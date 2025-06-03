Код доступа: тест-драйв флагманского кроссовера Soueast S09

Soueast S09 блестит, радует глаз и подкидывает неожиданности в самый неподходящий момент. Семь мест, честный «автомат», глянец и аудиосистема Sony — вроде все при нем. Но за каждым «вау» обязательно следует «упс». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем на самом деле дышит этот неоднозначный флагман относительно молодого для нас китайского бренда.

Название марки звучит как код доступа к электрочайнику в гостинице Харбина. Soueast по-русски произносится «соуис». На первый взгляд — этакий звук мантры. Имячко говорит само за себя, это компиляция английских слов soul и east — то есть «Дух Востока» в его самой глянцевой и прагматичной интерпретации. Все бы ничего, да только между этой поэзией и реальностью вклиниваются восточные же закавыки.

«Фасад» героя нашего теста — без компромиссов и весьма амбициозен. Огромная радиаторная решетка в форме светящейся улыбки, диодная полоса от крыла до крыла, прищур фар — будто дизайнер вдохновился киберпанком, а потом вдруг растворился в дымке утреннего тумана.

Как будто Lixiang в анфас, но вроде Jetour в профиль и с кормы: внешне подобные стилистические решения впечатляют. Автомобиль смотрится самобытно, дерзко, уверенно. Цветов кузова шесть — черный, темно-серый, светло-серый, белый, синий и зеленый. Есть из чего выбрать.

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Длина машины — без малого пять метров, ширина — 1925 мм, высота — от 1780 до 1795 мм в зависимости от версии. Просторно и вполне удобно. Семь мест без фальши и компромиссов и почти все с привилегиями. Передний ряд располагает электрорегулировками, подогревами и вентиляцией для обоих кресел.

Причем водительское — гордость разработчиков. Восемь слоев жесткости материалов, шесть направлений настройки, память положений. Удобно, но не без нюансов. Подушка — коротковата, руль по регулировкам — высоковат. Второй ряд — центральный подлокотник, подогревы, регулируется по длине и наклону.

Но климат-контроль здесь с ограничениями, можно менять только скорость потока, а вот температуру — нет. Третий ряд довольствуется потолочными дефлекторами, хотя тут вполне приличные сиденья, где взрослый сможет провести пару часов без ощущения, что после того, как выполз из машины, нужно срочно бежать к остеопату.

Если разложить все сиденья, остается всего 136 литров багажника. Но стоит сложить галерку, второй ряд и — вуаля! Больше 1600 л пространства для огурцов, коляски, чемоданов и слюнявого алабая. Универсальность? Да. Компромиссы? Только в мелочах.

Фото производителя.

Салон — как отфильтрованная красотка из запрещенной сети. Все блестит, подсвечено и переливается. Три цвета отделки — черный, коричневый и зеленый. Последний особенно радует глаз — прям Bentley на минималках.15-дюймовый экран, цифровая приборка, глянец повсюду, будто сел в гаджет, а не в автомобиль. Мультимедиа — на Snapdragon 8155, реакции шустрые. Но взаимодействие с ней — одно мучение.

Основные настройки спрятаны в меню, даже температура салона. Аудиосистема — от Sony. Басы — норм, сцена есть, детализация на месте. Но чуть громче — и скрипки мяукают, вокал сипит. Почти премиум, почти «вау». Если вы не аудиофил — сойдет. Остальным — только свои наушники. Графика на 10,25-дюймовой панели радует глаз. Интерфейс поначалу сбивает с толку, но спустя пару дней все встает на свои места и реально выручает в загруженном потоке.

Климатическая система работает по принципу: «некоторые любят погорячее». При +20 в салоне как в бане. Алгоритмы работы климат-контроля напоминают настроение примы в офисе. То жаром обдаст, то ледяное непонимание. В жару, возможно, станет еще интереснее. Но хочется верить, что это недоразумение доведут до ума.

Панель вспомогательных приборов — определенная дань олдскульным решениям, но кнопки сенсорные, без тактильной отдачи. Со встроенной игрой в угадайку: климат включен или аварийка? Промахнулся — и вместо воздуха включаешь тревогу. Весело, конечно, но напрягает.

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Под капотом Soueast S09 — либо 1.6 TGDI на 190 сил с «роботом» и передним приводом, либо 2 литра и 197 сил (тот же «робот» или классический «автомат» — в зависимости от комплектации). На трассе автомобиль держится уверенно. На проселках в салоне шумно, немножко валко ведет себя машина в поворотах, но в общем и целом — вполне прогнозируемое поведение. Руль показался излишне легким, почти невесомым. Управление кажется немного игрушечным, но в городском трафике сойдет.

В переднеприводной версии движки сочетаются с «роботом» 738DHA, а если нужен полный — то к вашим услугам «автомат». Муфта BorgWarner подключает заднюю ось. Коробка 8-ступенчатая, честная, без нервозности, хотя по началу, очень «задумчивая», потом, приноровившись этот эффект нивелируется работой педалью газа.

Имеется шесть ездовых режимов: Eco, Normal, Sport, Snow, Mud и Off-Road. Переключаются они крупной шайбой на центральном тоннеле, но только в полноприводной версии, у моноприводной на ее месте — подстаканник.

С режимом «Эко» все понятно: коробка переходит на высшие передачи и экономит, как может. «Спорт» — типичный антипод: мотор выкручивается до предела, «автомат» держит передачу до упора. Только вот ускорения от этого режима — как от чайной церемонии. Normal — самый адекватный режим.

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А вот между «Снегом», «Грязью» и «Бездорожьем» разницу почувствовать не удалось: возможно, погода была не та. Каким образом подключается задняя ось в режиме полного привода — осталось не очень понятно.

Видимо, нужно попасть в более сложные условия, чем весенний асфальт и легкие проселки. Подвеску ни разу не пробило даже на крупных неровностях, запас энергоемкости есть.

Не порадовала поездка в дождь. Хоть он и был мелким, почти незаметным, но вылез досадный минус: передние боковые стекла затягиваются грязью. Потоки воды с ветрового стекла летят на боковые окна. К тому же во время осадков стекла ощутимо запотевают. Приходится отвлекаться, чтобы включить обдув. Хорошо, что для предусмотрена отдельная сенсорная кнопка. Утомлял аэродинамический шум. В зеркалах свистит, с дороги гудит. Даже двойные передние стекла не спасают.

Soueast S09 представлен в трех комплектациях: Comfort, Comfort Plus и Premium. Базовая стоит от 3 599 000 рублей и включает 1,6-литровый двигатель (190 л.с.), семиступенчатый «робот» и передний привод. Уже в этой версии есть 20-дюймовые колеса, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, камеры кругового обзора, электропривод багажной двери и полный зимний пакет — от подогрева сидений до форсунок.

Фото портала АвтоВзгляд.

За Comfort Plus просят 3 899 000 рублей. Здесь уже 2-литровый мотор (197 л.с.) с тем же «роботом» и передним приводом, а также климат-контроль, кожаная отделка и ряд электронных ассистентов. Мониторинг слепых зон, помощь при смене полосы, контроль открывания дверей и даже предупреждение о риске наезда сзади.

А вот герой нашего теста — Premium. За 4 099 000 рублей получаешь 2 литра под капотом, классический 8-ступенчатый автомат, полный привод и максимальный набор опций. Панорамная крыша, вентиляция кресел, отдельный задний кондиционер, адаптивный круиз, и больше десятка систем активной безопасности.

Все это в сумме — дешевле, чем у конкурентов. Серьезно, покажите мне еще один семиместный кроссовер с «автоматом» и 4х4 за такие деньги. При том, что сейчас дилеры предлагают ощутимые скидки.