Столичные байкеры закрыли мотосезон, проехав по ТТК голыми

Пока общественность пытается решить судьбу американского праздника Хэлуин и спорит о допустимости тех или иных костюмов, столичные байкеры устроили свой праздник, главным нарядом на котором стал костюм Адама.
Обычные мотоциклисты, несмотря на теплую осень, закрыли сезон и убрали своих двухколесных коней до весны. А вот члены столичного мотоклуба «Дубасер» решили устроить мотопробег под полуматерным названием, которое, по этическим соображениям, мы полностью привести не можем («…звон»). Даже несмотря на то, что шоу, в ходе которого «дубасеры» катаются нагишом, стало традиционным, отметив в этом году десятилетний юбилей.
Традиция связана как с попыткой по-своему ответить на американский костюмированный праздник хэлуин, так и просто развлечься — каждый пробег оканчивается в бане, где мотоциклисты согреваются и делятся впечатлениями. Формальных нарушений закона нет — баки мотоциклов прикрывают срам, а использование шлемов неписанные правила пробега не запрещают.
Сотрудники ГИБДД обычно закрывают глаза на эпатажный парад — документы у полностью голого человека спрашивать бессмысленно, а попытка пресечь заезд выглядела бы по меньшей мере комично. Вдобавок, нарушать ПДД мешает сама природа — отсутствие экипировки и одежды заставляет мотоциклистов быть осторожнее, чем обычно, а пронизывающий ветер не позволяет разгоняться слишком быстро. По словам участников, после 60 км/ч за рулем мотоцикла без ветрового стекла становится нестерпимо холодно.
Впрочем, от греха подальше, маршрут колонны, как и финальная точка, держатся в тайне до последнего — участники лишь договариваются о месте и времени встречи, после чего едут за единственным собратом, знающим маршрут. Не удивительно, что некоторые теряются по пути — подводят мотоциклы, уставшие за сезон, заторы, светофоры и прочие мелкие неприятности. Однако за всю десятилетнюю историю «потеряшек» всегда находили общими усилиями, поэтому в конечном итоге до бани добирались все. В этом году 10-минутный «голый мотопробег» захватил часть Третьего транспортного кольца с заездом в Лефортовский тоннель.
Случайные очевидцы действа приходили в восторг — водители проезжающих автомобилей возбужденно сигналили, а прохожие доставали телефоны и пытались снять необычное действо. Веселились и мотоциклисты — ощущение настоящего бесшабашного байкерского праздника, разгоняемое выбросом неимоверного количества адреналина, настраивало на позитив каждого. К слову, судя по количеству мотоциклов, брошенных у бани до утра, согревались байкеры не только в парилке.