Новые утопленники: почему сейчас нельзя покупать недорогие машины из Эмиратов

Казалось бы: где мы (большинство российских автомобилистов) и где Дубай с его премиальным автопарком и недавно приключившимся мощным наводнением! Но если внимательно присмотреться к событиям, произошедший на днях на побережье Красного и Аравийского морей, погодный катаклизм довольно скоро может «икнуться» и России.

Несколько дней назад все мировые СМИ и соцсети взахлеб публиковали видеоролики из ОАЭ, в которых местные жители и туристы запечатлели мощнейшее наводнение, обрушившееся на регион. Рекордные ливни вылили на возведенные в жаркой пустыне небоскребы и шоссе огромное количество воды, практически полностью парализовавшее жизнь в тамошних мегаполисах.

Особенно феерично смотрелись ушедшие под воду первые этажи моллов, летное поле аэропорта и местный метрополитен. О существовании последнего в Дубае, полагаем, большинство населения планеты узнало только после его затопления. Разумеется, не обошлось без кадров улиц, на которых видно, как из-под воды торчат лишь крыши брошенных автомобилей. Сотен, а может быть и тысяч «утопленников». Среди которых — огромное количество дорогих моделей класса премиум и лакшери — дело же происходит на родине «нефтяных королей»!

Любой владелец автомобиля, внезапно ставшего «утопленником», старается избавиться от него как можно скорее. Чтобы не связываться с неизбежными проблемами с электрикой-электроникой, а также коррозией в скрытых полостях кузова. А куда во все времена в изрядном количестве попадали подержанные машины «из эмиратов»? Правильно — в Россию! Существует немалая вероятность того, что «дубайские утопленники» скоро начнут «всплывать» на российском рынке подержанных авто. Причем, скорее всего, по очень привлекательным ценам.

Фото: Khaleej Times

Известно, что сроки поставки ТС из ОАЭ на рынок РФ укладываются обычно в 30-50 дней. Таким образом, первых «утопленников» из Дубая в России можно ожидать уже к началу лета текущего года.

— Риск появления подобных автомобилей на рынке РФ достаточно высок. Это связанное с тем, что довольно большой процент эксклюзивных и премиальных автомобилей ввозят именно из ОАЭ. Однако мы считаем, что эта история будет иметь ограниченный характер, так как «утопленные» автомобили премиум-сегмента, скорее всего, будут ввозиться в частном порядке.

Поставки от физических лиц сейчас уже почти не интересуют дилеров. Следовательно, появление подобных автомобилей в ДЦ маловероятно. Совершая покупку у авторизованных автопродавцов, где имеется контроль качества, клиенты могут избежать «утопленного» автомобиля. Самая большая опасность ждет посетителей «серых» автодилеров.

Надо иметь в виду, что одно из требований к перевозке автомобиля у многих транспортных компаний — полная техническая исправность ТС. Что требует предварительно устранить неполадки, вызванные наводнением, причем еще на территории в ОАЭ.

— Все эти факторы, скорее всего, заставят продавцов реализовывать автомобили на локальном рынке ОАЭ, который в разы больше российского, или рассмотреть альтернативные близлежащие страны, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев.