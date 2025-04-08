Когда все решится: возвращение иностранных автобрендов в РФ случится уже летом

На волне вполне позитивных комментариев, которые специальный представитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал после недавнего визита в США, вопросы о возвращении американских брендов в Россию уже проходят финальную стадию обсуждения. Так, черт возьми, когда же перейдут от слов к делу? А ведь толстый намек уже дан и довольно давно. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

На волне многочисленных слухов о скором пришествии «не китайских» автопроизводителей в Россию, вернее, их возвращении, уже сломаны мегатонны копий: одни говорят, что ничего и никто не вернется, другие убеждены, что де-юре — да, а вот по факту — еще не скоро, а третьи готовятся встречать «первых ласточек». Корейцы? Японцы? И те, и другие уже «бьют копытцем», а Kia даже разместила несколько вакансий. Немного, но сам факт.

А лично я не сомневаюсь, что поднимать «железный занавес» будут именно американцы — вряд ли сателлиты США из Кореи и Японии полезут «вперед батьки в пекло». Не тот уровень самостоятельности, знаете ли. Так что первыми значимыми «возвращенцами» будут представители именно звездно-полосатой экономики: Tesla, Ford, GM и так далее. В том, что это произойдет и весьма скоро, сомнений уже нет, остается только один вопрос: когда?

И надо же такому случиться, что ответ на этот самый вопрос уже дан. Во-первых, г-н Дмитриев сказал, что разговор о приходе американских компаний в Россию был самый предметный, и касался разного рода импортеров помимо тех, что уже работают в России. Да-да, американские компании продолжали свою деятельность у нас, несмотря ни на что. Бизнес он такой, умеет подстраиваться под обстоятельства.

Фото globallookpress.com

Во-вторых, чуточку раньше исторического визита высокопоставленного чиновника в Вашингтон, прозвучала другая новость, которую, стоит признать, посыпая голову пеплу, сразу и не заметили: Росконгресс (крупнейший оператор международных форумов, выставок и общественных мероприятий) сообщил, что на ПМЭФ-2025 подали заявки ряд американских компаний.

Иными словами, на Петербургский международный экономический форум, который в этом году пройдет с 18 по 21 июня, янки приедут не только гостями, но и участниками.

Кто конкретно — пока неизвестно, эта информация не разглашается, но факт остается фактом: экономический форум в ПИтере собирает самых именитых участников российского бизнес-сообщества, там обсуждаются и заключаются крупнейшие сделки, оглашаются важнейшие новости экономики. И американцы в этом году там будут.

Вот и получается, что через два месяца ответ на многие волнующие отечественных автомобилистов и поклонников старых автомобильных брендов будет дан. Самый прямой, без каких-либо бюрократических витийств и прочих оборотов. Так что вопрос в заголовке можно переиначить: не когда все решится, а когда все решатся. Так, наверное, будет правильнее. Точнее, что ли.