Готовим мотобайк к сезону

Споров о том, стоит ли делать техническое обслуживание перед сезоном, много. Кто-то говорит, что если мотоцикл был правильно подготовлен к зимнему хранению, то достаточно его расконсервировать и все — можно выкатывать. Кто-то вообще никак не готовит байк к летней эксплуатации. Однако мнение специалистов однозначно — сезонное обслуживание «двухколесного коня» надо делать, благо это не сложно. О некоторых аспектах ухода за байком стоит поговорить подробнее.

Проверка тормозов

Здесь обязательна проверка уровня и качества тормозной жидкости. Она должна быть прозрачной и светлой. Отклонение от нормы — серьезный сигнал к замене. Помутневшую «тормозуху» надо слить и залить новую. Если тормозная жидкость визуально выглядит хорошо, то у нее желательно измерить количество влаги с помощью специального тестера. Если уровень влаги в тормозной жидкости превышает 3%, ее также следует поменять.