Стоит ли заправлять машину топливом, изготовленным по рецептам «Формулы-1»

Результатом же технического партнерства с формулической командой Scuderia Ferrari стало появление нового вида топлива Shell V-Power.

С момента старта на рынке России первой «шелловской» АЗС прошло уже 20 лет. Первую сотню фирменных АЗС в нашей стране Shell запустил к 2013 году, вторую — в 2016, третью — уже в нынешнем, 2018-м. Согласитесь, впечатляет. Самое главное, что концерн в дальнейшем планирует наращивать темпы развития.

На церемонии открытия присутствовали директор по развитию и операционному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов и исполнительный вице-президент концерна Shell Иштван Капитани, а это само за себя говорит о том, что, несмотря на существующие в мире сложности, компания собирается и дальше развивать свой бизнес в России.

В мероприятии участвовали представители властей Санкт-Петербурга и правительства России. В частности, заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин отметил: «Я очень надеюсь, что через 5—7 лет мы соберемся на открытие шестисотой, семисотой заправочной станции, которое покажет, что та стратегия, тот путь на развитие взаимных отношений, на продолжение бизнеса на взаимовыгодных партнерских условиях — это именно тот путь, в котором должен двигаться мир, в котором должна двигаться наша страна».

Сеть Shell активно развивается не только за счет собственных станций, но и за счет автозаправок, принадлежащих дилерам. Их доля в общем числе фирменных АЗС уже около 30%. В долгосрочной перспективе ожидается, что доля станций под управлением российских партнеров составит половину от общего количества. Все АЗС, работающие по всему миру под логотипом желтой ракушки (более 44 000 станций), соответствуют современным мировым стандартам в области экологической и промышленной безопасности. Все они также отвечают и самым строгим корпоративным требованиям Shell к уровню обслуживания и, безусловно, к качеству топлива.