Эксперты фиксируют резкое падение объемов выданных кредитов на подержанные авто

Так, по данным экспертов компании Pango Cars, ставка по автокредиту на подержанные машины составляет сегодня безумные 24,7% годовых. И это, понятное дело, плоды финансовой политики Банка России. В итоге в ноябре 2024 года объем, подчеркивает пресс-служба Pango Cars, объем автокредитования в России на рынке автомобилей с пробегом упал на 38% по сравнению с октябрем текущего года.
При этом смельчаки, рискнувшие-таки влезть в долги, все же снизили свои аппетиты, приобретая в кредит машины стоимостью 1,5 млн. рублей и растягивая срок погашения на 6 лет. Любопытно, что особым интересом у покупателей пользуются легковые авто корейского происхождения 2017-го, 2018-го и 2021-го года выпуска.