Больше 70% легковушек в России оказались старше 10 лет

В первый день наступившего года эксперты насчитали в России 33,5 млн легковых автомобилей, которые покинули стены завода-изготовителя 10 лет назад. Оказалось, что 70,5% приходится на долю легковушек, сошедших с конвейера еще до 2015 года.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, возраст оставшихся 29,5% автомобилей не успел перевалить за десятку. Удалось выяснить, что в начале 2025-го по дорогам нашей страны ездило 14 млн таких легковушек.

Напомним, российский автопарк уже успел пробить отметку в 47 млн легковушек. На 1 января у нас было зарегистрировано 47,5 млн. На долю нашей марки LADA пришлось более 28% из них или 13,4 млн. В рейтинге брендов из-за рубежа лидирует Toyota с результатом 4,4 млн.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему отечественный автопром снаружи хорош, а внутри беден. Несмотря на крайне непростой период для экономики РФ, мы ухитрились занять 11 место в рейтинге мировых авторынков — а именно эта отрасль считается одной из самых пострадавших.