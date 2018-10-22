«Урал» выпустил мотоцикл для бездорожья

После успешных продаж байков в лимитированных версиях, которые за мгновение ока разобрали за рубежом, «Урал» решил удивить своих поклонников новой спецсерией Ural Air Limited Edition.

Речь идет о «коне», погоняемом 749-кубовым двухцилиндровым двикжом, выдающим 41 л. с. и 52 Нм тяги. В тандеме с агрегатом трудится механическая «пятиступка», включая реверс.

В специальном отделении коляски, отпечатанном на 3D-принтере, находится квадрокоптер, а также имеются удобный крепеж для его использования и даже телескопический штатив для селфи. Для чего все это? По замыслу мотостроителя, дром поможет подготовить прекрасный видео материал о поездках на мотоцикле по пересеченной местности.

Да, оффроуд-покрышки, дополнительная диодная светотехника, набор инструментов с лопатой, а также запасное колесо — чем не укомплектованнай для «бездороги» мот? За бугром любят такие «понты», а почти вся продукция «Урал» уходит именно на экспорт.