Рисковое дело: можно ли чиповать двигатели китайских автомобилей

Стоит ли «чипировать» современный автомобиль, особенно если он — китайский? Портал «АвтоВзгляд» нашел ответ на этот вопрос, побеседовав с весьма компетентным специалистом.

Услуга по перенастройке блока управления двигателем, так называемый чип-тюнинг, позволяющая увеличить мощность мотора легковушки, всегда была довольно востребована у определенной части отечественных автовладельцев. А в последнее время, с учетом массового появления на российских дорогах китайских авто, не радующих, как правило, своими динамическими характеристиками, стала особенно актуальной. Но вот стоит ли «чиповать» своего нового «восточного друга», портал «АвтоВзгляд» выяснил у экспертов.

—Любой автотюнинг —мероприятие эксклюзивное, — отмечает директор по послепродажному обслуживанию автомобилей «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. — Некоторые владельцы стараются персонализировать свое транспортное средство, но нельзя сказать, что это такая же массовая история, как, например, услуги по антикоррозионной обработке, тонировке и оклейке кузова.

Если мы говорим про тюнинг, связанный с увеличением мощности движка, а также «вырезанием» из ТС «экологии» в виде катализатора, то внесение изменений в конструкцию автомобиля незаконно. И уж точно такие действия повлекут за собой снятие автомобиля с гарантии, если он приобретался у официального дилера...

Подобный тюнинг пользуется популярностью у владельцев, для которых не важны ни ресурс авто. ни гарантийные обязательства, а в приоритете те самые эксклюзивные качества автомобиля, уверен г-н Тимашов. При этом стоимость «чипования» силового агрегата варьируется от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Все зависит от степени изменений, используемых запчастей и ряда других факторов.

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— Китайские автомобили в большинстве своем имеют двигатели малого объема (1,5-2 л) и достаточно высокую степень форсировки. Но пока никто в России не располагает серьезными данными о том, каков ресурс «поднебесных» агрегатов и уж тем более —выдерживают ли они пресловутое «чипование», — подчеркивает специалист.

— А ведь в случае увеличения мощности, крутящего момента, нагрузки на агрегаты будут расти, причем это относится ко всем системам автомобиля (движок, трансмиссия, ходовая часть, тормоза). Стоит ли так рисковать в случае с китайскими ТС — большой вопрос. Понятно, что решение всегда остается за владельцем, но все же необходимо понимать, насколько желаемый тюнинг будет выполнен профессионально, безопасно для машины и ее седоков, — резюмирует наш эксперт...