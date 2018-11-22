Слово и дело: ГИБДД провоцирует многочисленные заторы в центре Москвы

Фото avtovzglyad.ru
Казалось бы, в эпоху расцвета интернета, мобильной связи, различных приложений и прекрасной подготовки спецслужб, соответствующие органы должны реагировать на те или иные вызовы попавших в беду или просто затруднительное положение граждан молниеносно. Однако на практике ждать помощи приходится часами. В абсурдности и парадоксальности системы на днях смог лично убедиться корреспондент портала «АвтоВзгляд», по чужой вине попавший в ДТП.
Алексей Гусев

Ясным, сухим и солнечным ноябрьским днем я изволил ехать в левом ряду по Садовому кольцу на новеньком тестовом FIAT Doblo (удачная, извините, что отвлекаюсь вышла у итальянцев машинка), никаких маневров не совершал. Неожиданно, аккурат против здания Министерства иностранных дел, из среднего ряда под углом почти в 45 градусов мне в переднее правое крыло прилетел гонщик из солнечного Таджикистана, управлявший Hyundai Solaris последнего поколения, принадлежащим известному интернет-агрегатору такси.

Надо сказать, что мой водительский стаж, превышающий возраст многих наших читателей, а также молниеносная реакция, выработанная за годы, отданные автоспорту, помогли мне минимизировать ущерб. И еще хорошо, что средь бела дня машин на Садовом было относительно немного — в 13.30 кольцо прямо-таки летело, о пробках еще не было и речи. Ну, авария и авария, извозчик извинился и объяснил, что его, мол, подрезали. Как бы там не было, но оформлять ДТП было необходимо, особенно когда выяснилось, что обе наших машины застрахованы по КАСКО, а значит пресловутый европротокол отпадал.

Фото avtovzglyad.ru

Звоню на единый номер «112», называю причину звонка, объясняю ситуацию, называю точный адрес, марки и номера машин, прошу прислать экипаж ДПС, ибо оба авто застрахованы и проблем, в целом, особых нет. Ждем. Проходит полтора часа, за это время мимо нас, моргающих в левом ряду аварийными огнями, проезжают несколько патрульных машин, но никто не обращает на создаваемый аварийными авто затор внимание. Вновь набираю «112» и опять слышу вежливый ответ — мол, ждите, мы уже все передали информацию «на землю». Проходит еще минут 30 и мне на телефон перезванивает сотрудник ГИБДД, сообщающий, что место, где произошло ДТП, не входит в район его сотоварищи юрисдикции. Типа, не 3-й спецбатальон, а 6-й обслуживает эту сторону Садового кольца. Звоню в «112» в третий раз и вновь объясняю ситуацию, уже с дословным пересказом слов господина полицейского. В конце концов, лично мне абсолютно до лампочки, какой там спецбатальон будет оформлять мне аварию. И вновь мне спокойным тоном говорят: «Мы все передали еще раз, ждите». Ждем-с.

Тем временем, солнце уже начало плавно садиться за крыши домов, начинало смеркаться. Около 17.00 к нам подъехал одинокий сотрудник ДПС на служебной Skoda Octavia, вежливо поинтересовался, что случилось, сфотографировал место ДТП и велел следовать за ним в «стакан», что прямо на Смоленской площади, то есть… в 300 метрах от нас. Почему для его прибытия потребовалось аж 4 часа, так и осталось загадкой. Но и на этом дело не кончилось— сотрудник полиции неожиданно сообщил, что у него в машине нет компьютера, так что нам всем придется ждать инспектора (хотя впору было вызывать психиатра), который должен «вот-вот подъехать». Ждем еще как минимум час, после чего служивый сообщает нам номер телефона вышеозначенного инспектора и отправляет… на Павелецкую площадь, где данный господин несет дежурство.

На Павелецкой к нам подкатывает очередная новенькая Skoda Octavia, в которой оказались все необходимые гаджеты и девайсы, включая ноутбук с принтером. И спустя еще 30 минут получаю наконец-то заветную справку о ДТП. На часах 19.15, целый рабочий день безвозвратно потерян, встречу, на которую я ехал, пришлось отменить…

С одной стороны, сотрудники ГИБДД вели себя корректно и вежливо, хоть и не горели желанием заниматься столь мелочным разбором «полетов». Непонятно другое: до каких пор будет продолжаться подобное издевательство над участниками дорожного движения? Ведь два наших автомобиля в течение нескольких часов создавали помехи движению и, как следствие, пробку на абсолютно свободном в дневное время Садовом кольце в центре Москвы, под окнами рабочего кабинета Сергея Лаврова, можно сказать. Профильный отдел ГИБДД, к слову, находится на соседней улице, но определиться между собой, чья это территория два отдела не могли полдня, а звонки от службы «112», уверен, передавались этой самой службой исправно.

Так какого же черта мы вынуждены были ждать почти 7 часов? Ответ, в общем-то, прост: непрофессионализм, пофигизм и рвачество отечественной придорожной полиции, для которой работа на пресловутые «палки» и собственный карман куда важнее решения насущных проблем граждан, не просто продолжается, а уже зашкаливает, перешагнув-перепрыгнув все разумные пределы… Но никому, кроме «терпил» вроде нас с извозчиком и миллионов других автовладельцев, до полностью дискредетировавшей себя структуры дела нет.

произвол ГАИ, КАСКО, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, заторы, пробки, европротокол, ГИБДД, коррупция
22 ноября 2018
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