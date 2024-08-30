Умное владение: что крайне необходимо сделать с китайским авто после покупки

По дорогам России сегодня ездит более 1,5 млн. китайских автомобилей. Одних только официально торгующих с нами «поднебесных» брендов — несколько десятков. Причем качество изготовления транспортных средств из КНР в последние несколько лет заметно выросло. А некоторые марки и их модели так и вовсе не уступают западным конкурентам с громкими именами. Однако в основной своей массе «китайцы» все еще обладают целым набором недостатков, нередко «приговаривающих их к преждевременной кончине. Портал «АвтоВзгляд» собрал рекомендации экспертов, способные помочь владельцам таких авто избежать массы неприятностей и продлить жизнь своему китайскому «железному другу».

Какие правила надо соблюдать, чтобы не сдать «китайца» в утиль раньше времени

Сразу после выезда из автосалона, эксперты и просто знающие люди в один голос рекомендуют провести тщательную антикоррозионную обработку китайского автомобиля, которая должна затронуть не только днище ТС, но также его пороги, арки и все швы. Причем эта операция необходима, в том числе, моделям с оцинкованными внешними панелями: даже у них слабо защищены сварные швы и труднодоступные места.

Однако не рекомендуется доверять эту задачу дилерскому центру: там, скорее всего, ограничатся обработкой днища. Лучше найти профессионалов, которые специализируются именно на соответствующих работах. Еще одно слабое место «китайцев» — лакокрасочное покрытие. Оно очень часто бывает тонким и недолговечным, довольно быстро отслаивается, облезает и затирается. В некоторых случаях уже по прошествии года эксплуатации на «стальном драконе» появляются рыжие пятна.

Так что китайские авто после покупки, не откладывая, рекомендуется обклеивать антигравийной пленкой. Она будет полезной и на передней части кузова, и на кромке крыши выше лобового стекла, а также на дверных проемах и кромках дверей. Нелишне защитить и переднюю оптику: фары многих «китайцев» сравнительно быстро мутнеют. Следует, впрочем, помнить, что наклеенная единожды пленка не вечна: через несколько сезонов ее придется поменять.

Фото globallookpress.com

Также многие машины из КНР не отличаются надежной электрикой. Особенно часто она подводит осенью и зимой под влиянием низких температур в тех автомобилях, что ввозятся ввозиться в Россию сравнительно недавно и пока не полностью адаптированы к суровым условиям нашей зимы.

К примеру, может выйти из строя лямбда-зонд — кислородный датчик, оценивающий состав выхлопных газов (после чего электронный блок управления может при необходимости корректировать топливо-воздушную смесь). А эта неисправность, если не устранить ее в короткие сроки, сулит целый ворох неприятностей. Само собой, не обрадует автовладельца и выход из строя ABS.

Чтобы предотвратить возможные проблемы с электроникой «китайца» или решить уже возникшие, лучше обращаться не к дилеру, а к надежным профильным «спецам» (если, конечно, машина уже не гарантийная). В данном случае — занимающимся автоэлектрикой и радиотехникой.

Фото globallookpress.com

Не исключено также, что через два-три года владельцу китайской машины придется задуматься о замене лобового стекла: от длительной работы стеклоочистителей и дворников на нем могут образоваться борозды и задиры. Впрочем, станут появляться следы и на боковых стеклах — из-за стеклоподъемников.

«Умное владение» автомобилем из КНР не ограничивается набором превентивных мер и своевременных ремонтных работ. Дело в том, что у многих моделей довольно слабая подвеска. У некоторых уже после 50 тыс. км пробега могут прийти в негодность шаровые опоры и сайлентблоки. Так что преодолевать неровные участки дороги на «китайце» следует гораздо осторожнее, чем на европейском, американском или даже российском авто.