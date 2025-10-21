То, что доктор прописал: тест-драйв топовой версии кроссовера Jaecoo J8

Первое, что приходит на ум при словах «большой кроссовер» — премиальная отделка и просторный, комфортабельный салон. Встречаются, конечно, и нетипичные варианты, обладающие завидными драйверскими талантами, но то — редкое исключение. Jaecoo J8 в этом отношении как раз соответствует ожиданиям.

Как там у классиков? «Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше». Спрашивается, что роднит бабелевского Менделя Крика с типичным большим кроссовером? Да то самое заключительное «ничего больше».

Как биндюжнику не пристал дирижерский фрак, как микроскоп — не инструмент для забивания гвоздей, так и солидной семейной машине не к лицу изображать из себя гоночный болид или прогулочное ландо. Вот Jaecoo J8 и не пытается прыгать выше головы.

СОБЛЮСТИ ДЕКОРУМ

Стремительный прорыв некогда советских строителей коммунизма да сразу в буржуазную эру автомобилизации, усугубленный нежеланием учиться нормально водить машину, а также экономическое расслоение населения не могли не отразиться на психологии автовладельцев негативно.

1/4

Далеко за примерами ходить не надо — у большинства сограждан не вызывает когнитивного диссонанса сюрреалистическая картина пятиметрового двухтонного шкафа, управляемого восседающей в гордом одиночестве юной пигалицей, чей нос обретается где-то между торпедо и верхним изгибом рулевого колеса.

Конечно же, крупногабаритный мужичина смотрелся бы в большом кроссовере несколько более органично, но и это не декорум. В частности, Jaecoo J8 предназначался создателями совсем для другого. По словам официальных дилеров марки, автомобиль рассчитан на достаточно обеспеченных людей, ценящих комфорт и дальние путешествия с семьей.

Именно исходя из этой концепции Jaecoo J8 получил просторный салон, отделанный пусть не шикарно, но весьма качественными материалами, приятными для глаза и на ощупь. Не случайно пассажирское кресло снабжено таким изящным излишеством, как оттоманка, позволяющая расслабиться и вытянуть ноги, уставшие от дальней дороги.

Задний ряд с профилированными сиденьями более чем просторен: даже высокому человеку не нужно думать о том, куда деть свои ноги, не говоря уж о детях, которые тут будут чувствовать себя очень вольготно. Багажник, правда, не такой большой, как ожидаешь, ориентируясь на заявленные производителем 717 л. Тем не менее, мне без труда удалось разместить в нем два среднего размера чемодана, три дорожные сумки и закрыть их от любопытных глаз шторкой.

1/6

Панорамная крыша визуально увеличивает объем салона, а шторки на окнах позволяют защититься от прямых лучей активного солнца. Мягкая светодиодная подсветка создает в сумерках уют. Когда пассажиры спят, водитель может слушать музыку через динамики, встроенные в подголовник.

ПОЧЕМУ MERCEDES?

На водительском месте сразу бросается в глаза нарочитое подражание «мерсам». Регулировки кресла на двери, подрулевой рычажок переключения передач и, как следствие, перегруженный функциями левый рычажок поначалу могут показаться не очень удобными.

На самом деле, к ним просто надо привыкнуть, и тогда нестандартное расположение проблем не доставляет. Другой вопрос, зачем это в принципе понадобилось китайским дизайнерам? А вот что вызвало недоумение, так это шайба переключения режимов движения и сенсорные кнопки обогрева сидений, расположенные на центральной консоли. Стоит водителю или пассажиру положить на нее руку, как активируется какой-то ненужный в данный момент режим, либо пятую точку начинает ощутимо поджаривать.

По хорошему счету, Jaecoo J8 вполне мог обойтись и без этого излишества — я, естественно, не имею в виду обогрев, жизненно необходимый в наших климатических условиях. Но с другой стороны, отсутствие режимов движения моментально вызвало бы недовольство покупателей. Как это так — китайский автомобиль, и не напичкан под завязку всевозможными электронными примочками?... И не важно, что проку от них как от козла молока. Например, реально «Спорт» отличается от «Стандарта» разве что у MINI Cooper S. Кстати о спорте.

1/6

ВЫ ТОЖЕ С РАЛЛИ?

На дороге автомобиль ведет себя вполне прилично. Мощности 249-сильного двигателя вполне достаточно, чтобы уверенно чувствовать себя в любой ситуации. Ускоряется Jaecoo решительно, разве что после небольшой заминки, которой он обязан 7-ступенчатому роботу.

Впрочем, с энтузиазмом давить на педаль газа не рекомендуется: удерживать расход бензина в границах 7 — 8,5 л на 100 км можно только в спокойном режиме движения. Азартное педалирование моментально увеличивает потребление топлива до 9 л и выше.

Влетать со всей дури в крутые повороты, как на том же BMW X5, не получится — высокий кроссовер будет заметно крениться и пытаться сойти с траектории. Водительское кресло также не рассчитано на экстремальное вождение, поскольку не обладает выраженной боковой поддержкой. Это совершенно логично — Jaecoo J8 не предназначен для участия в раллийных гонках, при создании семейного автомобиля упор делался на удобство.

Именно поэтому вместо того, чтобы поджимать водителя под ребра, кресло снабдили тем, что лично я ценю больше всего — регулируемой по длине подушкой сиденья. Такая опция добавляет немалую долю комфорта в долгих поездках.

КЕСАРЮ — КЕСАРЕВО

Обсуждать экстерьер принципиально не буду, поскольку это чистой воды вкусовщина. Как говорил в известном фильме герой Никиты Михалкова, «у всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой — свиной хрящик». Негативных эмоций внешний вид кроссовера не вызывает, но мне, олдскульному, в принципе не нравится то направление, которое принял за последние лет пятнадцать автомобильный дизайн.

1/4

Точно так же не считаю нужным вникать в тонкости технической начинки. Знаете, чем кардинально отличался Михаэль Шумахер от большинства своих собратьев-гонщиков? Тем, что превосходно знал устройство своего авто и мог поэтому внятно объяснить инженерам и механикам, как надо настроить его болид для достижения лучшего результата.

Но то пилот F1, а не водитель крупногабаритного и тяжелого семейного SUV. Кесарю — кесарево. Рядовому автолюбителю вряд ли интересно узнать, что Jaecoo J8 оснащен системой распределения крутящего момента Torque Vectoring, что в заднем редукторе нет дифференциала, зато имеются многодисковые муфты с электронно-механическим управлением. Ему достаточно убедиться на собственном опыте, что машина неплохо держит дорогу, что подвеска успешно справляется и с мелкими, и с крупными неровностями.

Ну и в заключение как всегда о наболевшем. Цена за базовую комплектацию в 4 174 000 и за топовую в 4 924 000 рублей — перебор при том, что долговечность и надежность автомобиля, напичканного электроникой по самое не балуйся, пока совершенно не очевидна...