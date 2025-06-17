Китайские автомобили стали, к сожалению, суровой реальностью нашей автомобильной жизни и единственной альтернативой продукции отечественного автопрома. Так ли это плохо, как представляется на первый взгляд? Портал «АвтоВгляд» проверил, насколько способен удовлетворить потребности российского водителя самый что ни на есть середнячок из Поднебесной.

В авангарде наступления на российский рынок сейчас находятся Haval, зацепившийся за плацдарм в Тульской области, затем Chery, давящий числом и разнообразием, а также Geely, тяжеловооруженный технологиями Volvo. Марка Changan в России тоже на слуху, пусть и не может похвастаться выдающимися достижениями. По итогам пяти месяцев текущего года продажи позволили ей занять лишь 4 место среди китайских брендов с заметным отставанием от лидирующей тройки.

А помнится, в 2015-м, спустя год после выхода на российский рынок, Чао Дженю, тогдашний президент Changan International Corporation, был полон оптимизма: «Сначала мы наладим сборку в сотрудничестве с ИРИТО, а потом будем сами строить завод в России... Мы хотим занять первое место в России среди китайских брендов. Мы уверены в своих силах, поскольку у нас есть очень хорошие научные кадры». Ну что ж, не шмогла. Бывает.

СЕРЕДНЯЧОК СРЕДИ «КИТАЙЦЕВ»

Тем не менее, российским автомобилистам марка достаточно хорошо известна, хотя они по сию пору толком не знают, как ее правильно произносить. Однако название модели Changan CS75 Plus отечественного автовладельца в тупик не поставит, хотя по результатам продаж в мае 2025 года она заняла только 10 место. Именно поэтому кроссовер идеально подходит для целей нашего теста.

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Он не попадает в число безнадежных аутсайдеров, но в то же время не является ни супербрендовым, ни суперпопулярным, ни новым, ни дорогим — типичный середнячок. И из-за своего положения в ряду китайских автомобилей, CS75 Plus естественным образом аккумулирует на себе немалую долю скепсиса, традиционно вызываемого у нас автопромом Поднебесной. Каюсь, я тоже отношусь к поделкам из Китая с изрядной долей осторожности, однако не склонен перегибать палку в поисках у них недостатков и недоделок.

Самый главный вопрос, который неизбежно будет волновать любого покупателя, до поры до времени останется без ответа. Ибо автомобиль ездит по нашим дорогам каких-то полгода — недостаточно долго, чтобы можно было с уверенностью говорить о его надежности, долговечности и устойчивости к воздействию агрессивных сред. Наверное, тут стоит отметить, что указанные параметры и у старых проверенных брендов за последнее десятилетие резко ухудшились.

Но незнание того, в каком состоянии окажется кроссовер годков эдак через пять, весьма негативно влияет на его цену при перепродаже. Впрочем, эксперты считают, что как минимум лакокрасочное покрытие у него вполне качественное, да и коробка передач — классический 8-ступенчатый «автомат» от Aisin — не какой-то дохлый «робот». Что касается остального, то Changan CS75 Plus — это семейный кроссовер D-класса, и оценивать его достоинства и недостатки надо именно с этих позиций.

НЕМНОГО О ВКУСОВЩИНЕ

Взять хотя бы дизайн. К оформлению задней части, где фонари визуально объединены длинной светодиодной полосой, претензий практически не высказывается. Зато передняя часть с его узкими фарами и тяжеленной безрамочной радиаторной решеткой однозначно клеймится как излишне агрессивный.

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Предположим, мне тоже не нравится вид анфас, хотя и по другой причине — уж очень оно аляповатое и не эстетичное, как и у большинства современных моделей безотносительно их происхождения. Но это вечный вопрос о вкусе и цвете — не более того. Если автомобиль семейный, то это не значит, что ему запрещено иметь вызывающую или яркую внешность.

ПОПЫТКИ ДОКОПАТЬСЯ ДО СТОЛБА

То же самое можно сказать и об интерьере. Спрашивается, чем плох «спортивный» руль с обрезанной нижней частью? Ведь он однозначно облегчает посадку в машину, да и выглядит неплохо. Диапазон регулировки мог бы быть и побольше, да и кнопки управления мультимедийной системой расположены слишком близко к ободу — вращая руль, я постоянно активировал голосовое управление. Впрочем, кто знает? Вдруг автомобиль просто обладал компанейским характером и жаждал общения — правда, исключительно по-английски.

Кстати о мультимедиа. Вынесенная исключительно на экран дисплея система управления кондиционером не столь удобна, как традиционные кнопки. Да и с выбором музыкальных треков, если на флешке многоуровневая система папок, справиться не так просто. Но к этим особенностям Changan CS75 Plus привыкаешь достаточно быстро.

Непонятно, чем порицателям не угодили интегрированные подголовники. Во-первых, они стильные; во-вторых, считаются более безопасными, и обвинения в «закосе под спорт» тут вряд ли уместны, как и в случае с рулем. Водительскому креслу не помешала бы регулировка подушки сиденья по наклону. Однако критичными назвать все эти недостатки язык не повернется.

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Диван спроектирован весьма удобно — спинка регулируется по наклону, а пространства между рядами хватит гражданину с любым размером ноги, если он не вздумает разместиться там, не снимая лыж.

Сложенные задние сиденья образуют почти ровный пол, а объем багажника увеличивается до 1450 л — более чем вдвое с немалых 620 л, которых и без того хватает, чтобы загрузить багаж для дальнего семейного путешествия, не ограничивая себя в выборе необходимых вещей.

При большом желании докопаться можно и до столба. Так, один мой знакомый назвал некую машину помойкой, поскольку у нее, дескать, не была продумана проблема входа-выхода инвалида на водительское место. Если не уподобляться этому обиженному товарищу, то следует отметить, что с эргономикой и комфортабельностью у Changan CS75 Plus все в порядке.

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ...

Поведение автомобиля на дороге также весьма адекватное. Возможностей двухлитрового двигателя мощностью 232 л. с. с крутящим моментом 390 Нм хватает как для быстрого разгона с места, так и для резкого ускорения в процессе обгона. Задержка в реакции на движение педали газа у тандема мотора с коробкой минимальное, что позволяет спокойно планировать безопасный маневр.

Интересно, что селектор выбора режима движения тут вовсе не декоративный: Sport действительно придает автомобилю живости, что встречается нечасто. До этого столь заметное изменение характера машины я встречал разве что у Mini Cooper S.

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При всем при том, CS75 Plus — ни разу не спорткар, а семейный кроссовер. Для того, чтобы насладиться выбросом адреналина, стоит выбрать несколько другой автомобиль — скажем, Chevrolet Corvette ZR1 — и отправиться выгулять его 755 сил на Moscow Raceway, чтобы не создавать проблем другим участникам движения.

Прожорливостью CS75 Plus не страдает однозначно. Мой стиль вождения можно назвать каким угодно, только не экономичным. Но на трассе я смеха ради довел-таки расход до 7,9 л на 100 км, после чего вновь позволил взять верх своим манерам и в результате приехал к концу путешествия с цифрой 9 на расходомере.

В поворотах CS75 Plus чувствует себя уверенно, четко держит выбранную траекторию, не пытается сорваться в занос, критично не кренится. МакФерсон с многорычажкой неплохо справляются со своей работой. Нет полного привода? Ну да, это серьезная проблема — как же теперь форсировать болото или объехать пробку по свежевспаханному полю...

ДЕНЬГИ ВСЕ ИСПОРТИЛИ

Подводя итоги, хочу сказать — не только топовые китайские автомобили заслуживают доброго слова, но и средний ценовой сегмент порой отличается приемлемым качеством. Но вот что всегда и однозначно вызывает негатив — это, конечно же, цена. Хоть убей, одинаково не могу привыкнуть как к тем цифрам, что значатся в прайсах у «китайцев», так и к демонстративному бездействию тех госслужб, которые должны были бы стоять на страже интересов потребителей.

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В зависимости от комплектации за CS75 Plus придется выложить от 3 590 000 до 3 949 900 рублей. При этом разница в оснащении самой бедной и самой богатой версии незначительна — двухслойные передние боковые стекла, атмосферная фоновая подсветка, два дополнительных динамика в акустической системе, ассистент смены полосы движения, климат-контроль с РМ2.5 и датчик дождя.

Однако при том, что средняя стоимость нового китайского автомобиля в России составила в мае 2025 года 3,62 млн рублей, прайсы на CS75 не кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Как и все остальные характеристики машины, его стоимость вполне умеренная по меркам рынка, и проблема тут в общем несоответствии ценников на автомобили и зарплат, получаемых большинством жителей России.