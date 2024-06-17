АВТОВАЗ отзывает LADA Vesta из-за проблем с вариатором

Весной АВТОВАЗ открыл продажи LADA Vesta с вариатором, а уже в июне объявил отзывную кампанию для двухпедальных модификаций своего бестселлера. Вариатор проверят на наличие стружки в масле.

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», официальные дилеры LADA получили предписание №32-24, которое требует провести в рамках отзывной кампании проверку уровня трансмиссионного масла в автомобилях семейства Vesta. Владельцев «вариаторных» машин, попавших в список, уже приглашают в сервис.

Если уровень по итогам проверки окажется ниже нормы, дилеру предписано снять поддон трансмиссии и проинспектировать наличие стружки игольчатой формы в масле. При наличии следов посторонних вкраплений вариатор заменят на новый.

О том, сколько именно вариаторных LADA Vesta попало под отзыв и когда сошли с конвейера потенциально бракованные машины, информации нет.

Напомним, что двухпедальная «Веста» предложена только с атмосферным 122-сильным 1,8-литровым 16-клапанным бензиновым мотором 1.8 Evo. Агрегат сочетается с китайской трансмиссией WLY CVT18, получившей семь виртуальных передач, а также новые крепления и прошивку в рамках адаптации к российской модели. Сегодня LADA Vesta с вариатором стоит от 1 588 900 рублей.