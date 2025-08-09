Прочитала недавно в одном журнале, что россияне все чаще стали экономить на психологах, обращаясь со своими проблемами и душеизливаниями к искусственному интеллекту. И задалась вопросом: а что будет, если попросить нейросеть выступить в качестве автоподборщика? Понятное дело, машину он в автосервис не загонит и скидочку у продавца не выбьет. Но, может, хотя бы подскажет интересные модели? Попробовала — теперь подробно рассказываю.

Честно признаюсь, что не отношу себя к продвинутым пользователям «искусственных» сервисов: понятия не имею, какие нейросети считаются самыми точными, где их искать, как формулировать промты (запросы), чтобы получать на выходе желаемое, на что они вообще способны. Но, наверное, для нашего эксперимента моя некомпетентность в этом вопросе — даже плюс: увидим, как компьютерный разум взаимодействует с «чайником».

Что ж, приступаем. Мое первое сообщение — «помоги подобрать автомобиль, который идеально бы мне подошел». В ответ получаю два вопроса: о бюджете и предпочтениях по типу кузова. И все?! Ладно — может быть, он гений, читающий мысли? «У меня в распоряжении 1 млн рублей, а ищу седан с пробегом». «Отлично, — говорит мой искусственный собеседник, — вот тебе три варианта: Chevrolet Cruze (2013 г.), Citroën C-Elysee (2013 г.) и Kia Rio (2016 г.). Первые два обойдутся примерно в 360 тысяч рублей, последний — в миллион».

Тут я, конечно, возмутилась. Нет, подборщик ничего не перепутал, все эти модели — седаны, и их действительно можно взять по цене до «ляма», но почему именно они? И где другие, уточняющие вопросы? Выражаю свое недовольство «на бумаге» — прошу продолжить анкетирование и подобрать то, что мне действительно может подойти.

Искусственный консультант просит обозначить «приоритеты по техническому состоянию», к которым относятся пробег, год выпуска и — внезапно — гарантия от продавца. Еще — указать тип коробки передач, двигателя, а также «ключевые требования». В последнем пункте из вариантов — надежность, комфорт, технологии, экономичность. Наконец, спрашивает, нужен ли полный привод и есть ли у меня нелюбимые марки. Тут вычеркивать «китайцев» и «нашемарки» я специально не стала — было любопытно проверить, войдут ли они в подборку.

Фото: istockphoto.com

Получив мои «пробег до 100 тысяч, АКП, бензин, надежность и экономичность, полный привод не нужен», нейросеть выдала ожидаемые Hyundai Solaris (2017-2020 гг.), Kia Rio (2016-2018 гг.) и Volkswagen Polo Sedan (2015-2018 гг.). Спасибо, блин! Это даже я — не то чтобы толковый автоэксперт — могу сходу посоветовать подружкам. Прошу другие варианты. Вижу Toyota Corolla (2012-2014 гг.) с пометкой «рассматривайте в первую очередь, если найдете» и Skoda Rapid, который тоже «сложно найти с автоматом в этом бюджете».

Открытым текстом прошу подобрать мне менее «заезженные» четырехдверки. Консультант еще раз подсовывает Skoda Rapid (2017-2019 гг.), а также напоминает о Nissan Almera (2014-2016 гг., G11) и Mitsubishi Lancer (2015-2017 гг., X поколение). В «дополнительных рекомендациях» — Cherry (да-да, именно вот так, с двумя «R») Bonus 3 (2016-2018 гг.) и Peugeot 408 (2014-2016 гг.). Что очень странно, я ведь в анкете подчеркивала, что мне нужны надежные авто.

Чувствуя, что мой «друг» откровенно халтурит и уже вряд ли предложит что-то действительно интересное, корректирую запрос — мол, забудь, что я говорила про тип кузова, подойдет любой, но все остальные параметры должны быть соблюдены. И что вы думаете? В третий раз вижу Skoda Rapid, во второй — Nissan Almera и Toyota Corolla. Хотя, справедливости ради, в эту подборку из пяти вариантов попала и пара кроссоверов — Mitsubishi ASX и Renault Duster.

«Забудь про седаны и лифтбэки! Сделай подборку из пяти небанальных машин с другими типами кузова в моем бюджете и с моими критериями!» — начинаю уже прям злиться. Получите, распишитесь: Suzuki Jimny (2018-2020), Peugeot 2008 (2016-2018), Mitsubishi ASX (2015-2017), Skoda Yeti (2014-2017), Ford B-Max (2013-2017) и пикап SsangYong Actyon Sports (2015-2018) бонусом. Ну то есть уточнений про надежность и «полный привод не нужен» будто в предыдущих сообщениях и не было.

1/4

На этом эксперимент завершаю и признаю его неудачным. Во-первых, «искусственный» подборщик даже не попытался меня «узнать», выяснив, для каких целей мне требуется автомобиль, в каких условиях и как часто я планирую его эксплуатировать, есть ли у меня семья и прочие важные моменты. И как только люди доверяют ему диагностику своих мыслей и чувств?!

Во-вторых, перечень моделей оставался крайне ограниченным (теперь буду советовать подружкам «Рапид», «Короллу» и «Альмеру»), как бы я ни корректировала запросы. Вручную на сайте одного популярного агрегатора объявлений я «нащелкала» по своим требованиям намного больше седанов — в том числе Chevrolet Cobalt, Hyundai Elantra, Ford Focus и Fiesta, Volkswagen Jetta и Renault Logan, прости господи.

Впрочем, какая-никакая польза от нейросети, которой поставили задачу подобрать автомобиль, все же есть. Искусственный интеллект не просто перечисляет модели, более-менее отвечающие требованиям, но и дает небольшую справку о каждой: стоимость, тип двигателя и коробки передач, а также плюсы и минусы. Это удобно — сразу понимаешь, стоит копать в направлении той или иной машины глубже или можно ее отбросить.

Нейросетям, конечно, еще очень далеко до профессиональных автоподборщиков. Да и просто до «автолюбителей», которые могут оперативно подкинуть ряд интересных вариантов. Быстрее и проще искать их на тех же классифайдах, указывая нужные параметры. А уже потом, определившись с моделями, читать или смотреть автомобильные обзоры живых людей, изучать отзывы реальных владельцев и искать прочую информацию на форумах.