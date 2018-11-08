Столичные байкеры закрыли мотосезон, проехав по ТТК голыми

Обычные мотоциклисты, несмотря на теплую осень, закрыли сезон и убрали своих двухколесных коней до весны. А вот члены столичного мотоклуба «Дубасер» решили устроить мотопробег под полуматерным названием, которое, по этическим соображениям, мы полностью привести не можем («…звон»). Даже несмотря на то, что шоу, в ходе которого «дубасеры» катаются нагишом, стало традиционным, отметив в этом году десятилетний юбилей.

Традиция связана как с попыткой по-своему ответить на американский костюмированный праздник хэлуин, так и просто развлечься — каждый пробег оканчивается в бане, где мотоциклисты согреваются и делятся впечатлениями. Формальных нарушений закона нет — баки мотоциклов прикрывают срам, а использование шлемов неписанные правила пробега не запрещают.