных автомобилей, а обладателям такой техники можно только позавидовать. Недаром у многих из нас в детстве постеры с 911 висели в спальнях. Осталось только где-то подешевле купить денег, чтобы потом иметь возможность наслаждаться этим коктейлем динамики и красоты…