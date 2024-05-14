Бег на длинные дистанции: тест-драйв нового Geely Coolray

В конце 2023 года на российский рынок выкатился то ли рестайлинговый, то ли глубоко модернизированный китайский компактный кроссовер Geely Coolray. Человеку, собирающемуся приобрести машину подобного класса, сложно выбрать между ним и такими мощными конкурентами как Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition и Changan CS35 Plus. Мы решили немного облегчить задачу и прояснить: каков на самом дел Geely Coolray в повседневной жизни.

Встречают, как известно, по одежке. Поэтому для начала — о внешнем виде рестайлингового Coolray. В отличии от конкурентов, в цветовой гамме кроссовера имеется колор, который можно описать как фиолетово-жемчужный «хамелеон». Производитель его называет «лиловый перламутр». Впрочем, это не важно: девушки при виде SUV, окрашенного в него, просто «залипают». Проверено. У моделей-конкурентов, насколько я знаю, подобного окраса в цветовой гамме нет.

Так что если вы — дама, выбирающая себе новый «паркетник», можете дальше не читать этот текст. Просто идите и покупайте. По дороге зайдите в какой-нибудь «женский» магазин и приобретите подходящий по текстуре и оттенку лачок для ногтей. На ярком солнце кузов «хамелеонистого» Coolray и ваши ноготочки будут так классно сочетаться, что... В общем — не пожалеете.

Ну а для тех, кому цвет — не главное, заметим: не дай Бог поцарапать или притереть даже в мелком ДТП это лако-красочное великолепие. Замучаешься потом подбирать краску для ремонта! В ходе рестайлинга Geely Coolray, помимо залихватского «спортивного» дизайна «мордочки», спойлера на крыше, задних бамперов и прочих «рюшечек», получил крайне практичное и полезное обновление: модель полностью избавилась от галогенной оптики.

Теперь в фарах стоят только светодиоды. Лично мне и на предыдущей генерации Coolray нравилось, как они четко освещают дорогу и обочину. Теперь же эти «лампы» у машины — даже в базовой комплектации. Хотя бы несколько раз (как мы в ходе тест-драйва) прокатитесь «на дальняк» по ночной трассе — наверняка тоже оцените головной свет обновленного «китайца».

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Что касается салона, то есть той части авто, которая постоянно находится «на глазах» автовладельца, могу сказать, что рестайлинг с одной стороны улучшил его, а с другой — не совсем, скажем так. Для начала сообщу, что некоторые физические кнопки «переехали» в тачскрин центральной консоли. Например, для включения обогрева руля теперь надо «свайпнуть» по монитору, чтобы увидеть на нем соответствующую «кнопку». Кое для кого, включая автора этих строк, подобные эргономические решения удачными категорически не кажутся.

Но на этом, пожалуй, «ухудшайзинг» (с субъективной точки зрения) в салоне испытуемого и заканчивается. Во-первых, тут теперь практически полностью ликвидированы «квазиметаллические» элементы декора. Вместо них общий эстетический тон задают вставки, покрытые черным лаком. Что гораздо гуманнее для глаз при ежедневной эксплуатации авто. Во-вторых, форма селектора роботизированной КП стала куда более эстетичной и лучше лежит в руке.

В-третьих, порты USB выбрались из «подвала» центральной консоли. Это оценит любой, кто регулярно подключает питание видеорегистратора, имеющего разъемом такого типа. В-четвертых, монитор приборной доски получил гораздо более интеллигентное оформление. Без всей этой модной разноцветной «клоунады» персонализации. Что тоже не может не радовать глаз постоянного владельца машины.

Электронные «мозги» машины теперь умеют закрывать люк в крыше, распознавая начало дождя. Такая опция наверняка покорит сердца пары моих соседей по многоэтажке, постоянно забывающих это делать, оставляя своих «ласточек» на ночь во дворе.

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В СМИ и соцсетях попадались мнения, что якобы на водительском месте как-то тесновато. Не согласен ни разу. Все тут нормально с удобством и простором. Утверждаю как как человек, подолгу сидевший за рулем рестайлингового Coolray и в майке-джинсах, и в зимнем пуховике — после рекордного майского похолодания этого года. При этом у меня каким-то волшебным образом получилось вполне нормально уместиться на заднем диване кроссовера по принципу «сам за собой». Да, ноги тут не раскинешь во всю их длину — колесная база в 2600 мм к такому не располагает по определению — но и коленки в спинку переднего кресла не упираются.

По крайней мере, после почти 200 км, проведенных в дороге в этом положении, ничего криминального про эргономику заднего дивана кроссовера лично я сказать не могу.

Что же касается ходовых свойств Geely Coolray, то новый 1,5-литровый 147-сильный движок для него просто оптимален. Производительности агрегата гарантированно хватает для прокручивания с визгом ведущих (передних) колес на сухом и чистом асфальте при старте с места. И вообще машинка едет очень бодро (при соответствующем желании водителя) даже в режиме «Комфрт», не говоря уже о «Спорте». Но лично мне нравится режим «Адаптивный». В любом случае, 8,1 секунд «до сотни» удовлетворят подавляющее большинство потенциальных владельцев Coolray. Небольшую «ложечку дегтя» может подкинуть 7-ступенчатый «робот».

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Нет, передачи он перщелкивает на редкость плавно. И к присущему всем Geely «двойному выжиму секлектора» при переключении режимов КП можно в конце концов привыкнуть. Но при переходе из «D» в «R» и обратно трансмиссию каждый раз охватывает какая-то уж совсем жестокая «тупка». Что особенно выбешивает при парковке в какой-нибудь узкости. К этому, видимо, тоже можно привыкнуть. Но я так и не смог.

При этом на ходу автомобиль ведет себя просто замечательно: для своего класса и происхождения —в особенности. И повороты проходит четко-четко, и руль на скорости тяжелеет вполне пристойно, и выбоины «глотает» жестковато, но в меру. А еще тут есть нормальная шумоизоляция! В авто так же тихо, как и в нормальном «европейце» или «японце».

Пожалуй, в смысле управления и ездового комфорта Coolray как минимум один из лучших среди одноклассников. В общем — хорош. Но его цена! «Прайс» рестайлингового Geely Coolray стартует с 2,6 млн. рублей — конкуренты, как говорится, потирают руки. С применением всяких маркетиновых «плюшек» типа использования трейдин, кредита, дилерских скидок, «продажи почки в залог» (шутка!), минимальная цена базовой комплектации опустится до 2,3 млн. Что все равно — не сахар, как говорится. А уж топовый рестайлинговый Coolray и вовсе за 2,9 млн. рублей зашкаливает — если обойтись без вышеописанных скидок...