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Эксперты фиксируют резкое падение объемов выданных кредитов на подержанные авто

Заемные деньги становятся все дороже

В ноябре в России зафиксировано серьезное падение продаж как новых, так и подержанных авто. Реализации первых упали на 29%, а вторых — на 12,6%. И это связано не только с высокими ценами и в том, и в другом сегментах. Во-первых, наши соотечественники активно покупали и свежие, и побегавшие свое транспортные средства в августе-сентябре: в преддверии повышения ставок утильсбора. А во-вторых, в стране резко сократился объем выдачи автокредитов. Причем все чаще в займах сегодня отказывают сами банки. Хотя и граждане стали реже обращаться с этим вопросом в финансовые учреждения. Особенно, если речь идет о покупке авто с пробегом. Что, впрочем, не мудрено, учитывая стоимость одалживаемых денежек.

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Автор
Артем Князев

Изображение Эксперты фиксируют резкое падение объемов выданных кредитов на подержанные авто

Так, по данным экспертов компании Pango Cars, ставка по автокредиту на подержанные машины составляет сегодня безумные 24,7% годовых. И это, понятное дело, плоды финансовой политики Банка России. В итоге в ноябре 2024 года объем, подчеркивает пресс-служба Pango Cars, объем автокредитования в России на рынке автомобилей с пробегом упал на 38% по сравнению с октябрем текущего года.

При этом смельчаки, рискнувшие-таки влезть в долги, все же снизили свои аппетиты, приобретая в кредит машины стоимостью 1,5 млн. рублей и растягивая срок погашения на 6 лет. Любопытно, что особым интересом у покупателей пользуются легковые авто корейского происхождения 2017-го, 2018-го и 2021-го года выпуска.

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