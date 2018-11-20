Стоит ли заправлять машину топливом, изготовленным по рецептам «Формулы-1»

16 ноября на 87-м километре питерской КАД открылась новая автозаправочная станция, построенная при прямом участии компании Shell.
Максим Строкер

Основное наше внимание на открытии новой АЗС привлекли стоящие возле топливных колонок статусные Ferrari и BMW, а также окружавшие их стройные девушки, размахивающие флагами F1. Как объяснили гостям организаторы, это вовсе не дань помпезности, присущая подобным мероприятиям, а своего рода символика делового партнерства компании с крупнейшими автотехническими проектами мира. В частности, Shell уже много лет тесно сотрудничает с «королевскими гонками», а с 2014 года — с компанией BMW.

Именно Shell с тех пор является эксклюзивным рекомендованным глобальным поставщиком моторного масла для гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей, выпускаемых под маркой BMW, а фирменное топливо Shell V-Power рекомендовано к использованию в автомобилях BMW M серии.

Результатом же технического партнерства с формулической командой Scuderia Ferrari стало появление нового вида топлива Shell V-Power.

С момента старта на рынке России первой «шелловской» АЗС прошло уже 20 лет. Первую сотню фирменных АЗС в нашей стране Shell запустил к 2013 году, вторую — в 2016, третью — уже в нынешнем, 2018-м. Согласитесь, впечатляет. Самое главное, что концерн в дальнейшем планирует наращивать темпы развития.

На церемонии открытия присутствовали директор по развитию и операционному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов и исполнительный вице-президент концерна Shell Иштван Капитани, а это само за себя говорит о том, что, несмотря на существующие в мире сложности, компания собирается и дальше развивать свой бизнес в России.

В мероприятии участвовали представители властей Санкт-Петербурга и правительства России. В частности, заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин отметил: «Я очень надеюсь, что через 5—7 лет мы соберемся на открытие шестисотой, семисотой заправочной станции, которое покажет, что та стратегия, тот путь на развитие взаимных отношений, на продолжение бизнеса на взаимовыгодных партнерских условиях — это именно тот путь, в котором должен двигаться мир, в котором должна двигаться наша страна».

Сеть Shell активно развивается не только за счет собственных станций, но и за счет автозаправок, принадлежащих дилерам. Их доля в общем числе фирменных АЗС уже около 30%. В долгосрочной перспективе ожидается, что доля станций под управлением российских партнеров составит половину от общего количества. Все АЗС, работающие по всему миру под логотипом желтой ракушки (более 44 000 станций), соответствуют современным мировым стандартам в области экологической и промышленной безопасности. Все они также отвечают и самым строгим корпоративным требованиям Shell к уровню обслуживания и, безусловно, к качеству топлива.

Водитель здесь может выбрать как традиционные сорта топлива — бензины АИ-92, АИ-95 или обычную солярку, так и фирменные премиальные продукты — дизтопливо Shell V-Power Diesel и бензин Shell V-Power (95 и 98 Racing). Сегодня бензин Shell V-Power, впервые примененный в болидах F1, доступен и у нас, причем доля его продаж составляет уже треть от всего объема реализованной «горючки» на российских заправках Shell.

Впрочем, не одним только жидким топливом «богаты» современные автозаправочные комплексы Shell. В рамках пилотного проекта ряд фирменных «шелловских» АЗС оснащается специальными зарядными колонками для «заправки» электромобилей. Сегодня подобное оборудование можно увидеть на АЗС в Москве, Тверской области и Санкт-Петербурге. Естественно, установлено оно и на юбилейной 300-й АЗС. Мощность одной зарядной станции составляет 45 кВт, что позволяет полностью зарядить аккумулятор электромобиля за 20—30 минут.

Кроме «топливной тематики» на своих АЗС Shell развивает также продажу сопутствующих товаров и организацию питания посетителей. У сети есть свой бренд кафе delibyShell, для составления меню которого компания пригласила известного шефа Константина Ивлева.

АЗС, бензин, дизельное топливо
20 ноября 2018
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