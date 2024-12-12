Эксперты фиксируют резкое падение объемов выданных кредитов на подержанные авто

В ноябре в России зафиксировано серьезное падение продаж как новых, так и подержанных авто. Реализации первых упали на 29%, а вторых — на 12,6%. И это связано не только с высокими ценами и в том, и в другом сегментах. Во-первых, наши соотечественники активно покупали и свежие, и побегавшие свое транспортные средства в августе-сентябре: в преддверии повышения ставок утильсбора. А во-вторых, в стране резко сократился объем выдачи автокредитов. Причем все чаще в займах сегодня отказывают сами банки. Хотя и граждане стали реже обращаться с этим вопросом в финансовые учреждения. Особенно, если речь идет о покупке авто с пробегом. Что, впрочем, не мудрено, учитывая стоимость одалживаемых денежек.

Так, по данным экспертов компании Pango Cars, ставка по автокредиту на подержанные машины составляет сегодня безумные 24,7% годовых. И это, понятное дело, плоды финансовой политики Банка России. В итоге в ноябре 2024 года объем, подчеркивает пресс-служба Pango Cars, объем автокредитования в России на рынке автомобилей с пробегом упал на 38% по сравнению с октябрем текущего года.

При этом смельчаки, рискнувшие-таки влезть в долги, все же снизили свои аппетиты, приобретая в кредит машины стоимостью 1,5 млн. рублей и растягивая срок погашения на 6 лет. Любопытно, что особым интересом у покупателей пользуются легковые авто корейского происхождения 2017-го, 2018-го и 2021-го года выпуска.