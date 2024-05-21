Китайский «изюм»: тест-драйв кроссовера Kaiyi X3 Pro

Эффект некоторой новизны, который в той или иной мере ощутили широкие массы российских автовладельцев при первом массовом знакомстве с валом китайских легковушек, хлынувших в прошлом году на наш рынок, на данный момент практически иссяк. Однако некоторые «китайцы» все-таки еще могут кое-чем удивить даже достаточно продвинутого пользователя. Одна из таких моделей — Kaiyi X3 Pro, которую собирают на калининградском «Автоторе».

Внешне топовая модификация модели Kaiyi X3 — Kaiyi X3 Pro — не сильно выбивается из ряда конкурентов-одноклассников. Образ ее «лица» формирует здоровенная радиаторная решетка, визуально разделенная на две части горизонтальной вставкой: весьма крупная нижняя и узенькая полосочка верхней. Угловато-узкие фары светодиодного головного света, вертикальные противотуманки по краям переднего бампера — все строго в фарватере современной китайской автомоды.

А вот сзади — сюрприз! Глядя на модель с тыла мы обнаруживаем, что корма Kaiyi X3 если не копирует, то очень сильно похожа на эту же часть кузова Chery Tiggo 4. Особенно бросается в глаза совпадение дизайна задних фонарей.

Что, на самом деле, вполне понятно: X3 Pro — родственник младшей модели линейки Tiggo. Прежде всего это означает отработанную «тележку» ходовой части и проверенные годами эксплуатации кузов и силовые агрегаты. Kaiyi X3 Pro, в отличии от «простых» Kaiyi X3, комплектуется 1,5-литровым 147-сильным бензиновым двигателем с турбонаддувом. Трансмиссия — вариатор. Заметим, что у «обычного» Х3 тут может применяться еще и пятиступенчатая «механика». Мотор у простых вариантов модели — исключительно 113-сильная атмосферная «полторашка».

В отличи от не особо богатого на сюрпризы экстерьера модели, интерьер Kaiyi X3 Pro в состоянии удивить. За контакт с мультимедийной системой автомобиля отвечает 10,25-дюймовый тачскрин над центральной консолью. Приборная доска — семидюймовый цветной мониторчик. По краям на него выведены дугообразные шкалы спидометра и тахометра. По центру отображается информация борткомпьютера.

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Забавно, но показания оставшегося запаса хода машины тут называется «общий пробег». А алгоритм работы спидометра можно назвать своего рода «изюминкой» модели. Лично я далеко не сразу, но в какой-то момент все-таки обратил внимание на странную деталь: его шкала заканчивается всего лишь на 120 км/ч! Помнится, даже у «копейки» «Жигулей» (ВАЗ 2101) он был размечен до 160 км/ч.

Пришлось срочно отправляться на трассу, где разрешено движение со скоростью 110 км/ч и раскочегаривать Kaiyi X3 Pro хотя бы до нештрафуемых 130 км/ч (измеренных по ГЛОНАСС/GPS) — надо же было докопаться до истины! Оказалось, что как только машина переваливает за 120 км/ч, из-под верхней границы шкалы спидометра на экране приборной доски «выползает» следующие показатели скорости — 130 км/ч и далее по порядку.

Помимо забавной манеры работы приборной доски, салон Kaiyi X3 Pro порадует еще и веселеньким стилем оформления. Попавшая в распоряжение редакции «АвтоВзгляд» машина могла похвастаться светло-светло коричневыми, почти оранжевыми, кожаными вставками, радикально оживляющими общий темный фон отделки передней панели и кресел.

Последние, кстати, обладают ну очень выраженной боковой поддержкой — видимо из-за того, что изначально их явно проектировали в расчете на узкую «корму» и плечи среднестатистического китайца, а не на габариты российского водителя нормальной комплекции. Про слишком короткую (опять же, по меркам отечественного автомобилиста) «сидушку» водительского кресла можно и не упоминать — это беда практически любой китайской легковушки.

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Что порадовало, так это физические клавиши управление климат-контролем, расположенные в ряд под тачскрином мультимедийного дисплея. А также наличие нормальной кнопки включения обогрева руля, расположенной непосредственно на «баранке» — правильное решение для осенне-зимней эксплуатации!

Панорамный люк в крыше тут по-настоящему велик. У соплатформенного Tiggo 4 он меньше раза в три. Да, у X3 Pro он не открывается. Но это не страшно: открытый на ходу люк в крыше легковушки — крайне редкое зрелище в условиях российского климата.

Задние пассажиры не избалованы комфортными опциями. Но чего вы хотите от бюджетной машины? Зато им вполне нормально сидится — колени среднестатистического взрослого там не упираются в спинку переднего кресла. Для компактной машины — очень хорошо. А 360 литров багажника (при поднятых спинках заднего дивана) позволят владельцу Kaiyi X3 Pro решить большинство «народнохозяйственных» задач семьи из двух взрослых и пары детей — проверено лично.

После забавного «прикола» со спидометром, автор этих строк где-то в подсознании лелеял надежду, что кроссовер и на ходу сможет продемонстрировать нечто эдакое, выделяющее его из ряда прочих доступных компактных одноклассников. Но чуда не произошло. Как и у многих автомобилей из Китая, подвеска и руль Kaiyi X3 Pro продемонстрировали вполне пристойную управляемость — как на высокой скорости на трассе, так и в быстрых поворотах.

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Но достигнуто это стандартным «китайским» способом (в особенности его любят инженеры Chery, кстати!) — за счет повышенной «дубовости» подвески. При езде даже по недавно положенному асфальту колеса X3 Pro передают на кузов мельчайшую дрожь. А уж в движении по изношенному дорожному полотну, из толщи которого начал проступать щебень наполнителя, кроссовер идет с ощутимой вибрацией по всему кузову.

Жестокая подвеска модели, ко всему прочему, вынуждает с особым уважением относиться не только к «лежачим полицейским», но и вообще к любым более-менее существенным неровностям. Ну и традиционно (даже для многих премиальных «китайцев»!), в колесных арках Kaiyi X3 Pro отчетливо наблюдается сильный дефицит шумоизоляции.

Привод у кроссовера исключительно передний. Вариаторная трансмиссия порадовала наличием режима ручного переключения виртуальных «передач». Судя по показаниям приборки, их тут аж девять! Зачем-то... При том, что и в обычном «автоматическом» режиме работы трансмиссии КП она довольно шустро, без стоящих упоминания задержек, меняет передаточные числа. С ней машина разгоняется до сотни за 9,5 секунды. Не спорт-кар, конечно, но для повседневной езды — нормально.

С точки зрения расхода топлива все оказалось ожидаемо для почти 150-сильного «движка» в паре с вариатором: примерно:10 литров «на сотню» в городских условиях и около 8 л/100 км — по трассе. Ну а цена, как говорится, «в рынке»: за Kaiyi X3 Pro просят 2,5 млн. рублей при том, что за базовый Kaiyi X3 («на механике» и слабым атмосферным мотором) — 2,2 млн.