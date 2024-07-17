Борозды не испортит, но и новую не вспашет: свежий «китаец» или старый «японец»

Нынешний российский авторынок претерпевает такие изменения, что голова идет кругом не только у автолюбителей, но и у экспертов. Но если последние, отвечая на те или иные вопросы, «всего лишь» путаются в показаниях и прогнозах, то первые в поисках правильных решений рискуют своим кошельком. И действительно: вот, например, какой автомобиль сегодня лучше взять: проверенный временем подержанный японский или крутой-навороченный новый китайский? Дилеммой озадачился и портал «АвтоВзгляд»...

Средневзвешенная цена нового авто в России составляет сегодня 3 350 000 рублей. Подержанного — 1 350 000 «деревянных». Причем в первом случае это, скорее всего, будет автомобиль родом из КНР. А во втором — все, что угодно, но с известными (и довольно серьезными!) рисками.

Однако если поднять планку и поскрести по сусекам, то за два-два с половиной «ляма» вполне можно найти очень неплохие варианты бэушных машин, да еще — японских. И мало того — премиального сегмента! Как вам, скажем, Lexus NX 2017-ого года выпуска с одним владельцем и всего с 30 000 км пробега за 2 500 000? Зайдите на любую онлайн-доску объявлений и будете приятно удивлены. А за два миллиона свободно подбираются крепкие кроссоверы Mitsubishi, Nissan, Mazda.

Да, за те же деньги нынче торгуются и некоторые новые китайские модели, причем в разных сегментах. Однако тут уже речь идет не только о деньгах.

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Да-да, вы абсолютно правы — мы говорим о надежности, ресурсности и ремонтопригодности автомобилей. А во всех этих дисциплинах нашим новым китайским партнерам, увы, еще очень далеко до уровня грандов мирового автопрома.

Те же, к слову, запчасти на любого «япошку» можно без вопросов найти в любой точке России, чего не скажешь о транспортных средствах из Поднебесной. Та же история и с ремонтниками. И что вы будете делать, если «гавкнется» излюбленная китайскими товарищами турбированная полторашка, агрегатированная с вариатором made in China?

Впрочем, более подробно о том, что все же предпочесть — новейшего «китайца» или побегавшего «японца» — вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.