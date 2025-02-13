О национальной гордости великороссов, или Блеск и нищета российского авторынка

Подведение итогов работы автомобильной отрасли России в 2024 году продолжается. Оказывается, несмотря на крайне трудный период для экономики страны, мы умудрились занять 11 место в рейтинге мировых авторынков — а именно эта хозяйственная область числится одной из самых пострадавших. Портал «АвтоВзгляд» взял на себя смелость рассмотреть данный факт как с положительной, так и с отрицательной сторон.

Итак, в России по итогам минувшего года было продано 1,57 млн новых легковушек, что на 48% больше, чем в 2023-м. Это позволило ей обосноваться на 11-й позиции в мировом рейтинге автомобильных рынков, о чем не замедлило сообщить агентство «Автостат». Совсем чуть-чуть нам не хватило, чтобы оказаться в десятке призеров, обогнав Южную Корею с ее 1,63 млн машин.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Если учесть, что в 2023 году Россия заняла только 16 место в мировом рейтинге, то надо признать, что рывок сделан существенный, причем в явно неблагоприятных условиях. Укрепила страна свои позиции и в Европе. Обойдя на повороте Италию, она забралась на 4-ю строку, пропустив вперед только Германию, Великобританию и Францию.

Конечно, до рекордной второй позиции, которую мы занимали до череды разразившихся разноплановых и разнокалиберных кризисов, нам еще далеко. Но учитывая жесткие санкции и беспримерную обструкцию со стороны мировых производителей, и этот результат весьма неплох.

Фото globallookpress.com

Можно сетовать на низкое качество автомобилей, продаваемых ныне в России, на ограниченный спектр представленных моделей, подчас различающихся лишь шильдиком, но не техническим наполнением.

Несомненно, эти проблемы требуют решения и, возможно, у руководства отрасли когда-нибудь дойдут до них руки. Собственно, совершенно непонятно, чем еще стоит заниматься, как не этим. Но там, наверху, видимо, другие приоритеты. А пока мы выигрываем за счет того, что у соседей дела тоже не блестящи.

Тем не менее, обширный рынок, да к тому же еще и растущий, неплох сам по себе. Он способен привлечь новых участников, инвесторов, высококлассных специалистов, что немыслимо для рынков небольших. Хотя потенциальные возможности не всегда воплощаются в реальности, ибо их надо бережно взращивать, холить и лелеять.

ТАНЦОРЫ ПЛОХИ

Представленная выше картинка достаточно оптимистична, но ориентирована она вовне страны, в большей степени на мировых автопроизводителей. Что касается внутреннего состояния рынка, то тут ситуация куда печальнее. Финансовая политика институтов, обязанных ее формировать и проводить, представляет собой явление загадочное, необъяснимое. Портал «АвтоВзгляд» неоднократно выражал по этому поводу свое изумление.

Фото globallookpress.com

Взглянем на итоги продаж с другой стороны — так сказать, глазами потребителя. В 2024 году на 1000 жителей России пришлось 11 покупок новых легковых авто.

В то же время в США и Канаде этот показатель оказался на уровне 46 единиц, в Австралии — 45, Японии — 34, Британии — 33, Франции и Италии — 26 штук.

Наша страна по количеству автомобилей, приобретенных на душу населения, стоит в одном ряду с такими мощными промышленными державами, как Мексика, Иран и Таиланд. Даже Турция со всеми своими проблемами и дикой инфляцией в 47% оказалась впереди. В Китае, который мы привыкли считать бедным и дающим высокие результаты только за счет численности населения, на 1000 человек пришлось 18 покупок новых легковушек.

Может, пора нам поменять, наконец, подходы к развитию автомобильной отрасли, чтобы не выглядеть бледно на фоне наших соседей и партнеров? Все ресурсы для этого есть. Нет лишь желания у танцоров, которым все время кое-что мешает.