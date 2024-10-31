Kia Rio, Hyundai Solaris, LADA Vesta: россияне скупают дешевые старые машины

Любопытно, что если на указанный выше сегмент пришлось 33% от всего объема продаж, то чуть более «молодые» ТС (от 5 до 10 лет) вызвали куда меньший интерес: спрос на них не превысил 29 процентов. При этом почти каждый пятый автовладелец купил авто с пробегом в возрастом до 5 лет (18%) и 15% - от 15 до 20 лет. И всего 3% от всех продаж составили автомобили старше 20 лет.
Вывод очевиден: автопарк страны стараниями властей с их грабительским утильсбором и запредельной ставкой рефинансирования, продолжает стареть. Впрочем, печальнее другое: все меньше граждан могут позволить себе даже такие «колеса»:
— В четвертом квартале текущего года ожидается снижение продаж автомобилей с пробегом из-за ухудшений условий кредитования, поскольку большинство авто приобретаются в кредит, — отмечает пресс-служба автомобильной системы Pango Cars.