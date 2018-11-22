Bosch выпустил смартфон для мотоциклистов

К сожалению, 34% респондентов признались: они заглядывают в гаджет и во время движения, чего допускать никак нельзя. Такое поведение не просто опасно, а смертельно опасно.

Компания Bosch вплотную занимается разработкой различных систем защиты для мотоциклистов. Чтобы «двухколесные» участники дорожного движения могли использовать телефон и за рулем, не создавая при этом аварийных ситуаций, инженеры из Штутгарта создали технологию mySPIN.

Новинка позволяет выводить информацию со смартфона на штатный экран бортовой системы мотоцикла. Для управления, к примеру, контактами или календарем, водитель может использовать клавиши на руле. Также для удобства технология позволяет навигатору строить маршруты с использованием адресных записей из телефонных контактов.

Стоит отметить, что, кроме всего прочего, mySPIN умеет подключаться к облачным сервисам и использовать информацию о дорожной инфраструктуре вкупе с показателями штатной системы: если заканчивается топливо, она сама ищет ближайшую заправку.