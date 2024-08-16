За «азиатским европейцем»: стоит ли гнать авто с Дальнего Востока в центр России

Большим спросом у россиян, включая живущих в центральной России, стали пользоваться и новые, и подержанные авто, произведенные для азиатских стран и официально у нас не представленные. Среди традиционных лидеров в этом сегменте — «японцы» и «китайцы». Причем иногда речь идет не об оригинальных машинах восточных производителей, а о выпущенных ими в тандеме с грандами мирового автопрома для конкретных страны Азии. Опыт приобретения такого авто в 2024 году изучил портал «АвтоВзгляд».

О том, что количество автомобилей, которые граждане России ввозят для личного пользования через дальневосточные пункты пропуска, резко увеличилось, на днях стало известно из сообщения ТАСС. Так, по сведениям Уссурийской таможни, через которую в Приморье попадает импорт из КНР, за первые пять месяцев текущего года объем ввозимых физическими лицами китайских ТС вырос до 2306 с 308 годом ранее, то есть практически в семь раз.

Импорт «японок» за январь-июль 2024 года практически сопоставим с прошлогодним показателем — 144 тыс. Но и здесь наметился некоторый рост: в июле в Россию ввезено на 500 автомобилей больше, чем в июне, указывает статистика Владивостокской таможни.

Собеседник портала «АвтоВзгляд» Дмитрий Кириллов поделился личным опытом приобретения в 2024 году «азиатского» автомобиля, который он самостоятельно пригнал в Москву с Дальнего Востока. По его собственному признанию, эта покупка оказалась выгоднее в сравнении с другими вариантами, которые он рассматривал.

Фото владельца,

Дмитрий, которому недавно исполнилось двадцать пять, живет в российской столице. Стаж вождения — семь лет. Вырос в Якутии, где в ходу праворульные машины, и лично для себя изначально не видел особой проблемы в использовании такого авто.

При этом, по его признанию, «японку» не рассматривал: ездить хотел на качественном немецком автомобиле с оптимальным с его точки зрения соотношением цены (включая стоимость эксплуатации) и качества. Изучал, в том числе, Audi А3 и Golf R Mk8, но в итоге остановился на Golf Mk7.5.

— Стоимость подобного автомобиля начинается от 1 100 000 руб., а «потолок» (если еще «таможить» колеса и резину про запас) — около двух миллионов. Моя машина в предмаксимальной комплектации — в ней есть все, кроме люка, электроподъемника багажника и «панорамы» — может обойтись в диапазоне от 1,5 до 1,8 млн. Это с запасом, в зависимости от курса йены, а я покупал в Японии, времени и аукционного листа. Мой выбор был почти с высшей оценкой: 4,5 балла по листу, — говорит собеседник портала «АвтоВзгляд».

Учитывая класс, модель, состояние автомобиля (год выпуска — 2019, пробег — 38 000 км, бензиновый движок объемом 1,4 л на 150 л.с., агрегатированный с DSG) и комплектацию, Дмитрию, по его собственным подсчетам, удалось сэкономить от 600 тыс. до миллиона рублей (сама «ласточка» обошлась в те самые 1,8 млн. с растаможкой) по сравнению с тем, если бы он приобретал «азиатского немца», не выезжая из столицы через посредников и не заморачивался перегоном.

Фото владельца,

— Понимал, что хочу машину хорошую, в которой будет много «кнопочек», то есть опций. Адаптивные диодные фары, складывающиеся зеркала, мультируль, изменяемая геометрия рулевого вала. Хотел, чтобы были доводчики дверей и зеркал. Хотел кожаный салон, сиденье с подогревом, чтобы был электропривод от сидений и так далее, — продолжает молодой человек.

Впечатление от покупки, по его словам, не испортили даже дополнительные издержки, неизбежные при перегоне авто из Владика в Москву. А в них, помимо стоимости самой машины, купленной в Японии, пришлось, естественно, включить все сопутствующие расходы: перелет из Первопрестольной, питание, расходы на бензин. Качественный бензин, подчеркнул Дмитрий.

Во Владивостоке гостил у знакомых, а вот на обратном пути пришлось останавливаться в «кафешках» на трассе. Привал устраивал в придорожных гостиничных комплексах, иногда спал прямо в машине.

— Во Владивостоке четыре-пять дней, в Красноярске два, в Казани и Челябинске по два. Все путешествие — двенадцать дней и траты на сто тысяч без учета перелета. Если ставить вопрос, ехать или не ехать, абсолютно точно — ехать! Это море впечатлений! Вы посмотрите страну, искупаетесь в Байкале. Помочите ноги в ледяном Енисее, прокатитесь по незабываемой тайге с ее хвойными запахами. Полнота незабываемых ощущений, — резюмировал собеседник портала «АвтоВзгляд».