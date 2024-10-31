Kia Rio, Hyundai Solaris, LADA Vesta: россияне скупают дешевые старые машины

Весьма печальной статистикой поделились эксперты компании Pango Select. По их данным, в России по прежнему пользовалась повышенным спросом авторухлядь по «бросовым» ценам. Так, в третьем квартале этого года более трети сделок на «вторичке» пришлось ТС, стоимостью 500 тыс. до 1 млн. рублей в возрасте от 10 до 15 лет. При этом быстрее всего «уходили» наибюджетнейшие Kia Rio, Hyundai Solaris, LADA Vesta — эти модели продавались в течение 15 дней с момента поступления авто в продажу.

Любопытно, что если на указанный выше сегмент пришлось 33% от всего объема продаж, то чуть более «молодые» ТС (от 5 до 10 лет) вызвали куда меньший интерес: спрос на них не превысил 29 процентов. При этом почти каждый пятый автовладелец купил авто с пробегом в возрастом до 5 лет (18%) и 15% - от 15 до 20 лет. И всего 3% от всех продаж составили автомобили старше 20 лет.

Вывод очевиден: автопарк страны стараниями властей с их грабительским утильсбором и запредельной ставкой рефинансирования, продолжает стареть. Впрочем, печальнее другое: все меньше граждан могут позволить себе даже такие «колеса»:

— В четвертом квартале текущего года ожидается снижение продаж автомобилей с пробегом из-за ухудшений условий кредитования, поскольку большинство авто приобретаются в кредит, — отмечает пресс-служба автомобильной системы Pango Cars.