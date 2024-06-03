В России отзывают более 3000 автомобилей Toyota и Lexus

Несмотря на уход с российского рынка, Toyota продолжает исполнять свои гарантийные обязательства и проводить сервисные кампании из-за обнаруженных неполадок. И вот очередная — на сей раз в сервис приглашаются владельцы Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX в версиях LX 500D и LX 600.

Как сообщает Росстандарт, японцы выявили конструктивный недостаток трансмиссии: при включении нейтральной передачи, когда давление с поршня сцепления снимается, диски тормозной муфты отсоединяются от пластин не сразу, из-за чего мощность от двигателя частично продолжает поступать на колеса. Проще говоря, автомобиль может в «нейтрали» повести себя как в «драйве» — самопроизвольно поехать вперед, если водитель не прижмет педаль тормоза и не задействует «ручник».

Для устранения заводской недоработки дилеры «перепрошьют» блок управления автоматической коробкой передач. Традиционно для отзывных кампаний все работы будут бесплатными для владельцев дефектных автомобилей.

Добавим, что сервисная акция охватывает 3864 внедорожника Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX 500D и LX 600, реализованных в период с 30 сентября 2021 года по настоящее время. Проверить, подпадает ли машина под отзыв, можно на официальном сайте Росстандарта или в других сервисах, имеющих доступ к таким базам данных.