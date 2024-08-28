Любовь к китайскому: неожиданный рейтинг лояльности водителей к авто из КНР

У китайских автомобилей в России появились первые преданные поклонники. Такой вывод можно сделать из онлайн-опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат». Портал «АвтоВзгляд» как всегда радуется позитиву и развеивает необоснованные иллюзии.

Неутомимые статисты и исследователи из агентства «Автостат» продолжают свою кропотливую работу на благо автомобильного рынка России. Недавно они провели онлайн-опрос населения страны с целью выяснить, какой процент владельцев китайский автомобилей рассматривает возможность приобретения машины той же марки в качестве следующей покупки.

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ

Согласно результатам проведенного исследования все те, кто вкусил прелестей передового автопрома Поднебесной, становятся в большинстве своем его преданными сторонниками. Кто показал наивысшую лояльность своему бренду — угадать несложно. Естественно, это были счастливые обладатели автомобилей Geely. Индекс повторной покупки марки составил 94,9%! Другими словами, подтвердить свой выбор готовы практически все, единожды рискнувшие на подобное приобретение.

Удивляться тут нечему — Geely производит автомобили, которые и снаружи, и изнутри ничем не хуже Volvo, а в чем-то даже и лучше. А как мы помним, шведский производитель был не из последних и в свое время из кожи вон лез, чтобы доказать свое право именоваться «премиальным».

Фото globallookpress.com

На второе место преданные поклонники выдвинули Changan — среди них 91,6% готовы вновь купить машину этой же марки. На третьем месте оказался Exeed — один из многочисленных суббрендов Chery с показателем в 91,2%. Что ж, и эти две компании выпускают вполне себе конкурентоспособные модели, заслуживающие если не любви, то уважения уж точно.

Странно, что в пятерку китайских марок, вызывающих самые добрые чувства в сердцах владельцев, не вошел Haval — единственная марка, организовавшая на территории России собственное производство. Но, впрочем, и помимо этого по ходу изучения автостатовского рейтинга к его результатам возникает ряд вопросов.

ВОПРОСЫ К ОПРОСУ

Показатели лояльности «китайцам» выглядят, прямо скажем, ошеломляюще. Для сравнения — у таких грандов, как BMW или Mercedes, они лишь немного выше 30%. Впрочем, сие неудивительно: исследование проводилось среди людей, уже сделавших выбор в пользу «китайцев».

Фото globallookpress.com

В нынешних условиях — с учетом запредельной цены «поднебесных» машин, неоднозначного сервиса и полного тумана в плане надежности — покупка автомобиля даже самой известной сино-марки делается исключительно по зрелому размышлению.

Кроме того, в опросе приняло участие всего-навсего около 1900 автовладельцев-обладателей 14 различных марок. То есть, каждый бренд в среднем был представлен 135 водителями. Назвать такую выборку репрезентативной язык не поворачивается.

Круг осознанно потребляющих китайскую технику пока узок. Поэтому говорить о том, что она завоевывает не российский рынок, а сердца российских водителей, еще рано. Что касается любителей, то есть же фанаты УАЗов, нивоводы и прочие автоэльфы (не хочу ничего плохого сказать про предметы их вожделений).

По большому счету, виноваты в отсутствии широкого признания сами китайцы. Научившись делать приличные машины, они не считают нужным ни вкладываться в инфраструктуру, ни в рекламу, ни в элементарный маркетинг. Зачем напрягаться и рассказывать народонаселению о своих продуктах? И так купят.