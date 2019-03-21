Готовим мотобайк к сезону

Споров о том, стоит ли делать техническое обслуживание перед сезоном, много. Кто-то говорит, что если мотоцикл был правильно подготовлен к зимнему хранению, то достаточно его расконсервировать и все — можно выкатывать. Кто-то вообще никак не готовит байк к летней эксплуатации. Однако мнение специалистов однозначно — сезонное обслуживание «двухколесного коня» надо делать, благо это не сложно. О некоторых аспектах ухода за байком стоит поговорить подробнее.
Проверка тормозов
Здесь обязательна проверка уровня и качества тормозной жидкости. Она должна быть прозрачной и светлой. Отклонение от нормы — серьезный сигнал к замене. Помутневшую «тормозуху» надо слить и залить новую. Если тормозная жидкость визуально выглядит хорошо, то у нее желательно измерить количество влаги с помощью специального тестера. Если уровень влаги в тормозной жидкости превышает 3%, ее также следует поменять.
Отдельная тема — выбор тормозной жидкости. Также следуем требованиям инструкции. Правда, многие производители указывают в ней минимальные требования для данного продукта, например класс DOT 3. Эту жидкость можно (и нужно) заменить на более современную DOT 4, а в случае спортивного стиля езды — на DOT 5.1. Если же производитель предъявляет особые требования (последние поколения BMW требуют DOT 4 класса 6, а Honda — DOT 5.1), то эти рекомендации следует исполнять точно. Предпочтительнее импортные тормозные жидкости, например, от фирмы Liqui Moly, которая предлагает на выбор продукты нескольких классов и даже специальную тормозную жидкость для спортивных мотоциклов
Что с приводом?
В ходе ТО проверяем внешнее состояние и качество смазки цепного привода. Сама цепь не должна провисать и быть перетянутой, и однозначно не должна быть сухой. Обязательно проверяем звездочки на предмет износа. В мотоциклах с карданным приводом делаем проверку на наличие подтеков, проверяем уровень трансмиссионного масла. Муфта кардана должна быть без признаков износа и трещин. Также проверяем крестовины, люфтов не должно быть!
Важный элемент конструкции мотоцикла — вилка, от ее работоспособности напрямую зависит безопасность владельца. Осматриваем ее на предмет подтеков. Если вилка течет, нужно заменить сальники и сменить в ней масло.
В случае, когда необходимо подтянуть крепеж на мотоцикле, рекомендуется задействовать особые резьбовые герметики, предотвращающие самовывинчивание болтов. Для этих целей отлично подойдут герметики производства компании Liqui Moly, которые прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации.
Не подмажешь — не поедешь
Переходим к главному — замене масла в двигателе. Выбор «правильного» масла — важнейший момент для любого транспортного средства. Специалисты советуют при выборе масла следовать рекомендациям фирмы-производителя с поправкой на условия эксплуатации. Т. е. не совсем верно выбирать масло исходя только лишь из его вязкости. Следует обращать внимание на спецификации и базовую основу. И чем больше у байкера будет свобода в данном выборе, тем лучше. В этом плане есть смысл воспользоваться профессиональным подбором масла здесь, где представлена максимально широкая линейка мотоциклетных масел различных спецификаций — для спортбайков, дорожников, эндуро, классики и скутеров.
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Выполнив все необходимые операции, можно уже не беспокоиться об открытии сезона. Байк подготовлен, и осталось только дождаться теплых дней! А все усилия, приложенные сейчас, с лихвой вернутся в сезоне в виде удовольствия от вождения!