«Свежак» из trade-in: за сколько сегодня реально купить двухлетнюю Hyundai Creta

Компактный кроссовер Hyundai Creta долгое время полноправно лидеровал в сегменте SUV на российском рынке. И лишь после введения санкций против нашей страны «Крета» утратила актуальность так же, как поездки русского человека в страны «цивилизованного мира». А что, если присмотреться к относительно свежим экземплярам 2022 года выпуска, коих у дилеров сегодня даже больше, чем предполагалось?

Бывший корейский бестселлер двух-трех лет отроду доступен у российских автоторговцев в немалом количестве. Все они были некогда отданы экс-владельцами в trade-in. Вероятно, после заморозки деятельности Hyundai в России многие автомобилисты решили пересесть на новые китайские «тачки», располагающие официальной гарантией, а заодно и нескромно упакованные.

Впрочем, это не значит, что в стране нет ни запасных частей, ни оборудования, способного отремонтировать корейскую модель. К тому же, Creta никогда не славилась чрезмерной уязвимостью и откровенно низкими ресурсными характеристиками. Но пока одни, испугавшись возможных проблем с обслуживанием, избавляются от авто, другим — не грех обратить на них свое внимание. Тем более, что речь, как уже было сказано, идет об относительно молодых машинах, которые еще послужат.

Итак, самыми доступными вариантами Hyundai Creta второго поколения на нашем рынке являются кроссоверы 2021-2022 годов выпуска со средним пробегом 50-60 тысяч км. Согласитесь: довольно свежие машинки. Ценник на такие авто стартует от 2 200 000 рублей, а количество владельцев по ПТС ограничивается одним-единственным хозяином. Под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый агрегат мощностью 123 «лошадки», в паре с которым трудится традиционный гидромеханический «автомат». Привод — передний.

Фото производителя.

Если вы хотите приобрести «трейдиновский» паркетник в обмен на старую «повозку» с доплатой, то гарантированно получите не менее 150 000 рублей дисконта. А вот при выборе полноприводной версии Creta доплата составит минимум 200 000 «деревянных». За более производительный мотор с отдачей в 150 «скакунов» придется выложить еще около 200 тысяч.

Иными словами, кроссовер в самом жирном исполнении обойдется в 2,4-2,5 млн. рублей. За эти деньги покупатели получат «корейца» с увесистым набором опций, включая климат- и круиз-контроль, парктроники и камеру заднего вида, подогрев кресел и рулевого колеса, а также датчики дождя и освещения. Опять же — при сдаче прежнего автомобиля в trade-in можно рассчитывать на скидку до 200 000 «целковых».

Примечательно, что среди предложений 2021 года выпуска немало машин первой генерации, претерпевших плановый рестайлинг. Со средним пробегом в 60-70 тысяч км «Крета» в предыдущем кузове — в зависимости от чистоты «Автотеки» и прочих «Автокодов» — потянет на 1,8-2,2 млн. рублей. К слову, полный привод потребует добавки в размере от 150 до 300 тысяч в российской валюте. А вот по количеству хозяев более старший вариант нередко насчитывает парочку человек. Видимо, после выхода новой версии модели автовладельцы решили пересесть на кроссовер посвежее. Что ж, каждому свое.