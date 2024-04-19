Новые утопленники: почему сейчас нельзя покупать недорогие машины из Эмиратов

Несколько дней назад все мировые СМИ и соцсети взахлеб публиковали видеоролики из ОАЭ, в которых местные жители и туристы запечатлели мощнейшее наводнение, обрушившееся на регион. Рекордные ливни вылили на возведенные в жаркой пустыне небоскребы и шоссе огромное количество воды, практически полностью парализовавшее жизнь в тамошних мегаполисах.
Особенно феерично смотрелись ушедшие под воду первые этажи моллов, летное поле аэропорта и местный метрополитен. О существовании последнего в Дубае, полагаем, большинство населения планеты узнало только после его затопления. Разумеется, не обошлось без кадров улиц, на которых видно, как из-под воды торчат лишь крыши брошенных автомобилей. Сотен, а может быть и тысяч «утопленников». Среди которых — огромное количество дорогих моделей класса премиум и лакшери — дело же происходит на родине «нефтяных королей»!
Любой владелец автомобиля, внезапно ставшего «утопленником», старается избавиться от него как можно скорее. Чтобы не связываться с неизбежными проблемами с электрикой-электроникой, а также коррозией в скрытых полостях кузова. А куда во все времена в изрядном количестве попадали подержанные машины «из эмиратов»? Правильно — в Россию! Существует немалая вероятность того, что «дубайские утопленники» скоро начнут «всплывать» на российском рынке подержанных авто. Причем, скорее всего, по очень привлекательным ценам.
Известно, что сроки поставки ТС из ОАЭ на рынок РФ укладываются обычно в 30-50 дней. Таким образом, первых «утопленников» из Дубая в России можно ожидать уже к началу лета текущего года.
— Риск появления подобных автомобилей на рынке РФ достаточно высок. Это связанное с тем, что довольно большой процент эксклюзивных и премиальных автомобилей ввозят именно из ОАЭ. Однако мы считаем, что эта история будет иметь ограниченный характер, так как «утопленные» автомобили премиум-сегмента, скорее всего, будут ввозиться в частном порядке.
Поставки от физических лиц сейчас уже почти не интересуют дилеров. Следовательно, появление подобных автомобилей в ДЦ маловероятно. Совершая покупку у авторизованных автопродавцов, где имеется контроль качества, клиенты могут избежать «утопленного» автомобиля. Самая большая опасность ждет посетителей «серых» автодилеров.
Надо иметь в виду, что одно из требований к перевозке автомобиля у многих транспортных компаний — полная техническая исправность ТС. Что требует предварительно устранить неполадки, вызванные наводнением, причем еще на территории в ОАЭ.
— Все эти факторы, скорее всего, заставят продавцов реализовывать автомобили на локальном рынке ОАЭ, который в разы больше российского, или рассмотреть альтернативные близлежащие страны, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев.