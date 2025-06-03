Код доступа: тест-драйв флагманского кроссовера Soueast S09

Название марки звучит как код доступа к электрочайнику в гостинице Харбина. Soueast по-русски произносится «соуис». На первый взгляд — этакий звук мантры. Имячко говорит само за себя, это компиляция английских слов soul и east — то есть «Дух Востока» в его самой глянцевой и прагматичной интерпретации. Все бы ничего, да только между этой поэзией и реальностью вклиниваются восточные же закавыки.
«Фасад» героя нашего теста — без компромиссов и весьма амбициозен. Огромная радиаторная решетка в форме светящейся улыбки, диодная полоса от крыла до крыла, прищур фар — будто дизайнер вдохновился киберпанком, а потом вдруг растворился в дымке утреннего тумана.
Как будто Lixiang в анфас, но вроде Jetour в профиль и с кормы: внешне подобные стилистические решения впечатляют. Автомобиль смотрится самобытно, дерзко, уверенно. Цветов кузова шесть — черный, темно-серый, светло-серый, белый, синий и зеленый. Есть из чего выбрать.
Длина машины — без малого пять метров, ширина — 1925 мм, высота — от 1780 до 1795 мм в зависимости от версии. Просторно и вполне удобно. Семь мест без фальши и компромиссов и почти все с привилегиями. Передний ряд располагает электрорегулировками, подогревами и вентиляцией для обоих кресел.
Причем водительское — гордость разработчиков. Восемь слоев жесткости материалов, шесть направлений настройки, память положений. Удобно, но не без нюансов. Подушка — коротковата, руль по регулировкам — высоковат. Второй ряд — центральный подлокотник, подогревы, регулируется по длине и наклону.
Но климат-контроль здесь с ограничениями, можно менять только скорость потока, а вот температуру — нет. Третий ряд довольствуется потолочными дефлекторами, хотя тут вполне приличные сиденья, где взрослый сможет провести пару часов без ощущения, что после того, как выполз из машины, нужно срочно бежать к остеопату.
Если разложить все сиденья, остается всего 136 литров багажника. Но стоит сложить галерку, второй ряд и — вуаля! Больше 1600 л пространства для огурцов, коляски, чемоданов и слюнявого алабая. Универсальность? Да. Компромиссы? Только в мелочах.
Салон — как отфильтрованная красотка из запрещенной сети. Все блестит, подсвечено и переливается. Три цвета отделки — черный, коричневый и зеленый. Последний особенно радует глаз — прям Bentley на минималках.15-дюймовый экран, цифровая приборка, глянец повсюду, будто сел в гаджет, а не в автомобиль. Мультимедиа — на Snapdragon 8155, реакции шустрые. Но взаимодействие с ней — одно мучение.
Основные настройки спрятаны в меню, даже температура салона. Аудиосистема — от Sony. Басы — норм, сцена есть, детализация на месте. Но чуть громче — и скрипки мяукают, вокал сипит. Почти премиум, почти «вау». Если вы не аудиофил — сойдет. Остальным — только свои наушники. Графика на 10,25-дюймовой панели радует глаз. Интерфейс поначалу сбивает с толку, но спустя пару дней все встает на свои места и реально выручает в загруженном потоке.
Климатическая система работает по принципу: «некоторые любят погорячее». При +20 в салоне как в бане. Алгоритмы работы климат-контроля напоминают настроение примы в офисе. То жаром обдаст, то ледяное непонимание. В жару, возможно, станет еще интереснее. Но хочется верить, что это недоразумение доведут до ума.
Панель вспомогательных приборов — определенная дань олдскульным решениям, но кнопки сенсорные, без тактильной отдачи. Со встроенной игрой в угадайку: климат включен или аварийка? Промахнулся — и вместо воздуха включаешь тревогу. Весело, конечно, но напрягает.
Под капотом Soueast S09 — либо 1.6 TGDI на 190 сил с «роботом» и передним приводом, либо 2 литра и 197 сил (тот же «робот» или классический «автомат» — в зависимости от комплектации). На трассе автомобиль держится уверенно. На проселках в салоне шумно, немножко валко ведет себя машина в поворотах, но в общем и целом — вполне прогнозируемое поведение. Руль показался излишне легким, почти невесомым. Управление кажется немного игрушечным, но в городском трафике сойдет.
В переднеприводной версии движки сочетаются с «роботом» 738DHA, а если нужен полный — то к вашим услугам «автомат». Муфта BorgWarner подключает заднюю ось. Коробка 8-ступенчатая, честная, без нервозности, хотя по началу, очень «задумчивая», потом, приноровившись этот эффект нивелируется работой педалью газа.
Имеется шесть ездовых режимов: Eco, Normal, Sport, Snow, Mud и Off-Road. Переключаются они крупной шайбой на центральном тоннеле, но только в полноприводной версии, у моноприводной на ее месте — подстаканник.
С режимом «Эко» все понятно: коробка переходит на высшие передачи и экономит, как может. «Спорт» — типичный антипод: мотор выкручивается до предела, «автомат» держит передачу до упора. Только вот ускорения от этого режима — как от чайной церемонии. Normal — самый адекватный режим.
А вот между «Снегом», «Грязью» и «Бездорожьем» разницу почувствовать не удалось: возможно, погода была не та. Каким образом подключается задняя ось в режиме полного привода — осталось не очень понятно.
Видимо, нужно попасть в более сложные условия, чем весенний асфальт и легкие проселки. Подвеску ни разу не пробило даже на крупных неровностях, запас энергоемкости есть.
Не порадовала поездка в дождь. Хоть он и был мелким, почти незаметным, но вылез досадный минус: передние боковые стекла затягиваются грязью. Потоки воды с ветрового стекла летят на боковые окна. К тому же во время осадков стекла ощутимо запотевают. Приходится отвлекаться, чтобы включить обдув. Хорошо, что для предусмотрена отдельная сенсорная кнопка. Утомлял аэродинамический шум. В зеркалах свистит, с дороги гудит. Даже двойные передние стекла не спасают.
Soueast S09 представлен в трех комплектациях: Comfort, Comfort Plus и Premium. Базовая стоит от 3 599 000 рублей и включает 1,6-литровый двигатель (190 л.с.), семиступенчатый «робот» и передний привод. Уже в этой версии есть 20-дюймовые колеса, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, камеры кругового обзора, электропривод багажной двери и полный зимний пакет — от подогрева сидений до форсунок.
За Comfort Plus просят 3 899 000 рублей. Здесь уже 2-литровый мотор (197 л.с.) с тем же «роботом» и передним приводом, а также климат-контроль, кожаная отделка и ряд электронных ассистентов. Мониторинг слепых зон, помощь при смене полосы, контроль открывания дверей и даже предупреждение о риске наезда сзади.
А вот герой нашего теста — Premium. За 4 099 000 рублей получаешь 2 литра под капотом, классический 8-ступенчатый автомат, полный привод и максимальный набор опций. Панорамная крыша, вентиляция кресел, отдельный задний кондиционер, адаптивный круиз, и больше десятка систем активной безопасности.
Все это в сумме — дешевле, чем у конкурентов. Серьезно, покажите мне еще один семиместный кроссовер с «автоматом» и 4х4 за такие деньги. При том, что сейчас дилеры предлагают ощутимые скидки.