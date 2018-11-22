Слово и дело: ГИБДД провоцирует многочисленные заторы в центре Москвы

Ясным, сухим и солнечным ноябрьским днем я изволил ехать в левом ряду по Садовому кольцу на новеньком тестовом FIAT Doblo (удачная, извините, что отвлекаюсь вышла у итальянцев машинка), никаких маневров не совершал. Неожиданно, аккурат против здания Министерства иностранных дел, из среднего ряда под углом почти в 45 градусов мне в переднее правое крыло прилетел гонщик из солнечного Таджикистана, управлявший Hyundai Solaris последнего поколения, принадлежащим известному интернет-агрегатору такси.
Надо сказать, что мой водительский стаж, превышающий возраст многих наших читателей, а также молниеносная реакция, выработанная за годы, отданные автоспорту, помогли мне минимизировать ущерб. И еще хорошо, что средь бела дня машин на Садовом было относительно немного — в 13.30 кольцо прямо-таки летело, о пробках еще не было и речи. Ну, авария и авария, извозчик извинился и объяснил, что его, мол, подрезали. Как бы там не было, но оформлять ДТП было необходимо, особенно когда выяснилось, что обе наших машины застрахованы по КАСКО, а значит пресловутый европротокол отпадал.