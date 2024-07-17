Борозды не испортит, но и новую не вспашет: свежий «китаец» или старый «японец»

Средневзвешенная цена нового авто в России составляет сегодня 3 350 000 рублей. Подержанного — 1 350 000 «деревянных». Причем в первом случае это, скорее всего, будет автомобиль родом из КНР. А во втором — все, что угодно, но с известными (и довольно серьезными!) рисками.
Однако если поднять планку и поскрести по сусекам, то за два-два с половиной «ляма» вполне можно найти очень неплохие варианты бэушных машин, да еще — японских. И мало того — премиального сегмента! Как вам, скажем, Lexus NX 2017-ого года выпуска с одним владельцем и всего с 30 000 км пробега за 2 500 000? Зайдите на любую онлайн-доску объявлений и будете приятно удивлены. А за два миллиона свободно подбираются крепкие кроссоверы Mitsubishi, Nissan, Mazda.
Да, за те же деньги нынче торгуются и некоторые новые китайские модели, причем в разных сегментах. Однако тут уже речь идет не только о деньгах.
Да-да, вы абсолютно правы — мы говорим о надежности, ресурсности и ремонтопригодности автомобилей. А во всех этих дисциплинах нашим новым китайским партнерам, увы, еще очень далеко до уровня грандов мирового автопрома.
Те же, к слову, запчасти на любого «япошку» можно без вопросов найти в любой точке России, чего не скажешь о транспортных средствах из Поднебесной. Та же история и с ремонтниками. И что вы будете делать, если «гавкнется» излюбленная китайскими товарищами турбированная полторашка, агрегатированная с вариатором made in China?
Впрочем, более подробно о том, что все же предпочесть — новейшего «китайца» или побегавшего «японца» — вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.