Проблемный «японец»: эксперты назвали самые ненадежные подержанные модели Nissan

Японские автомобили славятся своей надежностью, ресурсом и терпимостью к тандему российского обслуживания и российской же эксплуатации. Однако и «на старуху бывает проруха»: среди десятков заслуженных и действительно крепких «японцев» встречаются такие, что на вторичном рынке покупать не стоит. Эксперты назвали ряд моделей Nissan, от приобретения которых стоит воздержаться. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Проблемы возникнут сразу после покупки авто, а решать их придется долго

Японские машины в России всегда любили, они ценились в самых разных классах и всегда подразумевали высокую остаточную стоимость. Причина — огромный, заложенный еще с завода ресурс, который выкатать — еще постараться надо. Этот аргумент был в целом свойственен всему автопрому Страны восходящего солнца, однако даже у него встречаются модели, которые,

мягко говоря, не отвечают надеждам автомобилистов. Имеются такие и у компании Nissan, сотни тысяч машин которой продолжают спокойно и с удовольствием эксплуатироваться на бескрайних российских направлениях.

Так, например, Павел Филимонов, начальник автоколонны транспортной компании «Семья», считает, что при выборе автомобиля на «вторичке» стоит избегать Nissan Teana в кузове J32, выпускавшийся с 2008 по 2015 год:

Фото производителя.

— Прекрасный салон и комфортная подвеска, но вариатор RE0F09A — кошмар владельца. На пробегах 120 000-150 000 км обязательно потребует ремонта (до 150 000 рублей). Двигатель VQ25DE склонен к перегреву, из-за чего «ведет» головку блока.

При этом заинтересованному лицу стоит знать, что ниссановские моторы довольно редки в продаже, а вот восстанавливать их — дорого. Перегрев или, наоборот, перемерзание часто становятся причиной дорогостоящего ремонта, связанного с продолжительным поиском запчастей.

Например, добротный движок для продававшегося у нас с 2008 по 2015 год Nissan NP-300 в 2024 году занял несколько месяцев, а за найденный в итоге лот пришлось выложить порядка 400 000 рублей. Это очень дорого для «японии», — говорит эксперт...

Наиболее популярный же ответ на вопрос о ненадежных «Ниссанах» — Pathfinder. «Следопыт» третьего поколения (2005-2013) был в России в большом почете: квадратный и брутальный внедорожник воспринимался «глыбой», однако страдал моторными хворями: наиболее распространенный 2,5-литровый 174-сильный «дизель» был хрупким, боялся перегревов и редко выезжал за отметку в 150 000 км без вмешательств.

Фото производителя.

Во многом по этой причине найти вариант и сегодня можно даже за 800 000 рублей. Впрочем, не далеко от предшественника ушел и наследник гордого имени: четвертое поколение Nissan Pathfinder отметилось целым ворохом проблем. Автомобильный эксперт Александр Стрельников назвал основные:

— Часто возникают жалобы на работу вариатора, который может выходить из строя при высоких пробегах. Ремонт дорогой. Машина подвержена коррозии кузова и шасси, что требует дополнительных затрат на ремонт.

Запчасти могут быть дорогими и труднодоступными, особенно для некоторых комплектаций. Эти автомобили могут представлять собой серьезные риски как в плане надежности, так и в плане финансовых затрат на обслуживание и ремонт, — указывает специалист...

Выбирая подержанный автомобиль, стоит внимательно изучить его «врожденные дефекты», а так же тщательно «прошерстить» опыт эксплуатации. Учиться на чужих ошибках куда проще и дешевле, однако не так эффективно, конечно. Впрочем, хочется все же пожелать каждому автолюбителю насладиться дорогим приобретением перед тем, как начать его чинить.