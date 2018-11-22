Слово и дело: ГИБДД провоцирует многочисленные заторы в центре Москвы

Звоню на единый номер «112», называю причину звонка, объясняю ситуацию, называю точный адрес, марки и номера машин, прошу прислать экипаж ДПС, ибо оба авто застрахованы и проблем, в целом, особых нет. Ждем. Проходит полтора часа, за это время мимо нас, моргающих в левом ряду аварийными огнями, проезжают несколько патрульных машин, но никто не обращает на создаваемый аварийными авто затор внимание. Вновь набираю «112» и опять слышу вежливый ответ — мол, ждите, мы уже все передали информацию «на землю». Проходит еще минут 30 и мне на телефон перезванивает сотрудник ГИБДД, сообщающий, что место, где произошло ДТП, не входит в район его сотоварищи юрисдикции. Типа, не 3-й спецбатальон, а 6-й обслуживает эту сторону Садового кольца. Звоню в «112» в третий раз и вновь объясняю ситуацию, уже с дословным пересказом слов господина полицейского. В конце концов, лично мне абсолютно до лампочки, какой там спецбатальон будет оформлять мне аварию. И вновь мне спокойным тоном говорят: «Мы все передали еще раз, ждите». Ждем-с.

Тем временем, солнце уже начало плавно садиться за крыши домов, начинало смеркаться. Около 17.00 к нам подъехал одинокий сотрудник ДПС на служебной Skoda Octavia, вежливо поинтересовался, что случилось, сфотографировал место ДТП и велел следовать за ним в «стакан», что прямо на Смоленской площади, то есть… в 300 метрах от нас. Почему для его прибытия потребовалось аж 4 часа, так и осталось загадкой. Но и на этом дело не кончилось— сотрудник полиции неожиданно сообщил, что у него в машине нет компьютера, так что нам всем придется ждать инспектора (хотя впору было вызывать психиатра), который должен «вот-вот подъехать». Ждем еще как минимум час, после чего служивый сообщает нам номер телефона вышеозначенного инспектора и отправляет… на Павелецкую площадь, где данный господин несет дежурство.