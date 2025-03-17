Блеск и нищета Hongqi HS3: тест-драйв простого кроссовера от премиальной марки

К китайским авто можно относиться по-разному. Главное, перефразируя Остапа Бендера, не делать из них культа и смотреть на машины made in China, как минимум, трезво. Это же касается и самих автопроизводителей. До тех пор, пока они адекватно оценивают свою продукцию, претензии им предъявлять, по большому счету, не за что. Ведь практически весь современный автопром давно превратился в товар. И если машина пользуется спросом — значит товар довольно удачный. Даже если у него присутствует некоторые недостатки. Но если сам автостроитель оценивает свои изделия слишком оптимистично, могут возникать проблемы. И у того, кто делает, и у того, кто покупает. Почему я об этом заговорил? Все просто. Столкнулся вот с брендом, считающим себя серьезным игроком в сегменте премиальных авто и, честно говоря, был удивлен, насколько ожидания далеки от реальности. Хотя, понимая специфику создания современных ТС, подозревал, что разница между рекламой и реальностью обязательно будет. Но не ожидал, что она настолько велика. Я, если что, сейчас о Hongqi.

Марка относится к патриархам китайского автопрома и историю свою ведет с 1954 года, когда было начато строительство первой автомобильной фабрики в КНР. Причем источником автомобильной мысли для китайцев оказался советский «Завод им. Лихачева». Который построил первый конвейер и передал техническую документацию для создания грузовиков на территории Поднебесной.

Оттуда же возникли и амбиции по созданию правительственных легковых авто. Проект успешно реализовали с учетом местной специфики и неукротимого желания китайцев локализовать любую технологию и деталь. Получалось не всегда хорошо, но зато такой подход способствовал созданию собственной инженерной школы. Так что Hongqi — бренд заслуженный и даже приближенный к правительству КНР. А значит и машины должны гордо нести красное знамя китайского прогресса.

Не стану погружаться в описание всего модельного ряда. Расскажу об автомобиле, который сумел меня удивить. Причем как в хорошем, так и в плохом смыслах — Hongqi HS3. Начну с хорошего. Дизайн компактного кроссовера не вызывает никаких нареканий. В нем видна рука английских специалистов, настойчиво поправленная китайскими коллегами. Машина выглядит довольно солидно и даже дорого. Классические линии, переходящие в агрессивные грани. Солидная решетка радиатора и светодиодные фары создают узнаваемую и я бы даже сказал — уважаемую световую подпись.

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Стилизованный красный флаг на капоте является удачной отсылкой к дизайну 50-х годов. Пропорциональный корпус гармонично сочетается с колесной базой. Не машина, а мобильная скульптура. Внутри все сделано не менее тщательно. Плоскости и панели имеют приятное на ощупь и дорогое на вид покрытие. Все они расположены под правильными углами. Сиденья удобны, обзорность отличная. Дисплеи приборной панели и информационно-развлекательной системы хвастают прекрасным разрешением и читаемым, понятным интерфейсом.

Вот что еще нужно для премиального авто? Правильно — продвинутая техническая начинка. И она тоже есть. Турбомотор объемом 2 литра выдает 245 ли и 380 Нм крутящего момента. Привод — полный. Соответственно, сзади многорычажка. Передняя подвеска — традиционный МакФерсон. Коробка — 8-ступенчатый автомат. И это реально стоит похвалить.

Так что формально мы имеем довольно неплохо оснащенный автомобиль и теперь вопрос только в том, насколько хорошо все узлы этого чуда технического регресса из Поднебесной справляются с реальными дорогами. И на первый взгляд тут все хорошо. По крайней мере до тех пор, пока под колесами качественный асфальт. В машине тихо. Вот на самом деле практически на любой скорости аэродинамические шумы ничтожно малы.

Движок бодро откликается на педаль и позволяет ускориться в любой момент. Полный привод подключается довольно мягко и не оказывает негативного влияния на управляемость. Коробка переключается быстро. Тем более, что у нее есть и ручной режим. И вот здесь первая странность. Тормозить двигателем автомобиль практически не может.

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При попытке включить пониженную передачу, она либо не включается, либо делает это формально. Индикация о переключении появляется, а снижения скорости просто нет. Понятно, что сделали это из соображений экономии топлива, но топливо это всего лишь деньги, а торможение двигателем — это жизнь. Что важнее?

Возможно, в Китае с его населением больше внимания обращают на экологию, но у нас человеческая жизнь пока что ценится, и такой принцип работы коробки мне очень не по душе. Да и двигатель, несмотря на свою энерговооруженность, почему-то не торопиться реагировать на газ. Всегда есть пауза. Видимо для того, чтобы убедиться, что это не случайная судорога ноги водителя, а его осмысленный выбор. Хотя к управляемости автомобиля, с точки зрения реакции на руль, претензий нет.

Как и к работе подвески в целом. Но поскольку ездить пришлось не только по шоссе, но и по российским «направлениям», то я очень быстро оказался на дороге, где асфальт сменился снежно-ледовым покрытием, которое по непонятной причине всегда превращается в некое подобие стиральной доски. И ее мелкая гребенка при росте скорости сразу дает представление о зрелости инженерной конструкции любого авто. И вот здесь Hongqi HS3 удивил тем, что салон сразу наполнился низкочастотным шумом, создаваемым кузовными панелями.

Колесные арки, моторный щит, дверные панели, торпедо все пришло в нервическое состояние. Автомобиль заговорил настолько громко, что для общения в салоне мне было необходимо повышать голос настолько, что довольно быстро охрип. По мере износа голосовых связок обратил внимание на еще одну странную особенность авто. Там, где коленка правой ноги встречается с центральным тоннелем, по какой-то таинственной причине специалист по эргономике не сумел победить мастера по дизайну.

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И красивая декоративная панель своим углом бьет точно в сустав. И через полчаса у меня на ноге образовалась довольно болезненная гематома, величина которой постоянно росла по мере контакта с этой злосчастной деталью. Как такое можно было пропустить в премиальном авто — мне понять трудно. Правда, не исключено, что водитель китайского автомобиля должен страдать и каждый пройденный километр обязан оставить свой неизгладимый след на его привычном к боли теле.

Кстати, синяк болел еще несколько дней не давая забыть о том, насколько хорошо водительское место HS3. А еще мне не понравилось и то, что водительское кресло даже в самом низком положении все равно расположено слишком высоко для такого драйверского авто. А часть экрана информационно-развлекательной системы перекрываются рулем.

Работа полного привода понравилась, однако у него есть любопытная особенность. Это спринтер, который может помочь на короткой дистанции, но незаметно и даже стыдливо отключается, как только ощущает малейшие признаки перегрева. Естественно, что сразу меняются характеристики управляемости авто, что может удивить незадачливого водителя, понадеявшегося на управляемость полного привода. Зато у HS3 отличная светодиодная оптика. Причем отличная настолько, что неожиданно это оказалось плохо.

В ночное время ближний свет безжалостно демонстрирует мельчайшие нюансы дорожного полотна, не оставляя никаких сомнений в его кондициях. Но при этом граница светового пучка настолько резкая, а перепад освещенности настолько большой, что водитель вообще ничего не видит за пределами освещенной области. Приходится переключаться на дальний, а это не нравиться водителям встречных авто. В итоге движение в ночное время становится довольно некомфортным. И это тоже вопрос к проработке концепции авто.

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Инженерам удалось добиться выдающихся характеристик освещенности дороги, но без привязи к особенностям человеческого зрения в условиях плохой освещенности. Такое ощущение, что отдельные компоненты и технологии автомобиля разрабатывались автономно функционирующими коллективами, которые не смогли провести финальную встречу перед утверждением конечной конфигурации авто.

И если бы не такие досадные нестыковки, из Hongqi HS3 вполне мог бы получиться премиальный автомобиль, а не красивый муляж с премиальными характеристиками компонентов, из которых он был собран, и за который автопроизводитель просит минимум 3 990 000 рублей.