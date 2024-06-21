Роскошные Bentley Bentayga попали в России под отзыв

Несмотря на уход с российского рынка, Bentley об исправлении заводских дефектов на проданных в нашей стране машинах не забывает. На сей раз проблемы выявили у самого дорогого варианта кроссовера Bentayga — топовой версии Speed с мотором W12.

Как сообщает Росстандарт, британцы нашли конструктивный недостаток топливной системы: контакты электрических разъемов бензонасосов, расположенные в топливном баке, подвержены перегреву.

В лучшем случае водитель получит ухудшившуюся динамику и ошибки на панели приборов, а если не повезет — двигатель может заглохнуть во время движения, что может привести к аварии. Пока о каких-либо травмах, пожарах или дорожных инцидентах из-за данной проблемы не сообщается, но Bentley уже объявила о превентивных мерах.

ООО «АГР», являющимся официальным представителем британской марки в РФ, ждет в сервис владельцев 473 кроссоверов, проданных у нас с 2017 по 2022 годы. На дефектных Bentayga Speed проверят фланец модуля подачи топлива и электрические компоненты питания топливных насосов, а если потребуется, детали будут заменены на новые, с большим запасом по электрической нагрузке, что исключает их перегрев.

Проверить, подпадает ли машина под отзыв, можно на официальном сайте Росстандарта или в других сервисах, имеющих доступ к таким базам данных. Все работы для владельцев Bentley будут бесплатными.