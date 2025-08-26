Цифровой ковчег: тест-драйв большого гибридного кроссовера Wey 07

Электрификация отечественного автопарка идет, уж будем честны, ни шатко ни валко. Так, по данным агентства «Автостат», сегодня в России зарегистрировано всего 65 000 чистых «электричек» и около 72 000 подключаемых гибридных автомобилей, при том что общий парк легковушек страны насчитывает более 46 млн машин. И если с авто, двигающимися исключительно на электротяге, все, в общем и целом, понятно — это откровенно тупиковая ветвь развития мирового автопрома в целом, а уж нашего — тем паче, то с «гибридами» ситуация несколько иная. Проблемы с зарядкой благодаря мотору на традиционном топливе не столь актуальны, а по своей динамике и комфорту они дадут фору практически любому традиционному транспортному средству. В чем, в частности, портал «АвтоВзгляд» убедился, пройдя более полутора тысяч километров на таком ярком представителе сегмента, как Wey 07.

Полноразмерный кроссовер Wey 07 — мастер компромисса, виртуозно играющий две роли: столичного денди и неутомимого путешественника. И если загородная трасса проверяет машину на выносливость, то городская среда становится сценой, где зрителем оцениваются ее стиль и интеллект. При этом «ноль седьмой» не пугает коллегу по трафику на подержанной LADA Granta вызывающей агрессией, свойственной большинству автомобилей этого сегмента, а заставляет уступить дорогу всеподавляющей солидностью и сдержанной уверенностью в своих силах.

Однако его экстерьер — не авангардный перформанс, характерный для «электричек» и «гибридов». Нет, здесь — тщательно продуманная эстетика водителя-прагматика, идеально отвечающая формату и большого дорожного испытания, и хаотичного движения любого мегаполиса. Хотя передок авто безусловно выдает его принадлежность к современной гибридной эпохе.

«Закрытая» решетка радиатора со скромным по нынешним временам воздухозаборником, характерная для машин на электрической тяге, лаконично подчеркивает технологичность нашего героя. Но говорит не о мощности ДВС. Тут речь идет о интеллекте и экологичности, что соответствует имиджу сегодняшнего продвинутого городского жителя. И при этом гармонично сливается с общим силуэтом, не доминируя в нем.

1/7

Узкие и «острые» светодиодные фары передка, соединенные сквозной световой полосой, визуально «растягивают» авто в ширину, прибавляя ему основательности. А приличные габариты автомобиля (5156/1980/1805 мм при колесной базе 3050 мм), столь ценные в долгой дороге, в городе трансформируются из потенциального недостатка в преимущество.

Короткие свесы и отточенные пропорции не делают его громоздким аутсайдером в тесных переулках или в условиях стесненной парковки. Напротив, его силуэт в профиль кажется собранным и динамичным, всегда готовым к маневру, а то и броску. Чистый, без лишней вычурности, но и не зализанный кузов с высокой линией окон весьма уместен и стильно смотрится на фоне стекла и бетона, подчеркивая статус владельца, ценящего актуальный, но не кричащий дизайн.

Задняя часть завершает образ логично и столь же технологично. Сквозная и тоже светодиодная «лампа», зеркально отражающая переднюю оптику, создает целостное и узнаваемое световое оформление. В общем, корма внушает чувство надежности и защиты. А если вернуться к световой сигнатуре авто, то в потоке огней эта цифровая подпись превращает его в более чем узнаваемый объект. К тому же это не просто художественный изыск, тут вопрос безопасности: он заметен и ярок. Хотя, конечно, и подчеркнуто индивидуален, что заставляет обернуться вслед даже искушенных городских жителей, не говоря уж о провинциалах.

Короче говоря, перед нами, если по гамбургскому счету, классический, но отточенный почти до совершенства силуэт большого семейного кроссовера, совсем не отрицающего спортивных амбиций, но имеющего в приоритете простор и удобство всех пассажиров. Его дизайн работает на вас и в пробке на трассе М4 «Дон», и у входа в дорогой и вкуснейший White Rabbit, доказывая, что универсальность — это и есть настоящая роскошь. Которую во всей своей изысканной — не выпирающей, но статусной — красе демонстрирует и интерьер новинки нашего рынка (ее продажи, напомним, стартовали в России в конце прошлого года).

1/9

Богатый внутренний мир машины лично я испытал во время двухнедельного марафона по самым разным дорогам Московской, Ярославской и Костромской областей. И для нее, как мне кажется, это стало тем самым испытанием, когда каждый сантиметр салона должен был доказать свою состоятельность.

И, надо сказать, доказал. Интерьер автомобиля — не просто набор материалов и экранов. Это продуманное до мелочей smart-пространство, одинаково благосклонное и к водителю, часами не вылезающему из-за «баранки», и к пассажирам (чего стоят только полноценные шесть мест в трехрядном исполнении, причем у каждого сиденья — подогрев, а четыре передних оснащены электрорегулировками по множеству направлений и вентиляцией).

Первое, что отмечаешь, садясь внутрь — доминирующий широкий экран мультимедийной системы. Но в городе его ценность не в размере, а в интеллекте. Навигация, голосовой помощник и медиавозможности (16 динамиков в том числе) становятся верными союзниками, минимально отвлекая от дороги.

А в долгом путешествии парящий над передней панелью приличных размеров 14-дюймовый дисплей трансформируется в мультимедийный хаб, и развлекающий всех пассажиров, и выводящий ключевую информацию о маршруте и состоянии автомобиля.

Качество отделки салона (повсеместная, на секундочку, кожа Nappa) внушает, но это не показная роскошь, а, так сказать, скромное обаяние буржуазии. Мягкие тактильные материалы на всех поверхностях, с которыми контактируешь, и точная подгонка (или, если хотите, fit-and-finish) всех элементов создают ощущение фундаментальной надежности. В городской суете это просто приятный бонус, зато в многочасовом трассовом перегоне именно бесшумность и отсутствие скрипов становятся главной терапией от дорожной усталости.

1/9

Ключевой козырь салона — «второстепенные» места. Пространство для всех частей тела всех без исключения седоков здесь сравнимо с бизнес-классом самолета. Ни дети, ни взрослые пассажиры не почувствуют себя ущемленными в любом заторе.

Что в контексте автопутешествия становится главным фактором сохранения боевого духа экспедиции. Каждое кресло тут — индивидуальный островок комфорта с отличной возможностью найти подходящую позу для отдыха.

Практичность продиктована самой жизнью. Многочисленные продуманные места для хранения телефонов, бутылок с водой, мелких вещей незаметно организуют пространство как в короткой поездке в офис или супермаркет, так и в длительном вояже. Объемный багажник без порога с легкостью принимает и недельный запас продуктов, и полный комплект дорожных сумок семьи.

Иными словами, интерьер Wey 07 — идеальный перевод философии универсальности на язык автодизайна. Он не жертвует повседневным удобством ради дальних поездок и наоборот. Пользователям предложено пространство, работающее на них круглосуточно, оставаясь таким же тихим, комфортным, технологичным и в пробке на Садовом кольце, и на скоростной магистрали. И что это, по-вашему, как не настоящая next-gen luxury современного автомобиля?

Что же касается чисто водительских ощущений, то тут, понятное дело, главный вопрос был в соответствии заявленного производителем пробега Wey 07 реальному на одной заправке при полностью «залитых» бензином и электричеством «баках». Ну и, конечно, в точности показаний бортового компьютера о расходе традиционного и «зеленого» топлива.

1/13

Не знаю, насколько сильно я вас расстрою, но обещанных 1140 км без дозаправки, из которых 202 км дает использование исключительно исключительно электричества, вы не получите.

Особенно при динамичной езде по магистралям, а ваш корреспондент, напомню, прошел более 1500 километров, причем значительную часть — именно по загородным трассам.

Тем не менее, этот гибридный SUV (1,5-литровый бензиновый турбомотор и два электродвигателя на каждой оси) не просто декларирует экономичность, а действительно ее демонстрирует. В смешанном цикле у меня стабильно уходило 6,2-6,8 л горючки на 100 км, и это при довольно активном педалировании. Запас хода — настоящий game-changer: я спокойно преодолел без малого 900 «верст» без заездов на АЗС и ЭЗС.

Но, правда, это в режиме «Гибрид», который, как показала практика, наиболее предпочтителен в смысле дальности хода и сохранения заряда батареи. На чистой же электротяге (режим EV) укладывался в 130-140 км. При этом никакой «тревоги выживания» — бортовой компьютер предсказуем и честен, как швейцарские часы. Досадная мелочь в том, что после каждой парковки предпочтительный режим движения надо устанавливать заново.

Тормоза — еще один приятный сюрприз. Переход между рекуперацией и обычными тормозами незаметен глазу (и ноге). Педаль упругая, без провалов — именно такое предсказуемое поведение нужно при маневрах в плотном потоке. Электронные ассистенты работают ненавязчиво: слепые зоны мониторят без истерики, а система экстренного торможения сработала лишь раз — и действительно вовремя, когда пешеход внезапно выскочил из-за автобуса.

1/8

Из приятных бонусов — интеллектуальный помощник удержания машины в полосе, не дергающий руль, а мягко подталкивающий к центру. В долгой дороге реально снимает нагрузку. Но главное открытие — адаптивный круиз-контроль. Система не просто «едет за соседом», а ведет машину уверенно и плавно.

В пробках на Ярославке я впервые за долгие годы почувствовал себя расслабленно — можно спокойно пить кофе, пока автомобиль ползет в потоке. А на М11 и ЦКАД круиз без суеты справлялся с обгонами, не дергаясь при перестроениях фур. Слушайте, это не просто ассистент, а почти надежный co-pilot.

Эргономика рабочего места «рулевого»? Садишься за «штурвал» и просто не можешь не почувствовать, что здесь думали о людях. Кресло с регулируемой «поясничкой» обнимает так, что даже после восьми часов за «баранкой» спина не ноет. Руль так и вовсе заслуживает отдельных комплиментов: в крутых и затяжных поворотах даже на неприличных скоростях он острый и собранный, а в узких переулках Первопрестольной легкий, как перо. Ни намека на ватность, пустоту или задержки в реакциях.

Ну и, конечно, я сознательно искал те самые «проблемные» участки — разбитые проселки, щебенку, колею. И вот что понял: этот автомобиль создан не для крутого бездорожья, но для наших реалий его хватит за глаза. Он не заявляет о своих внедорожных качествах, а демонстрирует urban sophistication, оставаясь при этом готовым в любой момент сменить асфальт на нечто довольно сомнительное.

Многорычажная подвеска отрабатывает неровности с удивительной для кроссовера грацией. Мелкая рябь асфальта просто исчезает — словно кто-то подстелил под колеса толстый ковер. А вот на действительно глубоких ямах и «лежачих полицейских» слышится глухой удар, но мягкий, короткий, аккуратный, без вибраций или дрожи в кузове. Крены в поворотах есть, но они минимальные и предсказуемые, позволяющие уверенно держать дугу.

1/5

Шумоизоляция — отдельная тема. В салоне в любых условиях царит тишина, которую не нарушают ни гул грузовиков на трассе (про работу мотора, шин или воздушные потоки вообще забудьте), ни шелест щебня под колесами.

На более чем сомнительных проселках Wey 07 чувствует себя уверенно. Полный привод срабатывает быстро, без рывков — электроника не паникует, а хладнокровно перераспределяет тягу. Конечно, это не внедорожник: глубокую грязь или серьезные колеи лучше объезжать.

Но для регулярных выездов на дальнюю дачу — более чем достаточно. В помощь тут пусть и не выдающийся, но вполне пристойный клиренс в 180 мм, и так называемое прозрачное шасси для контроля ситуации. Да «ноль седьмой», честно говоря, и не стремится покорять бездорожье, однако делает главное — превращает наши неидеальные направления в пространство комфорта.

Он не спортивный, но собранный; не проходимец, но уверенный попутчик. Для 95% российских дорожных реалий — именно то, что нужно. С другой стороны — что значит «не спортивный»? Кроссовер, уж простите за грубость, валит на все деньги и в зажатой городской езде (желающим пошустрить в заторах — welcome, резкие перестроения в потоке даются легко), и в свободном дальнемагистральном «полете».

Ясно, что резкого удара в спину, как в спортивных седанах, при резком нажатии акселератора не будет (все же в нашем герое 2,6 тонны веса). Вместо этого — по-барски сверхуверенное ускорение, словно могучий поток воды подхватывает машину и мощно несет ее вперед без суеты и надрыва.

1/7

То есть можете не сомневаться, что и из светофорных гонок, и из такой дисциплины, как обгон колонны большегрузов, вы всегда выйдете победителем. Не уверен, конечно, что с 0 до 100 км/ч он действительно выстреливает за 4,9 секунды, как написано в ТТХ, но, честно говоря, это очень близко к правде.

Одним словом, машина не провоцирует на агрессивную езду, но всегда готова к уверенному маневру. Именно такая динамика идеальна для тех, кто ценит не скорость ради скорости, а возможность всегда иметь запас мощности для комфортного и безопасного движения в любых условиях.

...Ну и что же у нас в сухом остатке? Wey 07 — не просто еще один гибрид с низким расходом топлива, приличной дальностью хода и отменными динамическими характеристиками. Это продуманный до мелочей автомобиль для тех, кто ценит комфорт на грани роскоши, уверенность, предсказуемость.

Он не удивляет экзотичными функциями, зато «делает базу» идеально. Для российских расстояний и дорог — почти лучшего компаньона и не найдешь. Если, разумеется, его услуги по карману: 6 899 000 рублей за авто 2024 года выпуска, и 7 049 000 — этого. Правда, с учетом всех выгод в первом случае можно сэкономить 600 000 «деревянных», а во втором — 300 000.