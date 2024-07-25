Роскошь, а не средство передвижения: подержанные авто разоряют своих владельцев

Машину мало купить — ее нужно еще и содержать, причем со временем и пробегом стоимость ремонта и обслуживания будет нещадно расти. Мантру о «через три года купим новую» стоит забыть: прошли те времена, если вообще наступали когда-либо. Но ежегодную и ежемесячную цифру в гроссбухе семейного бюджета в колонке «Автомобиль» подсчитать все же имеет смысл: график подскажет, когда вложения уже бессмысленны, а кредитный платеж становится финансово более грамотным. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

На многих форумах и блогах вселенского пожирателя времени «интернет» появились расчеты автовладельцев по обязательным ежемесячным тратам на личный автомобиль. Понятное дело, что у владельцев Range Rover или, скажем, Bentley они будут сногсшибальными, но в нормальной общечеловеческой реальности данные цифры никак не применимыми.

Нет у нас возможности равняться, да и незачем. Другое дело — среднестатистическая, (десятилетняя и более) иномарка (кроссовер/седан/хетчбэк/универсал), хозяин которой существует в понятном ареале дом-работа-дача и регулярно свой автомобиль эксплуатирует. Сколько он потратит в месяц на машину?

Оказывается, многие пользуются специальными приложениями для подсчета расходов и с удовольствием делятся своими данными. Например, владелец Mitsubishi Lancer Cedia 2004 года, проживающий на бескрайних просторах Западной Сибири, указал, что за год потратил на свой автомобиль 96 000 рублей или 8000 рублей в месяц с учетом горючего и прочих расходов. Достойное состояние у машины, судя по вполне приемлемым затратам!

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А, скажем, владелец Lexus GS300 расписал все подробнее: 100 литров бензина или 5600 рублей; страховка ОСАГО за 6000 рублей или 500 рублей в месяц; техобслуживание за 6000 рублей или 500 рублей в месяц; 50 000 рублей на покрышки, которые прослужат 3 года, или 700 рублей в месяц; налог в 100 рублей ежемесячно, мойка — 1000 рублей в месяц. Итого — 91 000 рублей без учета ремонтов и прочих непредвиденных расходов.

Внесем и свою лепту. Honda Accord 2005 года выпуска, «проживающая» в Москве, на которой ездят не слишком часто и не слишком далеко, ежегодно «потребляет» 6000 рублей на ТО; 8000 рублей на полис ОСАГО; 28 000 — новые зимние шины; 25 000 рублей — новые летние (причем и те, и другие, куплены не позднее 12 месяцев назад, и смело проезжающие 4 года); примерно два бака или 120 литров 95-го бензина в месяц или 24 бака в год.

Мойка входит в стоимость гаража, так что ее считать не будем. Зато можем прикинуть цены на ремонт: ежегодно в «Аккорд» вкладывается порядка 15 000 рублей сверх ТО. Это и замена тормозных дисков, и периодическая мойка радиаторов, и мелкий ремонт, и многое другое. Пятнадцать тысяч рублей — цифра средняя, высчитанная за последние 10 лет. Итого имеем: 124 280 рублей в год или 10 357 рублей в месяц. Можно ли себе позволить автомобиль за такую сумму? Каждый ответит за себя.