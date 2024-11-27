Трехлучевой неликвид: «Мерседесы» с пробегом, способные разорить владельцев

Любой Mercedes-Benz в любой российской семье — символ достатка и успеха. Это автомобиль, который одинаково уместен и у частного дома в престижном поселке, и у мусорки в районе пятиэтажек «под реновацию». Так было, есть и, видимо, будет. Но за желанным ключом-рыбкой часто скрываются очень большие и дорогие в решении проблемы, о которых порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперты.

Говорят, что японскими и корейскими бывают только машины стиральные, а вот автомобиль — всегда немецкий. И в рассуждениях отечественных автолюбителей о германском автопроме, на первом месте, несмотря на наличие таких грандов, как BMW, Porsche, VW и Audi, всегда незыблемо стоит он — Mercedes-Benz.

«Трехлучевая звезда» — обязательный атрибут удачливого предпринимателя и топ-менеджера, огромный восклицательный знак в перечне достижений. Никакие китайские «Ли» и прочие «Теслы» не заменят в сознании «коллективного разума» настоящий «Мерс». Тот, которому всегда уступают на дороге, перед которым стыдливо жмутся к обочине и на который озабоченно смотрят в зеркало заднего вида.

С появлением на немецком конвейере модели W123, в короне «Мерседеса» утвердился еще один бриллиант — феноменальная надежность. Крепкий кузов, нерушимая коробка передач и подвеска, двигатель-миллионник — это все родом из середины семидесятых. Однако, в двухтысячных эта «блажь» прошла, а немецкие инженеры честно сообщили: чудовищный заложенный ресурс — маркетинговая ошибка, отныне делаем машины, которые долго не живут ради более частой их замены на новые.

Фото netcarshow.com

Так возникли Mercedes, представляющие собой чертовски комфортные, но очень хрупкие транспортные средства. Они уже не выдерживают той эксплуатации, к которой привыкли владельцы старых «Мерсов», а их обладатели сегодня занимаются исключительно ремонтом. А самым «ломучим» и сложным в содержании Mercedes считается модель S-Сlasse в кузове W220.

— Автомобиль славится своим высоким уровнем комфорта и роскоши, но за это приходится платить высокую цену в плане обслуживания и ремонта, — рассказывает CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков. — «Двести двадцатый» известен своими проблемами с электроникой: сбои в работе системы управления могут приводить к дорогостоящим ремонтом. Например, стоимость диагностики и замены электронных компонентов может достигать нескольких десятков тысяч рублей.

Еще одна слабая сторона «два двадцать» — пневматическая подвеска AIRMATIC. Замена компонентов этой системы может обойтись в суммы от 30 000 до 100 000 рублей в зависимости от сложности ремонта и цен на запчасти. Кроме того, некоторые двигатели этой модели имеют проблемы с цепями ГРМ и масляными насосами, что может привести к серьезным поломкам и еще большим затратам на ремонт, — предупреждает специалист.

Фото netcarshow.com

Согласен с экспертом и основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников:

— W220 часто упоминается как один из самых проблемных автомобилей марки. Основные причины отказа от этой модели связаны с электроникой: в «два двадцать» множество электронных систем, которые могут выходить из строя, что приводит к высоким затратам на их реанимацию. Пневматическая подвеска часто требует замены компонентов, что также дорого. Так же стоит отметить стоимость обслуживания, которая может быть очень высокой, а доступ к качественным запчастям — ограничен...

А вот Павел Филимонов, начальник автоколонны транспортной компании «Семья», считает, что избегать стоит Mercedes-Benz ML W164:

— Красивый, но проблемный. Пневмоподвеска — мечта сервисов: стойки стоят от 40 000 за штуку, компрессор — еще 30 000. Электроника живет своей жизнью, особенно если машина из США. А дизели OM642 любят «кушать» масло и страдают от закоксовки...

Одним словом, любой подержанный «Мерседес» — автомобиль для людей знающих и понимающих, ведь приобретая себе условный статус, можно бонусом получить «долгострой» и самый настоящий пожиратель денег, который совсем не обязательно и поедет однажды. Переезды из одного сервиса в другой, бесконечный поиски запчастей на разборках, а так же регулярные «гадания» электриков однажды просто надоедят. И тогда машина отправиться искать следующего «счастливчика» на доски объявлений. Возместить вложения, конечно, не получится.