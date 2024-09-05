Недооцененный: плюсы и минусы подержанного седана Kaiyi E5

После бегства из России именитых автобрендов, особый дефицит на нашем авторынке образовался в сегменте седанов. И Kaiyi E5 стал одним из первых китайских автомобилей, который должен был закрыть эту брешь. При этом ожидалось, что модель, вставшая на конвейер калининградского «Автотора», будет и довольно недорогой, чтобы легко и непринужденно удовлетворить нужды и корпоративных парков, особенно в сегменте такси, и частников, привыкших к такому типу кузова. Увы, не сложилось: сегодня новая машина стоит от 2 115 000, что хотя и довольно бюджетно по нынешним временам, но не на столько, чтобы она стала столь же массовой, как некогда аналоги от, скажем, Kia или Skoda. Однако, как говорится, есть варианты.

Дело в том, что Kaiyi E5 2023 года выпуска с минимальным пробегом нынче можно легко найти на «вторичке» за более, чем вменяемые деньги: цены на подержанный седан варьируются в диапазоне от 1 350 000 до 1 850 000 «деревянных». Согласитесь, это уже интересно. Но вот стоит ли брать именно этого «китайца», порталу «АвтоВзгляд» рассказал эксперт, оценивший все плюсы и минусы машины.

— Начнем с габаритов, — говорит руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша. — Kaiyi E5 имеет длину 4670 мм, ширину 1825 мм и высоту 1483 мм при колесной базе 2700 мм. Эти размеры делают автомобиль полноценным представителем C-класса, позволяя конкурировать с такими моделями, как Kia Cerato и Hyundai Elantra. E5 немного крупнее и просторнее.

Однно из главных технических достоинств Kaiyi E5 — его силовая установка. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем серии ACTECO третьего поколения. Мотор развивает мощность 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин и крутящий момент 210 Н*м в диапазоне 1750-4000 об/мин. Двигатель имеет чугунный блок цилиндров, что потенциально может увеличить его долговечность. Поэтому в этом смысле потенциальному покупателю подержанной машины опасаться, по большому счету, нечего.

Фото портала АвтоВзгляд.

Особенно учитывая, что в его конструкция применен ряд современных технологий, таких как система изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске (BorgWarner DVVT), распределенный впрыск топлива (MPI) и цепной привод ГРМ.

Важно отметить, что производитель обещает поставлять ремонтные вкладыши коленвала, поршни и поршневые кольца, что делает мотор ремонтопригодным и продлевает его жизненный цикл.

Двигатель работает в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT, имеющей 9 виртуальных передач. Такая комбинация обеспечивает Kaiyi E5 неплохую динамику: разгон до 100 км/ч занимает около 9,5 секунд, а максимальная скорость достигает 195-210 км/ч. При этом расход топлива в смешанном цикле составляет довольно экономичные 6,6-6,9 литров на 100 км. Бюджетно.

— Следующий плюс Kaiyi E5 — его подвеска, — продолжает г-жа Байбароша. — В отличие от многих конкурентов, использующих полузависимую заднюю подвеску с торсионной балкой, E5 оснащен полностью независимой многорычажной задней подвеской. Такое решение обеспечивает лучшую управляемость и комфорт при движении. Передняя подвеска выполнена по традиционной схеме MacPherson.

Фото портала АвтоВзгляд.

Что касается тормозной системы, то Kaiyi E5 оборудован дисковыми тормозами на всех колесах, гарантирующими эффективное замедление. Дополнительно автомобиль оснащен электромеханическим стояночным тормозом с функцией Auto Hold, повышающим удобство эксплуатации в городских условиях.

Тем не менее, несмотря на множество достоинств, у Kaiyi E5 есть и некоторые технические недостатки. Одним из наиболее заметных является низкий дорожный просвет. По некоторым данным, он составляет всего около 130 мм, что может создавать проблемы при езде по неровным дорогам или преодолении небольших препятствий.

Еще один минус, характерный, впрочем, для подавляющего большинства «поднебесных» авто, недостаточная шумоизоляция. Этот аспект хотя и не относится напрямую к техническим характеристикам, может существенно влиять на комфорт при эксплуатации автомобиля, особенно на высоких скоростях.

Фото портала АвтоВзгляд.

Подводя итоги можно сказать, что Kaiyi E5 представляет собой интересное предложение на рынке седанов C-класса. Его главными техническими достоинствами являются современный турбированный двигатель с хорошим потенциалом надежности, эффективная трансмиссия и продвинутая задняя подвеска.

Эти характеристики позволяют автомобилю конкурировать с более известными брендами. Однако потенциальным покупателям следует учитывать такие недостатки, как низкий дорожный просвет и не самая лучшая шумоизоляция.

В целом же, и новые, и подержанные Kaiyi E5 представляют собой привлекательное предложение на рынке седанов C-класса, особенно для тех, кто ищет современный автомобиль с хорошими техническими характеристиками по конкурентоспособной цене.

Что же касается именно машин, предлагаемых на вторичном рынке, то учитывая их небольшой пробег (все же авто появилось на дорогах менее двух лет назад), серьезных проблем с ними быть не должно. Если, конечно, они не попадали в серьезные ДТП — заключает наш эксперт.